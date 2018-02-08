10 современных женщин, которые надрали зад этому миру

Согласно статистике, количество женщин на руководящих должностях постепенно растет. Они управляют собственным бизнесом и огромными корпорациями, летают в космос и совершают научные открытия. Добавив в «мужские дела» творческий подход, эмоциональность и доброту, женщины достигли огромных высот.

Мы в AdMe.ru надеемся, кто-то из наших подписчиц после прочтения посмотрит на мир с другого угла и, возможно, станет на шаг ближе к своей мечте.

Мелинда Гейтс

Соосновательница фонда Билла и Мелинды Гейтс

В 1987 году Мелинда устроилась работать в Microsoft начальником отдела по продажам. Под ее руководством работали более 100 человек, и она отвечала за многомиллионные контракты. Через 4 месяца она познакомилась с Биллом Гейтсом и очаровала его своим умом и деловым подходом. Сейчас Мелинда Гейтс — одна из самых влиятельных женщин мира, к ее мнению прислушиваются даже лидеры разных стран.

Вот только некоторые из ее наград: человек года по версии «Таймс» в 2005 году, обладательница премии Уильяма Фулбрайта за развитие международного взаимопонимания, обладательница 3-й по высоте гражданской награды Индии «Падма бхушан», с 2006 года входит в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbs.

Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская

Кейт с детства понимала, что образование и благотворительность — одни из важных вещей в мире, а ее родители имели достаточно средств, чтобы ее в этом поддерживать. Она поступила в престижный Сент-Эндрюсский университет, где и познакомилась с принцем Уильямом. Кейт увлекалась фотографией и заработала несколько тысяч фунтов стерлингов своими работами.

Сейчас она продолжает заниматься благотворительностью и воспитывает детей. Некоторые сравнивают ее историю со сказкой «Золушка», но это не совсем верно. Родители Кейт — далеко не бедные люди, а сама она очаровала Уильяма не только красотой, но и мудростью. Например, именно она уговорила принца не отчисляться из университета.

Шерил Сэндберг

Член совета директоров Facebook

Шерил с отличием окончила Гарвард, получив степень бакалавра экономических наук. Карьеру Шерил начала с должности директора по персоналу в Министерстве финансов США, а потом перешла работать вице-президентом по глобальным продажам в Google. Под ее руководством работали 4 000 человек.

После Марк Цукерберг уговорил ее перейти работать оперативным директором в свой стартап Facebook. Каких масштабов достиг этот проект, каждый знает не понаслышке. Поднявшись вверх по карьерной лестнице, она заметила, что вокруг на руководящих должностях очень мало женщин, и стала защищать их права, в частности выступая на конференциях TED. Подробнее о жизни Шерил можно почитать тут.

Мэри Барра

Генеральный директор General Motors

В 1985 году, получив диплом электроинженера, Мэри заняла должность инспектора по качеству в General Motors и со временем прошла программу MBA в Стэнфордском университете за счет компании. Позже она возглавила сборочный завод «Детройт-Хамтрамк», и за время ее руководства предприятие вдвое улучшило показатели.

После кризиса компании в 2009 году Мэри стала директором по HR, а в 2013 году возглавила General Motors. Ей удалось справиться с масштабным скандалом, в ходе которого из-за неисправности автомобилей погибли более 100 человек. С 2016 года она также возглавляет совет директоров. Годовое вознаграждение Мэри составляет несколько десятков тысяч долларов.

Сьюзен Войжитски

Глава Youtube

Сьюзен закончила исторический факультет Гарварда. Она познакомилась с основателем Google Сергеем Брином благодаря своей сестре, которая была его женой. Некоторые скажут, что ей повезло и именно это стало толчком к тому, что она сейчас глава YouTube.

Да, возможно, она получила эту работу благодаря знакомству, но она начинала свой путь в то время, когда Google был маленьким стартапом, а сейчас он гигант индустрии. И этого невозможно достичь без знаний и таланта руководства. Google создавался в ее гараже, и она вместе с другими создателями прошла весь путь его развития. До 2014 года она была старшим вице-президентом по рекламе, а после возглавила YouTube.

Джинни Рометти

Генеральный директор IBM

Когда Джинни предложили первую высокую должность, она сомневалась, что женщина может это потянуть. Обсудив это с мужем, она поняла, что нужно хорошо выполнять свою роль, а кто ты — женщина или мужчина, — совсем не важно. Она согласилась на должность и больше не боялась брать на себя ответственность.

Сейчас Джинни — гендиректор IBM, первая за всю 102-летнюю историю корпорации с оборотом более $ 100 млрд. Лучший учитель, по ее мнению, — это риск. Именно рискуя узнаешь больше всего.

Индра Нуйи

Генеральный директор PepsiCo

Эта индийская девушка прошла программу MBA в Калькутте и обучалась в бизнес-школе при Йельском университете. На собеседование в Boston Consulting Group Индра не побоялась прийти в сари и в итоге получила работу. После она работала в Motorola, а в 1994 году присоединилась к PepsiCo и добилась скидки в $ 13 млн во время сделки.

В 2001 году ее назначили генеральным директором, но даже на такой высокой должности она осталась верна себе и не боялась, что ее засмеют за то, что она ходит по офису босиком или поет вместе со всеми караоке на корпоративах. Под руководством Индры PepsiCo удвоила прибыль и выручку и изменила вектор развития в сторону более здорового питания.

Шери Маккой

Генеральный директор Avon

Шери начала свою карьеру в компании Johnson & Johnson, она работала инженером-химиком. Постепенно поднимаясь по карьерной лестнице, она заняла должность всемирного председателя фармацевтической группы. Именно под ее руководством компания справилась с рядом юридических исков. Благодаря этому она стала вице-президентом.

Проработав в Johnson & Johnson 30 лет, Шери решила уволиться и возглавила «самую женскую» компанию — Avon Products. Она уверена, что добиться больших высот можно только прилежным трудом. А еще Шери советует не бояться изменений, ведь зачастую они только к лучшему.

Анджела Арендс

Старший вице-президет по розничной и интернет-торговле Apple

Анджела 8 лет возглавляла Burberry, под ее руководством продажи поднялись более чем вдвое и достигли $ 3 млрд, капитализация компании выросла на 300 %, радикально изменился ассортимент продуктов, началось завоевание новых рынков — в Китае, Дубае, Индии, США. Она первая рискнула продвигать дорогие дизайнерские вещи в соцсетях. Сегодня у бренда 12 млн фанатов в Facebook и 1 млн подписчиков в Twitter.

На данный момент Анджела заняла должность старшего вице-президента по управлению сетью из более чем 420 розничных магазинов Apple Store и интернет-торговлей Apple, подчиняясь непосредственно гендиректору компании Тиму Куку.

Джоан Роулинг

Автор книг о Гарри Поттере

Джоан родилась в обычной семье и с детства начала творить. Ей с трудом удалось выпустить первую книгу о Гарри Поттере. Она обращалась во все издательства, но ей отказывали, уверяя, что читать о волшебстве никому не будет интересно. Первый тираж составил всего 1 000 экземпляров.

Спустя 8 лет, после выхода 6-й части истории, было продано 9 млн экземпляров за сутки. Джоан считает, что нужно по-настоящему верить в то, что ты делаешь, и двигаться дальше, даже если кажется, что все против тебя. Подробнее о жизни Джоан можно почитать тут.

Расскажите вашу вдохновляющую историю из жизни. Возможно, вы поможете кому-то преодолеть страх и завоевать этот мир!

Фото на превью eastnews, eastnews

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