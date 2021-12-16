10 мифов о маникюре, в которые верят многие женщины. И вредят здоровью своих ногтей

Приходя в салон, мы, конечно же, рассчитываем, что с нами будут работать профессионалы. Однако случается и так, что нам попадаются не совсем добросовестные специалисты, допускающие в своей работе грубые ошибки, которые в итоге могут стоить нам здоровья. Кроме того, нередко мы и сами приобретаем привычки, о вредности которых даже не догадываемся.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие же распространенные факты про гель-лак и обработку ногтей на самом деле являются ложными, а мы напрасно верили в них годами.

Отрывать гель от ногтей — невинная привычка

Когда лак начинает отходить от ногтевой пластины, очень сложно устоять перед тем, чтобы не начать отковыривать его. Однако делать это категорически нежелательно, так как вместе с лаком вы сдираете и верхний слой собственного ногтя, из-за чего впоследствии он станет слабым и ломким. Более того, поврежденному ногтю может потребоваться больше времени, чтобы отрасти полностью, по сравнению со здоровыми ногтями, а значит, вы столкнетесь с далекоидущими негативными последствиями.

Гель-лак может вызвать нарушение роста ногтей

На самом деле нарушение роста ногтя и его деформацию могут вызвать грубейшие ошибки мастера при работе с аппаратом. При обработке ногтя очень важно не повредить лунку и не совершать пропилов на пластине в целом. Вы можете понять, насколько профессионально работает ваш мастер, обратив внимание на область по линии гель-лака, когда маникюр отрастет. Если вы видите там тонкие розовые полоски — это пропил, а значит, пора задуматься о смене салона.

Агрессивный спил ногтей — это вынужденная мера

Если вы замечаете, что мастер использует слишком грубую пилку, да еще и обрабатывает ею ногтевую пластину сверху, — не стоит молчать, так как это совершенно неправильно. Во втором случае это банально истончает ногти. В первом же очень вероятно, что используется пилка неверной степени абразивности. Жесткая пилка, которая используется для снятия гель-лака, ни в коем случае не должна и не может использоваться для натурального ногтя, так как попросту повредит его и может привести к расслоению.

Чем толще слой лака, тем крепче он будет держаться

Нет никаких доказательств того, что толстый слой лака держится дольше стандартного. Долговечность маникюра скорее зависит от профессионализма мастера и качества используемых средств. Зато минусы у чересчур щедрого нанесения покрытия есть: ногти придется сушить значительно дольше, а поверхность в итоге может оказаться не только неровной, но и быстро отслоиться и прийти в негодность.

Домашнее снятие — безопасная практика

Снятие лака путем замачивания ногтей в ацетоне вредно из-за того, что он впитывается в ногтевую пластину, а это, в свою очередь, может привести к обезвоживанию ногтя, кутикулы и кожи пальцев. В худшем случае это вызовет ломкость ногтей и сыпь. Использование именно ацетона что в домашних, что в салонных условиях обусловлено тем, что он работает быстрее. Однако во имя собственного здоровья правильнее все же, допустим, снять верхний слой лака и затем уже замочить пальцы в более мягких средствах для снятия.

Кутикулу необходимо срезать

Кутикула играет роль некоего защитного барьера и оберегает ногти от попадания микробов, поэтому обрезать ее на самом деле не стоит. Вместо этого лучше использовать средство для смягчения кутикулы, которое позволит просто осторожно отодвинуть ее. Ножницы же или кусачки могут использоваться разве что для аккуратного удаления заусенцев.

Если печет при сушке, можно и перетерпеть

Ощущение жжения может возникать по разным причинам: слишком толстый слой лака, большая мощность лампы, переточенные либо истонченные ногти и так далее. В идеале выяснять и устранять причину появления неприятных ощущений должен сам мастер. Но если он этого не делает, вы все равно ни в коем случае не должны терпеть. Попробуйте заговорить об этом самостоятельно либо же как минимум не стесняйтесь вынуть руку, подождать, пока неприятные ощущения пройдут, а затем снова поместить ее в лампу.

Из-за гель-лака ногти становятся ломкими

И снова: ногти могут стать ломкими скорее из-за неаккуратной работы мастера, нежели из-за лака. Например, если специалист спиливает покрытие полностью до натурального ногтя — это дурной знак. Ведь таким образом он с большей вероятностью повредит верхние слои ногтя, из-за чего пластина может стать чрезвычайно восприимчивой к инфекциям, деформироваться и даже отделиться от ногтевого ложа. Если вы пришли не для того, чтобы полностью снять покрытие, а чтобы обновить его, мастеру достаточно опилить ногти, оставив тонкий слой базы.

«Перенашивание» маникюра безвредно

Несмотря на то что покрытие гель-лаком весьма долгоиграющее, необходимо все же обновлять маникюр максимум через 2–3 недели, чтобы не травмировать ногтевое ложе, пластины и кутикулу. Если носить его, пока покрытие не начнет отваливаться, как уже говорилось в пункте про сдирание лака, это нанесет вред верхним слоям натурального ногтя. А кроме того, если продолжать носить лак после того, как он уже начал отходить от ногтя, внутри может начаться рост бактерий, который способен нанести значительный вред ногтям.

Невежливо говорить, если что-то не устраивает

Еще одна из самых распространенных ошибок посетителей салонов красоты — это чувство скованности. Не стоит бояться говорить, если вас что-то не устраивает. Мастера тоже люди, они вполне могут не заметить, что слишком увлеклись работой с пилкой, не понять, что что-то жжет или щиплет, пока вы об этом не скажете. А также обращайте внимание на ингредиенты средств, которые контактируют с вашей кожей, и если вам не нравится запах того или иного вещества или вы вовсе опасаетесь схлопотать приступ аллергии — смело говорите об этом.