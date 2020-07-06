10+ технологий, которые в ближайшие 30 лет изменят нашу жизнь и внешность до неузнаваемости

Мозг человека устроен так, что мы испытываем удовольствие от получения новой информации. Именно поэтому вы сейчас читаете этот материал, а наши далекие предки решили проверить, что за земля там, за горизонтом, и устремились заселять незнакомые территории. Любопытный Фарадей начал свои эксперименты с катушкой из медной проволоки, закладывая основу современной цивилизации. Теперь вот и Илон Маск запускает ракеты, и эти игрушки большого мальчика расширяют границы жизни для человечества, стремясь к новым планетам.

Мы в AdMe.ru полностью согласны с Альбертом Эйнштейном, который утверждал, что для человечества важно не переставать задавать вопросы, а потому решили заглянуть в далекий 2050 год и узнать, как изменится мир вокруг. А бонусом расскажем, какие прогнозы уже сбылись.

Новые источники энергии

Природные ресурсы истощаются с пугающей быстротой, и уже сейчас идет не только активное освоение возобновляемых источников энергии, но и разработка эффективных методов ее преобразования и хранения. Летом этого года в лаборатории Тель-Авивского университета было сделано открытие, которое повлияет на наше будущее: ученые нашли способ получения водорода из растений. Это значит, что растения будут использовать в качестве источника энергии. Начало положено — в этом году стартап Marine BioEnergy, который планирует выращивать биотопливо из водорослей, получил поддержку правительственного агентства передовых исследований APRA-E. Конечно, нас ждут обилие ветро-солнечных станций, скачок в развитии геотермальной энергетики, а еще человечество планирует получать энергию из космоса — первая экспериментальная лаборатория по передаче энергии из космоса на землю через СВЧ-луч готова к испытаниям. Московский радиотехнический институт Российской академии наук получил патент на систему передачи энергии с орбитальной солнечной электростанции на Землю: ученые хотят развернуть космическую солнечную электростанцию на высоте от 300 до 1 000 км. А Китай не отстает и планирует построить космическую солнечную электростанцию к 2035 году.

Зубы будут выращивать

Скоро мы перестанем бояться стоматологов — в разработке лечебный биоматериал для зубов, благодаря которому можно будет избежать пломбирования корневого канала. Дотянете до удаления? Тоже не проблема — зубы будут выращивать, и будут делать это повсеместно. Больше не придется мучиться с винирами, имплантами и тем более вставными челюстями, ведь повсеместно в ход пустят технологию по выращиванию зубов. Уже сейчас пользоваться ею научились не какие-то неведомые английские ученые, а наши, российские. Пока неизвестно, какой из двух методов станет общедоступным. Первый — выращивание зуба из его зачатка, второй — воссоздание зуба с помощью биопечати прямо в лунке. Так что не за горами тот день, когда у каждого человека будет своя шкатулочка, в которую он будет аккуратно складывать свои зубы, чтобы их могли воспроизвести. Выпавшие молочные — для выращивания и удаленные — чтобы отпечатать новый живыми зубными клетками.

Появятся океанические фермы, которые будут производить продовольствие

Численность населения растет, предполагается, что к 2050 году на Земле будет жить уже 9,1 млрд человек. Возрастут и потребности: чем кормить такую ораву? Хавьер Понсе, испанский архитектор и инженер, уже представил проект агрокультурных комплексов, которые планируется возвести вблизи крупных городов.

На морских океанических просторах появятся гигантские фермы-плантации. На 1-м этаже станут выращивать рыбу и водоросли, которые можно будет использовать как топливо. На 2-м — зерновые и овощи. Комплекс будет оборудован фотоэлектрической станцией, которая расположится на 3-м этаже и призвана накапливать и преобразовывать солнечную энергию для растений.

И конечно, из водорослей научатся производить сотни вкусных и питательных продуктов питания — от сладких батончиков до детских кашек. Не будем забывать и о том, что водоросли поглощают излишки азота из атмосферы, значит, и этому полезному свойству найдется применение.

Жилые небоскребы-дирижабли

Прежде чем смеяться, оцените полет мысли франко-бельгийского архитектора Винсента Каллебота — 67-этажный 400-метровый жилой дирижабль под названием Hydrogenase объединит в себе воздухоплавание и садоводство. Hydrogenase — не обычная новостройка, а летательный аппарат на органическом топливе. Он способен летать на высоте до 2 000 м со скоростью до 175 км/ч и выдерживать нагрузку до 200 т. И это не просто красивый рисуночек, а реальная модель, которая работает, правда, пока только в уменьшенных масштабах. Для подзарядки дома оснастят пристанью, которая будет способна соединяться с теми самыми фермами, что выращивают водоросли. Они-то, наряду с переработанными органическими отходами, и станут топливом для летающего жилья. А также морские течения будут приводить в движение 32 гидротурбины, что вырабатывают энергию, и тот большой висячий сад сможет чистить воздух и вырабатывать кислород.

Космические туристы и полеты в стратосферу на воздушном шаре

Компания Space Perspective в ближайшие годы планирует запустить туристов на 30 км вверх на воздушном шаре. Наконец-то мы сможем сделать селфи из стратосферы, хотя нет, не сможем, ведь стоимость места — $ 75 тыс. Правда, пока компания запускала к границе космоса только сувениры да сэндвич с курицей в рамках рекламного контракта с KFC. Виды будут захватывающие, масштаб идеи можно оценить на видео. Благодаря SpaceX, весь мир увлекся разговорами и о колонизации Марса, и о летающей колонии в атмосфере Венеры. Роскосмос, Китай, Индия и Япония также имеют планы на Красную планету, так что с нетерпением ждем пилотируемые полеты на Марс и на обратную сторону Луны. Но нас, конечно, больше всего интересует стоимость такого удовольствия, и Илон Маск ответил: «Зависит от количества человек, но я уверен, что проезд на Марс (обратный билет бесплатный) в один прекрасный день будет стоить менее $ 500 000. А может быть, и менее $ 100 000. Более чем мало, чтобы большинство людей в странах с развитой экономикой могло продать свой дом на Земле и переехать на Марс», — написал Маск.

Карманный доктор

Инноваторы в индустрии здравоохранения уже создают новые медицинские сервисы, способные молниеносно анализировать показатели пациента: взгляните на свои смарт-часы, и они подскажут, какой у вас пульс. В будущем они будут предоставлять инструкции, что делать, чтобы оставаться здоровым или почувствовать себя лучше, — получится этакий карманный доктор. Чтобы узнать, почему закружилась голова или прихватило живот, достаточно будет просто посмотреть на экран часов. Закружилась голова? Лови сигнал на смартфон. Болит горло? Держи список инструкций. Но главной инновацией станет диагностика болезни задолго до ее появления. Ученые уже разработали универсальный анализ крови, результаты которого показывают вероятность развития у пациента различных заболеваний — до 220 биологических маркеров. В будущем такой анализ смогут производить гаджеты, к примеру, те самые наручные часы. Персонализированная медицина, которая занимается полным мониторингом организма, в том числе и с точки зрения генетики, — наше будущее.

Появятся подводные и плавучие города

Если вам всегда хотелось, чтобы над вами били хвостами киты, можно будет просто переехать в один из подводных городов, первый из которых уже у концу этого десятилетия планируют построить японцы. Архитектурная фирма Shimizu Corporation создала проект города под водой Ocean Spiral, от которого придут в восторг приверженцы подводной урбанистики. Энергию город на 5 тыс. жителей будет получать от волн, приливов и течений. Сфера сможет подгружаться на глубину до 4 км. Для тех, кто не будет готов к такой экзотике, гораздо раньше построят первый в мире ультратехнологичный плавучий город — в Тихом океане.

Если все это напомнило вам серию «Звездных врат», то вы не одиноки — нам тоже кажется, что архитекторы черпали вдохновение из культовых сериалов. Даже название у города звучное — Артизанополис. 11 прямоугольных 50-метровых платформ, соединенных между собой, расположатся рядом с островом Таити и приютят до 300 человек. Контракт на строительство между правительством Французской Полинезии и калифорнийским Институтом систейдинга уже подписан. Чтобы узнать, как эпично будет выглядеть плавучий город, стоит посмотреть видео.

Все можно будет напечатать на 3D-принтере

Это на заре существования на 3D-принтерах можно было печатать мелкие сувениры. Сегодня при помощи технологии изготавливают реквизит для фильмов, легендарную дамасскую сталь, сладости и протезы. Сообразив, что за технологией будущее, ученые со всего мира начали думать, что же такого можно еще напечатать. И придумали — первое живое сердце было создано на биопринтере в 2019 году, оно даже состояло из тканей и кровеносных сосудов, правда, ввиду маленьких размеров подходило только кролику. В 2050-м проблема нехватки органов для пересадки будет решена благодаря 3D-печати живых тканей из стволовых клеток. Искусственно созданные материалы вроде биостекла смогут срастаться с тканями человеческого тела. 3D-принтеры будут применяться везде — от бытовых нужд до строительства, индустрии моды и красоты, изобразительного искусства, медицины и электроники. А уже скоро мы сможем насладиться напечатанными на 3D-принтере псевдомясными стейками, которые появятся в 2021-м.

Мир избавится от опаснейших болезней

В 1980 году мир уже избавился от оспы, так почему бы не пойти дальше и не уничтожить все опасные инфекции? Так подумали ученые и принялись за работу. В докладе, подготовленном экспертами для Всемирной организации здравоохранения, говорится о том, что мир в состоянии избавиться от малярии в течение жизни одного поколения. А все благодаря новым способам изменения ДНК малярийных комаров — их делают бесплодными. Большую беду человечества, рак, научатся диагностировать на ранних стадиях по дыханию. Но что еще важнее — успешно лечить, точнее вакцинировать от него даже на поздней стадии. Ученые британского Института исследования рака уже разработали лекарство, которое прошло клинические испытания и признано эффективным в борьбе с 6 видами опухоли. Это гибрид химии и иммунотерапии, который прозвали «троянским конем»: токсичные молекулы замаскированы под безобидное антитело. Таким образом лекарство пробирается в опухоль и разрушает ее изнутри. Ждем, пока найдут способ заставить иммунную систему человека эффективно бороться со всеми типами раковых опухолей.

Люди будут полностью контролировать погоду

Еще пару десятилетий назад и разгон облаков казался нам научной фантастикой, а сегодня — вещь обыденная. Скоро и фильм-катастрофа «Геошторм», в котором для предотвращения стихийных бедствий используется глобальная сеть спутников, будет казаться документалкой. Уже существуют действенные механизмы воздействия на погоду вроде борьбы с торнадо или вызова дождя. В будущем ученые рассматривают возможность управлять погодой с помощью лазеров на солнечных батареях, которые будут охлаждать участки атмосферы. Проблема в том, что модификации погоды потребует соглашения в глобальном масштабе: сумеют ли страны договориться?

Мозг и компьютер будут связаны

Над созданием специфического языка общения между двумя интеллектами ученые работают уже сегодня. Илон Маск создал компанию Neuralink, в задачу которой входит разработка технологий, позволяющих соединить человеческий мозг с компьютером. Такую же идею разрабатывают ученые всего мира, в том числе в лаборатории нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ им. М.В. Ломоносова. Связь «мозг — компьютер» позволит пользоваться разными компьютерными усилителями мозговых функций, дополнительной памятью, но, что еще важнее, мы наконец сможем похвастаться перед друзьями, складывая в уме шестизначные числа.

Мы перестанем стареть

Морщины и мешки под глазами — почти в прошлом. Ученые разработали невидимую эластичную пленку. Если нанести ее на кожу, итог можно будет сравнить с результатами хирургического вмешательства. Состоит пленка из полисилоксанового полимера, полученного из молекул силикона и кислорода. В косметологии чудо-средство появится только после прохождения всех необходимых испытаний и сертификаций. Хотите не косметический, а постоянный эффект? Проблема также будет решена без скальпеля. Установлено, что в лабораторных условиях мыши, у которых удалены потерявшие способность к делению стареющие клетки, живут дольше. Этим мышам по 30 месяцев, что примерно соответствует человеческому возрасту в 100 лет, а они по-прежнему активны. Таким же образом планируют замедлить старение и у людей. С замедлением старения увеличится и продолжительность репродуктивной функции, и в будущем удастся вдоволь пожить для себя и стать мамой только в 50. Однако, несмотря на все старания ученых, вероятно, существует генетический предел, который мы не можем преодолеть, — это 115 лет.

Роботы станут частью нашей жизни

Появление в городах робототехники неизбежно. Можно сказать, что роботы уже стали частью нашей жизни, ведь у многих дома есть, например, робот-пылесос. А пока ученые трудятся над полноценными версиями робокопов с человеческими чертами, прямо как из научной фантастики. Уже создана искусственная кожа, которая позволяет роботам чувствовать и реагировать на физический контакт. Сегодня роботы-помощники патрулируют вокзалы и аэропорты, заменяют охранников и полицейских. А вскоре заменят людей в опасных профессиях и будут помогать по дому и в уходе за пожилыми людьми. Открытым остается вопрос структуризации человеческой морали — как нам объяснить роботам, что хорошо, а что плохо, тогда как часто люди не могут понять этого сами? В научном сообществе ведутся ожесточенные дискуссии по поводу того, чему стоит учить роботов, а что для них должно оставаться недоступным, чтобы не получилось как в фильме «Я Робот» по мотивам произведения Айзека Азимова.

Люди смогут выбирать пол и внешность своих детей

Ученые уже нашли способ менять ДНК человека. С одной стороны, это может вылечить от многих до сих пор неизлечимых болезней и исправить 89 % генетических дефектов, с другой — это большая этическая проблема. Технологию назвали Crispr, но мировое сообщество уже начало переживать и высказываться против такого вмешательства. Только представьте, на что пойдут родители в погоне за «дизайнерскими младенцами», ведь благодаря достижениям генетики удастся создать людей с высочайшим уровнем интеллекта и идеальной внешностью. Научное сообщество опасается, что тщеславные мамы и папы захотят вложить все свои амбиции в генно-модифицированное чадо. В ноябре 2018 года в Китае уже родились Лулу и Нана — первые в истории дети, родившиеся из отредактированных человеком эмбрионов, в которые была внесена мутация, гарантирующая иммунитет от ВИЧ. Они растут под пристальным наблюдением ученых и врачей.

Бонус: какие прогнозы о будущем уже сбылись

В 1900 году инженер-строитель Джон Элфрит Уоткинс написал развлекательную статью в журнал Ladies’ Home Journal о том, что может произойти через 100 лет. Он предсказал появление цифровой цветной фотографии, мобильной связи, самолетов и танков, полуфабрикатов, телевидения, кондиционеров и сверхскоростных поездов. Но не стоит считать Уоткинса мессией, ведь далеко не все его предсказания сбылись. Например, в города по-прежнему пускают машины, а дикие животные по-прежнему гуляют по лесам. А вот участники научного шоу «Мир завтрашнего дня» телеканала BBC в 1989 году верно заметили, что в 2020-м все будет управляться голосовыми командами, появятся лампочки, реагирующие на движение, и встроенная техника.