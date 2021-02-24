10 ошибок личной гигиены, которые по незнанию совершал каждый из нас

Нас еще в детстве научили чистить зубы утром и вечером, ведь так мы удаляем налет до того, как он затвердеет. Также мы вряд ли сядем за обеденный стол, не помыв руки. Мы знаем эти основы, и может показаться, что и в целом осведомлены о том, как оставаться опрятными. Но в нашей жизни появляются новые вещи и тренды, которые требуют дополнительных знаний о чистоплотности.

Мы в AdMe.ru по-новому посмотрели на гигиену и на те предметы, которые нас окружают и которые нуждаются в уходе. Оказалось, что еще есть чему поучиться.

Ошибка № 1: Чистить зубы одинаково обычной и электрической щеткой

В детстве нас учили пользоваться обычными зубными щетками. Но сейчас некоторые из нас купили электрические и, возможно, продолжают очищать налет так, как привыкли, что неправильно. Чистка с помощью электрической щетки немного отличается, поскольку головка прибора вращается или вибрирует сама по себе. Стоит держать щетину под углом 45 ° к линии десен и надавливать слегка.

Ошибка № 2: Хранить электрические зубные щетки в футляре

Футляр для электрической щетки нужен в поездках, чтобы уберечь щетинки от грязи и пыли. В идеале в чехле должны быть отверстия для пропуска воздуха. Но дома нужно забыть о таком способе хранения и давать возможность устройству высыхать в вертикальном положении в стаканчике, так как влажная среда — излюбленное место для плесени. Можно промывать насадку в посудомоечной машине примерно раз в неделю, это помогает дезинфицировать щетину. И не храните щетку в туалетном ящике; оставьте ее там, где много света, чтобы она быстрее высохла. © June Gagnon / Quora

Ошибка № 3: Пользоваться ополаскивателем для рта сразу после чистки

Спиртовые ополаскиватели для рта уничтожают практически все вредные бактерии во рту. Но также и все полезные. А это может привести к дисбалансу микрофлоры и, как следствие, к неприятному запаху. Неспиртовой ополаскиватель всех вредоносных обителей рта не уничтожит, но зато оставит и нужных. Если даже вы купили подходящий ополаскиватель, то перед использованием важно запомнить несколько моментов. Например, не стоит тянуться к ополаскивателю сразу после чистки зубов. Иначе вы просто смоете фторид из зубной пасты, который призван положительно воздействовать на ваши зубы. А если в ополаскивателе есть фтор, то не ешьте и не пейте 30 минут после полоскания рта. Также проследите, сколько времени вы полощете рот. Очищать ротовую полость и горло стоит 30 секунд.

Ошибка № 4: Не уделять особое внимание чистоте длинных и накрашенных ногтей

Под длинными ногтями может содержаться больше грязи и бактерий, чем под короткими. Но для любителей шикарного маникюра есть и еще одна печальная новость: если ногти накрашены или наращены, то маникюру радуетесь не только вы, но и бактерии. Одно исследование показало, что на натуральных ногтях обитает около 4 колоний бактерий, а на накрашенных — около 17 колоний. Кстати, часто у медсестер ногти без покрытия. Дело в том, что многие мелкие задачи они выполняют без перчаток. А если бы ногти были накрашены, то количество бактерий под ними было бы больше. Примерно за неделю до Хеллоуина мне впервые за много лет сделали искусственные ногти. Я сняла их в эту субботу: теперь мои ногти зеленые на несколько месяцев. Бактерии проникли под ногти. Мой врач посоветовал не покрывать ногти лаком, чтобы лечебный раствор впитывался. Пальцы болят. Врач надеется, что через несколько дней боль пройдет. © WhishAspyre / Reddit

Ошибка № 5: Не обрабатывать домашние ножницы и щипчики

Когда мы идем в салон на маникюр или педикюр, то следим, чтобы инструменты были продезинфицированными. Есть люди, которые и вовсе отказываются от салонных процедур, боясь, что ножницы могут быть не очищены после стрижки ногтей другого клиента. При этом задумайтесь над тем, как часто вы моете ножницы и кусачки дома. Перед стрижкой ногтей все оборудование следует тщательно очистить. Дезинфекция особенно важна, когда одними инструментами пользуется сразу несколько человек в семье.

Ошибка № 6: Регулярно носить обувь без носков

Sockless — это модная тенденция носить обувь, не надевая носки. Но если вы следуете этому тренду, то ваши любимые кроссовки или кеды впитают пот, и, как следствие, в них поселится несчетное число бактерий и грибков. Мои любимые кеды носила более 6 лет каждый день без носков. Их не стоит доставать из сумки, иначе весь мой дом пропахнет. © lizzie4279 / Reddit

Ошибка № 7: Часто использовать салфетки для интимной гигиены

Если на этикетке написано «для интимной гигиены», мы думаем, что они нежные, безопасные и щадящие. Но некоторые такие салфетки содержат опасные химические вещества. Их влияние на наш организм до конца не изучено, но известно, что они могут нарушать работу, например, эндокринной системы. К тому же ароматизаторы и аллергены в составе могут вызывать жжение и зуд. Кстати, природа позаботилась о женщинах и подарила им естественный механизм уничтожения бактерий и вирусов в особенно чувствительных зонах. А салфетки только мешают этому механизму выполнять свои функции. Врачи допускают использование подобных салфеток, только если рядом нет воды, например в путешествиях. Кстати, в случае необходимости можно пользоваться детскими салфетками.

Ошибка № 8: Не знать, что у трусов есть срок использования

Микробы и бактерии могут оставаться на нижнем белье даже после тщательной стирки. Как бы вы ни старались их уничтожить. Стоит понимать, что особо уязвимые для вредоносных обитателей зоны нашего тела контактируют с трусами ежедневно по многу часов. Поэтому специалисты советуют покупать новые трусики раз в полгода и выбрасывать старые. Даже самые любимые. И даже с кружевами.

Ошибка № 9: Постоянно прочищать слив химикатами

Конечно, чтобы держать дом в чистоте, нужно регулярно прочищать слив. Вот вы берете купленный в магазине очиститель для труб, этикетка которого обещает, что препарат справится с проблемой за 5 минут. Подносите бутыль к сливу. В этот момент остановитесь и подумайте о том, что агрессивные химические очистители вредят трубам и окружающей среде. Специалисты советуют прочищать трубы, например, включив очень горячую воду. Делать это стоит хотя бы раз в неделю. Также можно вылить уксус в трубу на 30 минут, а следом смыть его горячей водой. Можно использовать и пищевую соду, которая отлично борется с неприятными запахами.

Ошибка № 10: Не мыть и не менять помпу для воды

Если вы употребляете бутилированную воду и у вас дома ручная помпа, то ее рекомендуется мыть после каждой смены бутыля и менять на новую каждые 2 года. Только не мойте трубки кипятком, а то они могут деформироваться.