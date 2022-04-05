10 природных явлений, которые мало кто видел. А те, кто видел, забудут не скоро

Если оказаться в нужное время в нужном месте, можно стать свидетелем таких спецэффектов, что потом уже никакой голливудский блокбастер не сможет вас поразить. Стоит только забраться повыше, тут и круглая радуга, и настоящий призрак. В Дании — миллионы скворцов в одном месте, у берегов океана — светящиеся волны, а в Антарктиде — изумрудные айсберги.

Мы в AdMe.ru видели уже много красот, но не перестаем замирать от восхищения, узнавая о том, на что способна природа.

Черное солнце

Просто представьте, что вы наблюдаете огромную стаю черных скворцов, на протяжении долгого времени кружащую над землей. Весной и осенью на болотах Дании можно наблюдать за тем, как мигрирующие птицы выбирают место для ночлега. Учитывая то, что в таком «облаке» может находиться около полумиллиона птиц, неудивительно, что выбор занимает так много времени.

Такое название явление получило потому, что свет закатного солнца буквально перекрывается скворцами, заполоняющими все небо.

Кольцевая радуга

На самом деле радуга — это полный круг. Однако с земли мы видим лишь его часть, то есть привычную нам дугу. Однако, если подняться повыше, то можно увидеть радугу целиком. Например, если вы летите в самолете или просто находитесь высоко в горах.

Огни святого Эльма

Свечение, возникающее у высоких объектов, имеющих заостренную форму (мачты, шпили башен), известно с давних времен. Некоторые моряки считали его добрым предзнаменованием — в честь святого Эльма, покровителя мореплавателей, явление и получило свое название. Во время грозы между землей и облаками возникают перепады напряжения, и вокруг тех самых выступающих объектов вроде мачты корабля в открытом море образуется электрическое поле, ионы (заряженные частицы) которого и создают свечение.

Биолюминесцентные водоросли

Некоторые организмы, в том числе водоросли, благодаря естественным химическим процессам могут светиться. Вот такие красивые переливы наблюдаются во время цветения водорослей. Единственное условие — водоросли должны двигаться. Способствовать появлению свечения может, например, набегающая на берег волна.

Миграция сардин

С мая по июль океан у южной части Африки кишит сардинами. Масштабы миграции настолько велики, что рыб видно с самолета. Назвать скопление косяком язык не поворачивается: как правило, оно имеет длину более 7 км, ширину 1,5 км и глубину 30 м. Что важно, для путешествия сардинам необходима определенная температура воды — не выше 21 °C.

Ледяное цунами

Зрелище, которое можно наблюдать при таянии льдов на водоемах. Груды битого льда наползают на берег, движимые особенно сильным ветром и собственным объемом. Скорость такого цунами значительно ниже привычного нам водного, но урон это явление тоже может нанести. Лед загромождает дороги, мешает движению транспорта, ломает фонарные столбы и даже заваливает дома. А еще это очень-очень громкий процесс.

Красный прилив

Это явление вызвано цветением водорослей. Увидеть его можно на морском или океаническом побережье. Цвет водорослей варьируется от красного до бурого. Только вот кроме необычного вида такие воды несут еще и опасность. Выделения от жизнедеятельности водорослей могут быть токсичны для животных на берегу и морских обитателей.

Грязевой вулкан

В отличие от обычных вулканов, грязевые при извержении не производят лаву. И необязательно вызваны магматической активностью. В основном такие купола образуются под воздействием воды и сжатых газов. Подземные воды смешиваются с минеральными отложениями и выталкиваются на поверхность. Температура такой «лавы» колеблется от 2 до 100 °С, так что некоторые вулканы (те, что не слишком горячие) даже используются в качестве грязевых ванн.

Кольцевое затмение

Когда Луна находится точно на одной линии с Солнцем и закрывает его, случается затмение. А если при этом видимый размер Луны меньше, чем Солнца, вокруг нее образуется светящееся кольцо, словно рамка. Смотреть на это явление без защитных средств так же опасно, как и просто на Солнце, так что берегите глаза, если доведется когда-нибудь стать свидетелями.



Нефритовые (или изумрудные) айсберги

Обычно при замерзании внутри айсберга остаются пузырьки воздуха, через которые свет преломляется хаотично, и для нашего глаза айсберг выглядит белоснежным. Однако, если лед очень плотный, без пузырьков, нам он кажется ярко-голубым. А если при замерзании в воду попала еще и желтая пыль, характерная для ледников Антарктики, то лед получается невероятного изумрудного цвета. Такой вот базовый урок живописи от самой природы.

На фото хорошо видно, насколько отличаются цвета. Справа — обычный айсберг, а слева — изумрудный.