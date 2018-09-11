Работники сферы услуг рассказали о клиентах, забыть которых будет не так-то просто

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Те, кто работают с людьми, знают: любой клиент может поразить воображение. Иногда они словно соревнуются, кто больше удивит менеджера. Золото за сохранение спокойствия в любой ситуации, награда за лучшую отговорку, специальный приз за самый неожиданный ответ на вопрос — каждый из клиентов в нашей подборке достоин особой премии.

AdMe.ru нашел на «Пикабу» 11 историй от людей, которые еще долго будут помнить эти рабочие моменты. Может быть, даже внукам расскажут.

Разрабатываю мобильные приложения. Клиент:

— Все здорово, только можно, чтобы оно подольше грузилось?

Я:

— А зачем?

— Ну... Для внушительности.

— Хорошо.

Удлиняю загрузку на 5 секунд. Клиент:

— Вот сейчас здорово, спасибо. *** Есть у меня клиент — хозяин небольшой типографии. Сегодня вернулся из отпуска и рассказал. Полтора года назад ему подарили красивую большую копилку, он ее поставил на стойке приема заказов и наклеил на нее пояснение: «Оператору на чай». За все это время никто из клиентов не положил туда ни копейки. И тут, пока хозяин типографии был в отпуске, оператор сменил пояснение на «Оператору на всякие неприличные потребности», и за 2 недели копилка заполнилась до краев. *** Работаю в магазине автозапчастей. Мой стол стоит у окна, окна выходят на парковку перед офисом. Приходит клиент, мы начинаем оформлять заказ, под диктовку записываю:

— Колодки, диски, масло...

Вдруг из-за окна раздается глухой удар и звук чего-то разбившегося. За окном фургон при развороте, сдавая назад, въехал в одну из машин.

Клиент поворачивает голову, смотрит в окно и непринужденным голосом продолжает:

— ...и левую фару. *** Тружусь в переводческом бюро.

Звонок от клиента:

— Здравствуйте! Нужно очень срочно перевести документы из Бельгии для ЗАГСа! Можно к вам пара подъедет с документами?

Я:

— На каком языке документы? От этого зависит время перевода.

— Я не знаю, ну из Бельгии документы, понимаете, из Бель-ги-и!

— В Бельгии государственные языки — немецкий, нидерландский и французский, они могут быть и на английском.

Клиент перезванивает через минуту:

— Девушка, на болгарском они, документы эти!

Оформляю договор на оказание услуг, в кресле сидит женщина-клиент и ждет завершения. Отправляю документ на печать, но принтер не откликается. Я нервно отключаю его питание и включаю вновь, ничего не происходит — принтер молчит. Отменяю печать, запускаю — тишина. Тут женщина, заметив ситуацию, виновато выдает:

— Это я, у меня всегда так... Выйду на 5 минут, а вы готовьте документы, — и, встав, скрывается за дверью, а я молча провожаю ее непонимающим взглядом.

Только дверь закрылась — зашумел принтер и выдал документ. Через 5 минут, робко приоткрыв дверь, заказчица заглянула и спросила:

— Можно? Уже все?

— Да, готово, заходите. *** Принесли коллеге на оформление огромную картину-пазл. Пока его везли из приемки в мастерскую, весь рассыпали. Собирали всем коллективом 2 недели, а когда собрали, одного фрагмента не оказалось. У всех волосы дыбом от ужаса — что делать?! Пошли к рекламщикам, и они за большие деньги напечатали и вырубили нужный кусочек.

Приходит клиент забирать пазл. Осматривает и недоуменно говорит:

— А у меня тут одного фрагмента не было — детишки еще при сборке потеряли.

Коллега чуть не рухнул, услышав это. *** Спрашиваем у клиента:

— Как вы умудрились сохранить файл, где только белый фон и черный текст, так, что он «весит» 780 мегабайт?!

Клиент, надменно приподняв бровь:

— Я же архитектор, верстать умею.

Работаю в фирме по продаже жалюзи. Приходит старенькая бедненькая бабулечка. Я очень сердобольна к таким и стараюсь сделать на товар максимальную скидку. И вот моя славная бабулечка просит классические горизонтальные жалюзи, я ей говорю:

— По стоимости 1 800 получается.

Бабулечка смотрит на меня, вижу тоску и грусть в ее глазах, она спрашивает:

— Доченька, может, скидку какую получится?

«Бабулечка, берите бесплатно все, что у меня есть», — думаю я. Но просто делаю ей скидку 15 % (это много). Бабулечка говорит:

— Надо доченьке своей показать, скину-ка я ей фоточку, — и достает свой iPhone 7!

P.S. Свою скидку бабулечка получила вместе с жалюзи. *** Звоним по заказу в интернет-магазине:

— Добрый день, вы Олег?

— Нет, но вы продолжайте... *** Работала я в банке. Мы постоянно звонили клиентам то с предложениями, то напомнить про платеж. И вот в очередной раз звоним клиенту. В ходе общения выяснилось, что он как раз производит операцию в банкомате. И тут слышится характерный звук, когда банкомат пищит и напоминает забрать карточку. Девочка-оператор кричит:

— Заберите карточку!

Клиент не слышит. Она опять:

— Заберите карточку, а то зажует!

Стало так тихо-тихо. И ошарашенный голос клиента:

— Девушка, вы что, в банкомате? *** Работаю я в таком интересном направлении, как паракординг. Для справки: паракорд — это парашютная стропа, одна нить корда способна выдержать пару-тройку сотен килограммов. В настоящее время из паракорда изготавливают недоуздки для коней, ошейники и шлейки для собак и котов, кнуты и т. д. А браслеты выживания — классика.

Клиент:

— А какие цвета еще есть похожие?

— «Фуксия, тон 1», «фуксия, тон 2» и розовый — как пантера.

— Давайте черный. А какие цвета у американского?

— Из ярких — «вирус», «рыжая коррозия», «антидот», «инфекция».

— Ну и названия. Точно Америка, а не Голландия?