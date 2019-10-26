10+ повседневных вещей, из-за которых мы глупеем и даже не замечаем этого
Малоподвижный образ жизни, курение и частое употребление алкоголя способствуют деградации и уменьшают продолжительность жизни. Но мы и так это знаем. Еще мы знаем, что даже неправильное питание заставляет нас глупеть. Однако есть и неочевидные причины, которые каждый день негативно отражаются на мозге, в том числе у тех, кто ведет здоровый образ жизни.
AdMe.ru изучил результаты последних исследований и рассказывает вам о внезапных вещах, которые плохо влияют на нашу сообразительность и память.
Нежелание мечтать
Мечты — это работа нашей фантазии. Оказалось, мозг в минуты фантазии работает активно, хотя человеку кажется, что он расслаблен. Например, в школе учителя часто ругают детей за то, что они посреди урока задумываются о чем-то своем, продолжая слушать учителя вполуха. На самом деле такое вот «блуждающее сознание» прекрасно тренирует память, и у взрослых людей в том числе.
Ученые уверены, что отвлеченные мысли и фантазии помогают нам запоминать нужную информацию, даже когда вокруг много отвлекающих факторов. Как это работает?
Представьте, что после посиделок у друга вы обещаете ему позвонить, когда доберетесь домой. По дороге вы останавливаетесь, чтобы заправиться и купить продукты, а затем видите автомобильную аварию и выходите из машины, чтобы помочь пострадавшим. Когда через 2 часа вы наконец доберетесь до дома, вы не забудете позвонить другу. Способность удержать такие вещи в голове зависит именно от «рабочей памяти». А она как раз улучшается от частых фантазий.
Постоянная работа в режиме брейншторма
По одному или в паре мы работаем максимально эффективно, а вот в группе мозг начинает деградировать на глазах. Каждый из нас чувствовал, что после очередной планерки совсем нет сил, мысли разбегаются, а решение принято так и не было. Почему это происходит?
Ученые из НИИ в Вирджинии провели эксперимент: группа людей с равным IQ должна была поработать в небольших группах над разными заданиями. После работы в группах у большинства участников заметно снизился показатель IQ, а результат работы оставлял желать лучшего. Это доказывает, что успехов в работе проще достичь в одиночку, а от ежедневных изнурительных совещаний лучше отказаться.
Плохое освещение
Не стоит задерживаться в плохо освещенных помещениях, а тем более — работать в таких условиях. Результаты нового исследования показывают, что тусклый свет может ослабить способность человека учиться и запоминать. Особенно сильно плохое освещение влияет на пожилых, а также на людей с нарушениями когнитивных способностей.
Ученые провели эксперимент на крысах и в течение 4 недель держали животных в помещении с тусклым светом. За это время у крыс на 30 % снизилась активность отдела мозга, который отвечает за обучение и память. Но есть и хорошие новости: тех же крыс затем поместили в светлое помещение, и еще за 4 недели функции мозга полностью восстановились.
Использование GPS
Самостоятельное построение маршрута держит нас в тонусе и даже помогает сохранить ясный ум в пожилом возрасте. Использование навигатора каждый день лишает нас этой возможности. Ученые выяснили, что люди, которые ориентируются в пространстве самостоятельно, более активны и сообразительны, чем те, кто привык полагаться на GPS.
По этой же причине очень полезно периодически менять ежедневные маршруты и гулять по незнакомым кварталам. Такие действия не только помогут развить мозг, но и станут профилактикой болезни Альцгеймера.
Маленький круг общения
Обычно мы дружим с людьми, вкусы и привычки которых схожи с нашими. Проще говоря, в свой круг общения мы в основном включаем людей, похожих на нас самих. Такое общение не требует сложной мозговой активности: нам хорошо и комфортно, мы расслабляемся и начинаем мыслить автоматически.
А вот общение с прямо противоположными нам людьми работает как выход из зоны комфорта. Такие контакты в прямом смысле заставляют нас постоянно усваивать новое и развиваться. С другими людьми мы стараемся как бы смотреть за пределы очевидных вещей, а это, в свою очередь, помогает нам мыслить креативно.
Постоянный высокий уровень шума
Большинство из нас, особенно жители мегаполисов, каждый день вынуждено бороться с громким шумом: автомобильные клаксоны, пролетающие рядом самолеты, гвалт в офисах и кафе. Мы или терпим это, или перекрываем шум громкой музыкой в наушниках. Оказалось, высокий уровень шума плохо влияет не только на наш слух.
Недавнее исследование показало, что люди с нарушением слуха чаще страдают от ухудшения памяти и хуже воспринимают информацию. Поэтому нужно беречь слух всеми возможными способами. Например, приобрести специальные противошумные вкладыши для ушей.
Зависимость от интернета
Ученые с сожалением заявляют: уровень IQ по всему миру постепенно снижается. Почему это происходит, если уровень образования и новых технологий в мире продолжает расти? Ответ прост: мы сами создаем для себя среду, в которой перестаем развиваться.
Мы не видим смысла в том, чтобы запоминать факты, ведь под рукой всегда есть телефон с поисковиком. Поэтому, даже узнавая что-то новое, мы бессознательно не собираемся удерживать эти факты в голове: в нужный момент интернет напомнит. Это значит, что мы начинаем отказываться от реальных знаний в пользу виртуального помощника, который все знает за нас.
Жалобы
В среднем человек во время беседы жалуется на что-либо раз в минуту. Мозг привыкает к постоянным жалобам и выстраивает своеобразный мостик, который приводит к тому, что мы начинаем жаловаться просто по привычке, даже не замечая этого.
Оказалось, из-за постоянных жалоб нашему мозгу намного сложнее решать проблемы и развиваться интеллектуально. Получается, что жалобами мы провоцируем себя на единственный алгоритм: легче пострадать на публику, чем действительно что-то изменить.
Работа в режиме многозадачности
А казалось, что все наоборот: чем больше у нас задач, тем интенсивнее работает мозг. На самом деле человек не может качественно обрабатывать больше одного потока информаци, а значит, все задачи выполняет поверхностно, не углубляясь в них. Более того, работа в режиме многозадачности снижает уровень IQ аж на 15 пунктов. Это равносильно тому, как если бы человека заставили думать после бессонной ночи. К слову, постоянная работа в таком режиме может привести к необратимым нарушениям памяти и способности познавать новое.
Вечерние тренировки
Движение необходимо нашему организму для здоровья в целом, в том числе для активного и острого ума. Физические упражнения по утрам настраивают на продуктивную работу и помогают запуску обмена веществ.
А вот с тренировками по вечерам все наоборот. Активные движения повышают уровень адреналина, и наш организм настраивается на работу, а не на отдых, поэтому сон после таких тренировок обычно бывает неглубоким и прерывистым. Кроме того, нашему телу нужно время на восстановление, и организм просто вынужден делать это ночью. Как следствие, мы плохо высыпаемся, теряем силы и потом днем соображаем гораздо хуже.
Если у вас совсем нет времени на тренировки утром, следите за своим самочувствием после упражнений вечером: пейте больше воды и ешьте белковую пищу. Так вы защитите себя от обезвоживания.
К счастью, большинство подобных изменений в мозге обратимы и достаточно просто немного изменить свои привычки и образ жизни. Тем более что некоторые из правил довольно приятны, например, общение с новыми интересными людьми или минутка тишины за чашкой кофе.
Замечали ли вы то, как жалобы влияют на сообразительность ваших знакомых? Как думаете, можно отказаться от такой привычки?
Иллюстратор Sergey Raskovalov специально для AdMe.ru