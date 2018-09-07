10 бесплатных курсов для женщин, которые откроют перед вами новые перспективы

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Один из лучших способов использовать свое свободное время — это учиться тому, о чем давно мечталось. Новые знания дают возможность испытать непривычные впечатления, а иногда даже найти свое призвание. Хорошо, что сейчас есть огромный выбор онлайн-курсов, и попробовать их может каждый.

Специально для женской аудитории мы в AdMe.ru собрали наиболее интересные бесплатные курсы по разным направлениям.

Если вы боитесь красок и не знаете, с какой стороны к ним лучше подступиться, то специально для вас своими знаниями и умениями поделятся преподаватели с большим стажем и талантом. Всего имеется 18 бесплатных занятий длительностью от 20 минут до 3 часов. Здесь есть уроки на любой вкус: ботаническая иллюстрация;

скетчинг;

рисование пастелью;

леттеринг;

фешен-иллюстрация и др.

Наверняка многие слышали утверждение о том, что программирование — это не женское дело. Так вот, это неправда. Доказательство — существование данного курса. Он состоит из 10 небольших блоков, из которых вы узнаете, как можно создавать мобильные приложения своими руками, а также попробуете создать свое собственное.

В рамках этого курса представлено несколько уроков: макияж для начинающих;

макияж в стиле smoky eyes;

вечерний макияж;

голливудский макияж;

дневной макияж;

антивозрастной макияж;

креативный макияж. Если заинтересовало — то вперед, учиться новому!

Данный курс подготовлен совместно с опытными психологами. Он расскажет о том, что такое социально-эмоциональный интеллект, и раскроет всю важность его развития. Лекции будут особенно полезны тем, у кого есть маленькие дети, ведь развитый эмоциональный интеллект — это один из самых важных навыков, которые помогают детям лучше обучаться и достигать успеха.

После прохождения курса ваши навыки обработки фотографий и владения фотошопом выйдут на новый уровень. Из видеоуроков вы получите информацию об интерфейсе программы для редактирования, сможете быстро настроить ее для продуктивной работы, освоите главные операции с изображениями, научитесь проявке RAW-файлов, а также основам ретуши портретов и обработки пейзажей.

Каждая девушка всегда хочет выглядеть свежо и молодо, но если ничего не делать, то сохранить красоту в первозданном виде довольно сложно. Отличным вариантом станет гимнастика для лица. С помощью этого курса за 6 видеоуроков вы сможете поработать над всеми проблемными местами, а затем легко продолжить делать это и дальше. Все упражнения составлены и преподаются тренером по оздоровлению и омоложению.

Если вы хотите успевать читать больше за меньшее количество времени, то вам прямиком на этот курс. Упражнения по скорочтению предоставляются бесплатно, а сдать экзамен по усвоению техники можно только платно. Но если вы не хотите подтверждать свои знания таким образом, то платить не придется: результат вы в любом случае сможете увидеть и без сдачи экзамена.

Кто не любит смотреть сериалы? А ведь можно делать это с пользой, например изучая при этом английский язык. Если согласны, то попробуйте изучение языка по сериалу. Каждую неделю вам на почту будет приходить серия с ее полным разбором. Может быть, это именно тот вариант изучения, который подойдет вам.

Говорить умеет каждый, а как делать это красиво, грамотно и без страха? Если у вас есть желание улучшить свои ораторские навыки, тогда пройдите этот курс. На нем вы узнаете, как сделать речь яркой и выразительной, где найти темы для бесед, попробуете развить скорость мышления, познакомитесь с разнообразием интонаций, а также поработаете с энергетикой речи.

Курс для девушек, которые хотят быть настоящими лидерами. На нем вы узнаете, что ведет вас по жизни, принимаете ли вы себя, что мешает вам на пути к целям и почему стресс — это стимул для развития.