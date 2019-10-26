10+ повседневных вещей, из-за которых мы глупеем и даже не замечаем этого

10 8 38 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Малоподвижный образ жизни, курение и частое употребление алкоголя способствуют деградации и уменьшают продолжительность жизни. Но мы и так это знаем. Еще мы знаем, что даже неправильное питание заставляет нас глупеть. Однако есть и неочевидные причины, которые каждый день негативно отражаются на мозге, в том числе у тех, кто ведет здоровый образ жизни.

AdMe.ru изучил результаты последних исследований и рассказывает вам о внезапных вещах, которые плохо влияют на нашу сообразительность и память.

Нежелание мечтать

Мечты — это работа нашей фантазии. Оказалось, мозг в минуты фантазии работает активно, хотя человеку кажется, что он расслаблен. Например, в школе учителя часто ругают детей за то, что они посреди урока задумываются о чем-то своем, продолжая слушать учителя вполуха. На самом деле такое вот «блуждающее сознание» прекрасно тренирует память, и у взрослых людей в том числе. Ученые уверены, что отвлеченные мысли и фантазии помогают нам запоминать нужную информацию, даже когда вокруг много отвлекающих факторов. Как это работает? Представьте, что после посиделок у друга вы обещаете ему позвонить, когда доберетесь домой. По дороге вы останавливаетесь, чтобы заправиться и купить продукты, а затем видите автомобильную аварию и выходите из машины, чтобы помочь пострадавшим. Когда через 2 часа вы наконец доберетесь до дома, вы не забудете позвонить другу. Способность удержать такие вещи в голове зависит именно от «рабочей памяти». А она как раз улучшается от частых фантазий.

Постоянная работа в режиме брейншторма

По одному или в паре мы работаем максимально эффективно, а вот в группе мозг начинает деградировать на глазах. Каждый из нас чувствовал, что после очередной планерки совсем нет сил, мысли разбегаются, а решение принято так и не было. Почему это происходит? Ученые из НИИ в Вирджинии провели эксперимент: группа людей с равным IQ должна была поработать в небольших группах над разными заданиями. После работы в группах у большинства участников заметно снизился показатель IQ, а результат работы оставлял желать лучшего. Это доказывает, что успехов в работе проще достичь в одиночку, а от ежедневных изнурительных совещаний лучше отказаться.

Плохое освещение

Не стоит задерживаться в плохо освещенных помещениях, а тем более — работать в таких условиях. Результаты нового исследования показывают, что тусклый свет может ослабить способность человека учиться и запоминать. Особенно сильно плохое освещение влияет на пожилых, а также на людей с нарушениями когнитивных способностей. Ученые провели эксперимент на крысах и в течение 4 недель держали животных в помещении с тусклым светом. За это время у крыс на 30 % снизилась активность отдела мозга, который отвечает за обучение и память. Но есть и хорошие новости: тех же крыс затем поместили в светлое помещение, и еще за 4 недели функции мозга полностью восстановились.

Использование GPS

Самостоятельное построение маршрута держит нас в тонусе и даже помогает сохранить ясный ум в пожилом возрасте. Использование навигатора каждый день лишает нас этой возможности. Ученые выяснили, что люди, которые ориентируются в пространстве самостоятельно, более активны и сообразительны, чем те, кто привык полагаться на GPS. По этой же причине очень полезно периодически менять ежедневные маршруты и гулять по незнакомым кварталам. Такие действия не только помогут развить мозг, но и станут профилактикой болезни Альцгеймера.

Маленький круг общения

Обычно мы дружим с людьми, вкусы и привычки которых схожи с нашими. Проще говоря, в свой круг общения мы в основном включаем людей, похожих на нас самих. Такое общение не требует сложной мозговой активности: нам хорошо и комфортно, мы расслабляемся и начинаем мыслить автоматически. А вот общение с прямо противоположными нам людьми работает как выход из зоны комфорта. Такие контакты в прямом смысле заставляют нас постоянно усваивать новое и развиваться. С другими людьми мы стараемся как бы смотреть за пределы очевидных вещей, а это, в свою очередь, помогает нам мыслить креативно.

Постоянный высокий уровень шума

Большинство из нас, особенно жители мегаполисов, каждый день вынуждено бороться с громким шумом: автомобильные клаксоны, пролетающие рядом самолеты, гвалт в офисах и кафе. Мы или терпим это, или перекрываем шум громкой музыкой в наушниках. Оказалось, высокий уровень шума плохо влияет не только на наш слух. Недавнее исследование показало, что люди с нарушением слуха чаще страдают от ухудшения памяти и хуже воспринимают информацию. Поэтому нужно беречь слух всеми возможными способами. Например, приобрести специальные противошумные вкладыши для ушей.

Зависимость от интернета

Ученые с сожалением заявляют: уровень IQ по всему миру постепенно снижается. Почему это происходит, если уровень образования и новых технологий в мире продолжает расти? Ответ прост: мы сами создаем для себя среду, в которой перестаем развиваться. Мы не видим смысла в том, чтобы запоминать факты, ведь под рукой всегда есть телефон с поисковиком. Поэтому, даже узнавая что-то новое, мы бессознательно не собираемся удерживать эти факты в голове: в нужный момент интернет напомнит. Это значит, что мы начинаем отказываться от реальных знаний в пользу виртуального помощника, который все знает за нас.

Жалобы

В среднем человек во время беседы жалуется на что-либо раз в минуту. Мозг привыкает к постоянным жалобам и выстраивает своеобразный мостик, который приводит к тому, что мы начинаем жаловаться просто по привычке, даже не замечая этого. Оказалось, из-за постоянных жалоб нашему мозгу намного сложнее решать проблемы и развиваться интеллектуально. Получается, что жалобами мы провоцируем себя на единственный алгоритм: легче пострадать на публику, чем действительно что-то изменить.

Работа в режиме многозадачности

А казалось, что все наоборот: чем больше у нас задач, тем интенсивнее работает мозг. На самом деле человек не может качественно обрабатывать больше одного потока информаци, а значит, все задачи выполняет поверхностно, не углубляясь в них. Более того, работа в режиме многозадачности снижает уровень IQ аж на 15 пунктов. Это равносильно тому, как если бы человека заставили думать после бессонной ночи. К слову, постоянная работа в таком режиме может привести к необратимым нарушениям памяти и способности познавать новое.

Вечерние тренировки

Движение необходимо нашему организму для здоровья в целом, в том числе для активного и острого ума. Физические упражнения по утрам настраивают на продуктивную работу и помогают запуску обмена веществ. А вот с тренировками по вечерам все наоборот. Активные движения повышают уровень адреналина, и наш организм настраивается на работу, а не на отдых, поэтому сон после таких тренировок обычно бывает неглубоким и прерывистым. Кроме того, нашему телу нужно время на восстановление, и организм просто вынужден делать это ночью. Как следствие, мы плохо высыпаемся, теряем силы и потом днем соображаем гораздо хуже. Если у вас совсем нет времени на тренировки утром, следите за своим самочувствием после упражнений вечером: пейте больше воды и ешьте белковую пищу. Так вы защитите себя от обезвоживания. К счастью, большинство подобных изменений в мозге обратимы и достаточно просто немного изменить свои привычки и образ жизни. Тем более что некоторые из правил довольно приятны, например, общение с новыми интересными людьми или минутка тишины за чашкой кофе.

Замечали ли вы то, как жалобы влияют на сообразительность ваших знакомых? Как думаете, можно отказаться от такой привычки?