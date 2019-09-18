В интернете популярен шуточный сайт, который определяет, на кого из звезд вы похожи. Мы проверили его на наших знаменитостях

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В списке странных приложений пополнение: нейросеть ищет звездного двойника для лица, которое размещает пользователь. Скажете, не ново, да? Не спешите с выводами. Программа делает это иногда настолько нелепо и непредсказуемо, что мы не смогли остаться в стороне.

Мы в AdMe.ru решили найти «близнецов» для наиболее известных русских звезд и хотим, чтобы вы оценили качество подбора.

1. Ксения Собчак

2. Сергей Бурунов

3. Ольга Куриленко

4. Александр Петров

5. Любовь Аксенова

6. Константин Хабенский

7. Светлана Ходченкова

8. Павел Прилучный

9. Александра Бортич

10. Данила Козловский

11. Равшана Куркова

12. Дмитрий Нагиев