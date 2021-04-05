10 безобидных покупок, которые на самом деле наносят серьезный удар по кошельку

Зачастую люди недооценивают роль мелких переплат. Из-за этого, когда мы планируем делать накопления, у нас возникает обманчивое чувство, что непременно нужно полностью отказаться от некоторых статей расходов. Но на самом деле чаще всего для этого достаточно проанализировать привычные покупки и поискать менее дорогостоящие аналоги. А иногда, если копнуть глубже, это может оказаться полезным не только в целях экономии.

AdMe.ru составил список вещей, которые кажутся дешевыми и незначительными, но на самом деле они методично и незаметно высасывают деньги из нашего кошелька.

10. Жидкое мыло

Жидкое мыло уже практически вытеснило своего твердого собрата из наших домов. Однако объективных причин, почему стоит за него переплачивать, почти нет. Свойство кускового мыла сушить кожу давно учтено производителями, поэтому запросто можно найти более щадящие варианты. А мнение, что кусковое мыло является рассадником и переносчиком бактерий, развенчано учеными. Таким образом, твердое мыло выигрывает со значительным перевесом по всем фронтам.

9. Продукты впрок

Скидки и разнообразные акции часто подталкивают нас к тому, чтобы мы покупали больше продуктов, чем требуется. Однако в конечном счете это нередко приводит к выбрасыванию некоторой части еды в мусорку, а значит, выгоды здесь как не бывало. Благо, существует множество способов предотвратить эту ситуацию. Составление списка продуктов (чтобы избежать импульсивных трат), покупка части овощей в замороженном виде, а также умение планировать меню и делать заготовки позволят добиться более осознанного потребления.

8. Ватные диски

Для снятия макияжа, как правило, требуется далеко не один ватный диск, поэтому упаковки с ними расходуются довольно быстро, и мы вынуждены покупать новые как минимум раз в пару недель. Но на замену стандартным ватным дискам уже давно пришли улучшенные варианты, которые не только экономят деньги за счет того, что являются многоразовыми, но и больше подходят для чувствительной кожи лица. Так, уже сейчас существуют бамбуковые, фланелевые и хлопковые диски, а также диски из микрофибры, которые достаточно лишь промывать после использования.

7. Одежда для особых случаев

В глубине шкафов и на дне ящиков у каждого найдутся наряды, которые больше не подходят или вышли из моды, а порой там можно отыскать совсем новые вещи, которые мы в итоге так ни разу и не надели. Согласно исследованиям, современный человек покупает на 60 % больше одежды, чем 15 лет назад. При этом также известно, что около 12 % одежды в шкафах женщин не используется вовсе. Все это указывает на то, что одежда явно составляет огромную статью ненужных расходов, а значит, стоит более критично относиться к шопингу. Например, можно рассмотреть идею капсульного гардероба, которая позволит сократить количество используемой одежды.

6. Бумажные полотенца

Идея одноразовых полотенец и тряпочек для протирания поверхностей, особенно на кухне, заманчива, однако, когда речь идет об экономии, становится очевидно, что это не лучший вариант. Возможно, как и в случае с ватными дисками, изначально небольшая переплата за них кажется мелочью, однако в долгосрочной перспективе такие полотенца проигрывают тряпкам из микрофибры.

5. Готовые стейки и салатные миксы

Мясные и рыбные стейки, нарезанные овощи и салатные миксы — один из самых ярких примеров того, как производители и маркетологи наживаются на хронической лени своего потребителя. Несмотря на экономию времени и сил, покупать подобные продукты на постоянной основе абсолютно нерентабельно. Более того, у мытых овощей значительно сокращается срок хранения, а в некоторых очищенных и нарезанных фруктах из-за контакта с кислородом и вовсе уменьшается количество полезных веществ.

4. Бутилированная вода

В сиюминутном разрезе покупка большой бутылки и фильтра для проточной воды впечатляет своей разницей в цене не в пользу последнего. Однако в долгосрочной перспективе установка фильтра, конечно же, выгоднее. Безусловно, на частоту смены фильтров так же оказывает серьезное влияние качество самой воды в регионе. Но, как правило, в среднем ресурс картриджей позволяет производить замену 1 раз в полгода-год, а значит, подобная система в любом случае выигрывает данный экономический спор.

3. Абонемент в фитнес-клуб

Покупка годового абонемента и дальнейшее игнорирование занятий в зале на самом деле довольно распространенная проблема. Согласно опросам, к завершению каждого года примерно 37 % людей стабильно дают себе обещание чаще заниматься спортом. Однако благодаря исследованиям известно и то, что больше половины всех посетителей тренажерного зала, как правило, туда почти не ходят, хотя год за годом продлевают членство. Так стоит ли продолжать выкидывать деньги на ветер, если можно рассмотреть другие варианты активности?

2. Косметические безделушки

Скраб от целлюлита, тушь для нижних ресниц, одноцветные тени — бьюти-индустрия постоянно идет на ухищрения, чтобы удивлять и вынуждать нас покупать больше продуктов. Поэтому для экономии своих денег и разумного потребления важно сохранять критическое мышление. Давно доказано, что эффективность антицеллюлитных скрабов — это миф, палетки теней в любом случае выгоднее и удобнее, а существование туши именно для нижних ресниц и вовсе не поддается никакому объяснению. Не ленитесь изучать информацию о косметических продуктах и критически оценивать их значимость.

1. Шампуни и гели для душа в пластиковых бутылках

Гели для душа и шампуни, как правило, продаются в очень плотных бутылках, которые могли бы прослужить гораздо дольше, чем отведенное количество самого средства. Поэтому вовсе не обязательно каждый раз покупать новые бутыли, если вместо них можно приобретать рефилы. За счет мягкой упаковки они обычно дешевле товара в стандартном исполнении. Более того, это особенно актуально, если вы и так пользуетесь специальными наборами диспенсеров для ванной, ведь тогда необходимость в пластиковой бутылке с дозатором отпадает вовсе.