10 советов биохакеров, которые легко применять каждый день, чтобы улучшить работу мозга

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Бывало ли у вас такое, что вы начинали фразу и... забывали, о чем хотели сказать? Или заходили в комнату и не могли вспомнить, зачем туда шли? Это, а также постоянная усталость, перепады настроения и невозможность сконцентрироваться — признаки того, что наш мозг халтурит. Выход из сложившейся ситуации ищут не только ученые, но и биохакеры — люди, увлекающиеся инновациями в молекулярной биологии. Они пытаются усовершенствовать процессы организма, хотят взломать «код жизни» и сделать его доступным для других людей, чтобы те смогли сами настраивать свое тело. Как компьютер.

AdMe.ru собрал для вас несколько советов биохакеров для прокачки мозга. Их применение не отнимет много времени и сил, но может ощутимо изменить жизнь в лучшую сторону.

Кофе с молоком — опасность для митохондрий

С чего начинается наш день? Для многих — с чашечки кофе. И кто-то предпочитает пить его с молоком. Однако этот продукт почти нейтрализует пользу кофе для мозга. Молоко связывает полезные полифенолы (антиоксиданты), содержащиеся в напитке, и организму труднее их обработать. Так что молочный белок не только ухудшает работу митохондрий (это своеобразная энергетическая станция клетки), но и мешает им поглощать полезные для восстановления вещества. Митохондриям, кстати, вообще уделяется достаточно большое внимание в биохакинге мозга. Связано это с тем, что именно они производят энергию, необходимую для организации сообщения между клетками. Следовательно, качество работы мозга напрямую зависит от того, насколько хорошо митохондрии функционируют.

Свет имеет значение

Мы проводим большую часть дня в помещениях с искусственным освещением. Однако нашему организму жизненно необходим другой свет. В последнее время мы все больше избегаем ультрафиолетовых лучей А и В спектров: носим солнечные очки, используем солнцезащитные кремы и стекла с фильтрами. А без настоящего солнечного света в организме не будет вырабатываться витамин D, нарушится циркадный ритм, благодаря которому люди понимают, когда спать, а когда просыпаться. Из-за работы при неестественном, или «мусорном», свете митохондрии испытывают стресс, выработка энергии сокращается, мозгу сложнее воспринимать информацию, поступающую через глаза, и... наша производительность падает. Чтобы как-то компенсировать недостаток естественного света, старайтесь побольше гулять, лучше хотя бы с закатанными рукавами: так открытая и воспринимающая поверхность кожи будет больше по площади. А по утрам можно минут на 10 включать лампу для загара с узким спектром ультрафиолета типа В и сидеть под ней. Владельцы рептилий наверняка знают ее неоценимую пользу для своих питомцев.

Немножко о голодании...

Голодание — палка о двух концах. С одной стороны, по результатам оно сравнимо с генеральной уборкой в мозге, при которой удаляются различные клеточные отходы. С другой — из-за недостатка питательных веществ тот же мозг считает, что мы умираем, поэтому бьет тревогу. В результате вы становитесь раздражительным, нервным, злым, а иногда и грустным. И все же есть пара способов извлечь пользу из этого метода. Первый — краткосрочное голодание. Можно выбрать 2 определенных дня на неделе, в которые вы будете употреблять в 4 раза меньше калорий, чем в остальные 5. Или принимать пищу только в определенный период (6 или 8 часов), а остальное время суток отказываться от нее. Например, есть только с 10 до 18. Можно попробовать и по-другому. Вместо завтрака выпить кофе с кокосовым маслом. Жиры дают энергию и отодвигают момент появления аппетита, а клетки организма будут думать, что вы голодаете.

...и о кислородном тоже

Митохондрии очень нуждаются в кислороде для выработки энергии. К сожалению, в организме нет волшебной кнопки, увеличивающей подачу кислорода. Однако это можно сделать, временно прекратив его поступление. Благодаря такой небольшой шоковой терапии останутся лишь сильные митохондрии, которые сумели это пережить. К тому же организм научится (разумеется, при регулярной практике) более эффективно использовать кислород в обычной жизни. Да и краткосрочные периоды кислородного голодания увеличивают выработку BDNF (нейротрофического фактора головного мозга), который поддерживает рост и развитие нейронов. Однако, задерживая дыхание, соблюдайте осторожность: вам надо приучить организм постепенно, чтобы была польза, а не побить рекорд, причинив при этом вред здоровью.

Холодная вода как возможность похудеть — и не только

Холодовая терапия известна уже давно. Исследование, проведенное на крысах, выявило, что благодаря ей улучшается функция щитовидной железы и работа митохондрий. Изучение последствий уже непосредственно на людях показало, что холод помогает снижать вес (из-за дополнительного расхода энергии на согрев), стимулирует выработку нейротрансмиттера норадреналина, ослабляющего боль. Раньше биохакеры сидели в ванне с ледяной водой. Но, во-первых, это может быть опасно. А во-вторых, далеко не всякому под силу. Поэтому, чтобы использовать все преимущества термогенеза, но не очень напрягаться, попробуйте просто стоять по 30 секунд под самой холодной водой после каждого принятия душа. Для тех, кто не готов и к этому, есть еще один совет: окунайте лицо в миску с ледяной водой и держите его там как можно дольше. Правда, и данное упражнение, и процедуру с душем лучше делать каждый день.

Выключаем телефоны

Без электронных устройств сложно представить жизнь современного человека в городах. Однако помимо приносимой пользы и удобства они все-таки оказывают на нас и негативное влияние. Например, излучаемый смартфонами и планшетами синий свет нарушает ритмы сна, обманывая мозг и убеждая его, что спать рано. Чтобы уменьшить вред для организма от электронных устройств, старайтесь использовать их только по необходимости. Дать мозгу отдохнуть можно и не с помощью пролистывания новостных лент социальных сетей. Перед сном же старайтесь хотя бы переводить в режим полета смартфоны, откладывать их за несколько часов до того, как пойдете в кровать, выключать на них Wi-Fi (в идеале, конечно, еще и сам роутер). Это защитит вас от лишнего воздействия электромагнитного поля, звуков, света. Вы лучше выспитесь, а значит, ваш мозг действительно отдохнет и сможет работать в несколько раз эффективнее на следующий день.

Дикий мед лучше снотворного

Ночью, как ни странно, мозгу тоже нужна энергия. Иногда ее недостаток может привести к тому, что вы неожиданно просыпаетесь. Или возникает желание что-то съесть перед сном. Чтобы этого не происходило, а уровень глюкозы оставался стабильным и у митохондрий были силы на уборку, попробуйте съедать перед сном по 1 ч. л. дикого меда. Он лучше всего восполняет запас гликогена печени, который так необходим нашему мозгу ночью.

Чистим зубы по-новому

Многие действия мы выполняем на автомате. Мозг экономит энергию для других задач, поэтому чистить зубы или возвращаться домой можно, не задумываясь об этом и не особо включаясь в процесс. Однако бывает очень полезно начать делать обычные вещи по-новому. Так, можно чистить зубы не правой, а левой рукой, писать справа налево, возвращаться домой по другому маршруту. А самые целеустремленные в прокачке мозга могут еще и мебель регулярно переставлять. Тут вам и физическая нагрузка, и внесение разнообразия в вашу жизнь, и, конечно, развитие мозга.

10 «почему»

Вопросы стимулируют работу нашего мозга, заставляя его искать ответы, вследствие чего образуются новые нейронные связи. Заведите себе привычку 10 раз задавать вопрос «почему?» за день. Почему именно этот вопрос (видите, уже один задали)? Он самый простой и универсальный. Начиная от детского «почему небо голубое?» и заканчивая философским «почему жизнь такая, какая она есть?».

Ведем блог или дневник

Лучше всего, конечно, вести бумажный дневник и писать ручкой. Так, помимо непосредственно интеллектуальной деятельности, включается еще и мелкая моторика, снимается стресс, включаются различные зоны мозга. Однако если очень хочется, то можно и печатать. Ведение дневника или блога (с текстами, а не просто выкладывание фото) помогает сконцентрироваться, развивает память и мышление, а также творческие способности. Порой, когда вы пишете, можно самостоятельно найти ответы на возникшие вопросы. Благодаря дневнику, получится прокачать и эмоциональный интеллект. Главное — помните, что делать это надо ежедневно и лучше за ограниченное время: выделите 15–20 минут, когда будете записывать свои мысли. Кстати, ведение дневника подразумевает не только описание прошедшего дня, но и фиксацию каких-то интересных идей и размышлений, эмоций и состояний, даже планов на будущее и желаний.

А у вас есть какая-то из этих привычек? Слабо ли устроить двухнедельный эксперимент по прокачке своего мозга?