10+ простых приемов первой помощи, которые могут вас спасти

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Даже с базовыми знаниями об оказании первой помощи вы можете в буквальном смысле спасти чью-то жизнь, включая свою собственную. Попади вы в критическую ситуацию, лучше быть во всеоружии и знать, что нужно сделать, чтобы помочь. Вернее, знать разницу между тем, что является помощью, а что нет. Например, когда речь идет о кровотечении, простая марлевая повязка обычно намного эффективнее жгута.

Мы в AdMe.ru предпочитаем всегда быть в курсе того, как о себе позаботиться, поэтому подготовили подборку советов, которые однажды могут спасти вам жизнь.

1. Раны

Всякий раз, когда вы имеете дело с раной, старайтесь поднять поврежденный участок выше уровня сердца. Это уменьшает отек и способствует оттоку жидкости из этой области. Если ваша рана находится на бедре или ягодицах, примите горизонтальное положение и приподнимите их с помощью подушек. Когда раненую конечность невозможно приподнять, постарайтесь хотя бы держать ее на уровне сердца или как можно выше.

2. Ожоги 1-й степени

Ожоги 1-й степени, также известные как поверхностные, затрагивают только верхний слой кожи. И хотя они могут быть болезненными, такие повреждения несерьезные. Их нужно обработать, промыв теплой водой. Не надо использовать ледяную воду, так как она может вызвать большие повреждения тканей. После того как вы промыли ожог, приложите к нему лед или холодный компресс. Нанесение на ожог масла или жира — устаревший народный метод, от которого может стать только хуже, так как жиры замедляют выделение тепла из раны. Помочь с охлаждением ожога может паста из пищевой соды и воды.

3. Сердечный приступ

Если вы столкнулись с сердечным приступом, нужно сразу начинать действовать. Чем быстрее вы примете меры, тем вероятнее избежите серьезных последствий. Хорошо помогает разжевывание аспирина, так как он ингибирует тромбоциты, которые отвечают за свертываемость крови. Важно принимать аспирин небольшими дозами и разжевать таблетку, а не глотать, запивая водой. Так он быстрее начнет действовать. Как можно скорее звоните в скорую помощь.

4. Укусы пчел

Если вас укусила пчела, нужно удалить ее жало. Принято считать, что, если его вытащить, яда будет меньше, но все зависит от того, насколько быстро вы это сделали. Нужно попытаться сделать это как можно скорее любым способом: просто почесать место укуса, удалить жало пинцетом или вытянуть пальцами. Когда пчела теряет свое жало, она выделяет запах, который привлекает других пчел. Они тоже могут вас ужалить, так что лучше сразу уйти в безопасное место, промыть рану и наложить холодный компресс. Если вы склонны к аллергии, вам следует иметь при себе автоинъектор с эпинефрином. После инъекции все равно стоит обратиться за медицинской помощью.

5. Переломы

Столкнувшись с переломом, не пытайтесь выпрямить место перелома, сохраните конечность в том же положении, используя шину и повязку. Очень важно держать конечность неподвижной. За переломы часто принимают вывихи и растяжения, но не следует из-за этого пренебрегать медицинской помощью, так как травма может быть серьезной и привести к дальнейшим повреждениям.

6. Травмы глаз

Когда мы получаем рану, инструкции по оказанию первой помощи часто нам советуют первым делом ее промыть. Но если вы пораните глаз, самое главное — чем-нибудь его прикрыть и сразу обратиться за помощью. Пытаясь очистить глаз самостоятельно, вы рискуете навредить себе еще больше, и это может быть необратимо. Единственное исключение из этого правила — попадание химикатов. В этом случае глаза нужно немедленно промыть водой.

7. Заноза

Занозы содержат большое количество бактерий и могут инфицировать рану, так что, имея с ними дело, важно соблюдать стерильность. Если заноза полностью вошла в кожу, первым делом нужно обработать это место антисептиком, а затем сдвинуть занозу иголкой, предварительно простерилизовав ее в кипятке. Когда заноза появится на поверхности, ухватите ее пинцетом и вытащите. Промойте место, где была заноза, водой с мылом.

8. Укусы змей

В кино, если человека кусает змея, первый порыв окружающих — отсосать яд. На самом деле яд уже попал в кровеносную систему жертвы, и это не поможет. Если вас укусила змея, самое важное — расслабиться. Вам нужно замедлить сердцебиение, чтобы яд распространялся не так быстро. Принимать болеутоляющие нельзя, они разжижают кровь, что увеличивает скорость воздействия яда. Немедленно звоните в скорую помощь, чтобы получить нужный антидот. Если за помощью нужно идти, то ни в коем случае не бегите, идите спокойно, чтобы не повысился пульс. Если есть такая возможность, намажьте место укуса кокосовым маслом, оно защитит рану от бактерий и паразитов, а также перевяжите этот участок.

9. Ожог медузы

Ожог медузы способен испортить прекрасный денек на пляже. Вы можете попробовать промыть рану соленой или горячей водой, уксусом или намазать рану смесью соды и воды. Активированный уголь помогает вывести яд медузы из организма. Возможно, вы слышали популярную городскую легенду, что лечить ожоги медуз можно с помощью мочи. Но на самом деле моча не содержит достаточного количества кислоты, чтобы противостоять яду медузы. Горячая вода снизит боль так же эффективно, как и моча.

10. Глубокая царапина

Поранившись, вы наверняка переживаете о том, что останется шрам. Но кое-что можно предпринять, чтобы не образовался рубец. Пищевая сода обладает дезинфицирующим свойством, которое препятствует образованию шрама, убирает затвердевшую корку с раны и предотвращает заражение. Когда вы лечите рану с помощью соды, очень важно держать ее открытой. Кроме того, раствор соды в воде — это еще и антисептик.

11. Затрудненное дыхание

Если человек не может вдохнуть, скорее всего, у него чем-то заблокированы дыхательные пути. Переверните его на спину, проверьте полость рта и удалите все, что может мешать дыханию, в том числе жидкость. Чтобы очистить верхние дыхательные пути, запрокиньте его голову и поднимите подбородок, положив руку пострадавшему на лоб. Также вы можете попробовать сделать выдвижение нижней челюсти, поместив свои пальцы под нижней челюстью и толкая ее вверх, чтобы открыть рот. Шея при этом должна оставаться неподвижной. Это поможет убрать язык от дыхательного горла, и воздух начнет поступать. Держите голову запрокинутой до тех пор, пока дыхательные пути не освободятся окончательно.

Бонус: как легко снять пластырь

Навыки первой помощи важны не только в тот момент, когда вы поранились, но и в процессе заживления. Чтобы безопасно удалить пластырь, попробуйте предварительно растворить клей, обработав кожу детским маслом, спиртом или хотя бы теплой водой. Также вы можете заморозить этот участок с помощью кубиков льда. Несмотря на соблазн сорвать пластырь одним быстрым движением, лучше делать это медленно, так как в противном случае есть риск повредить болячку или заново открыть рану.

Какими советами по оказанию первой помощи пользуетесь вы? Поделитесь ими в комментариях!