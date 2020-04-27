Пользователи разоблачили 8 бесполезных лайфхаков, в которые мы все поверили

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Интернет полон хитростей, облегчающих жизнь, и часть из них действительно работает. Но есть и те, что совершенно бесполезны и не стоят вашего времени.

AdMe.ru решил проверить, действительно ли перечисленные ниже советы — заблуждение. Все началось с возмущенного поста пользователя Pikabu:

А далее перечисляются хитрости, без которых вполне можно обойтись.

1. Палочки для суши соединены вместе, чтобы можно было отломить от них часть и использовать как подставку

Палочки, от которых можно отломить подставку, придумал гонконгский дизайнер Orange Terry: для этого они подпилены в нужном месте. Стандартные одноразовые палочки так разломить не получится. А вместе они соединены, чтобы показать человеку, что до него ими никто не ел. Кроме того, это облегчает производство: не нужно складывать палочки попарно и нет риска, что автомат запакует одну палочку вместо двух.

2. Отверстие в ручке сковородки нужно для того, чтобы вставлять туда лопатку

Нет. Оно для того, чтобы подвешивать сковороду. Конечно, никто не запрещает втыкать в него лопатку, но, скорее всего, масло или соус будут стекать вниз и запачкают сковороду и плиту.

3. Отверстие в металлическом язычке алюминиевой банки предназначено для соломинки (иначе газировка будет выталкивать ее)

Отверстие в «ушке» алюминиевой банки предназначено вовсе не для соломинки. При штамповке внешние и внутренние края «ушка» заворачиваются внутрь: это утолщает их и делает деталь прочнее. Дополнительная дырочка добавляет «ушку» жесткости, иначе оно может согнуться само, а банку так и не откроет. Но засунуть в него соломинку, конечно, можно, особенно если вы не уверены в чистоте банки и не хотите прикасаться к ней губами.

4. Контейнеры для еды навынос нужно развернуть, чтобы получилась тарелка

Коробки для китайской еды созданы специально для ситуаций, когда под рукой нет ни тарелки, ни поверхности, куда ее можно поставить. Такие коробочки делают из одного куска жиростойкого и водонепроницаемого картона в технике оригами, без разрезов и клея — так, чтобы масло и соусы не вытекали снизу и не пачкали одежду. Конечно, если вы заказали еду на дом, вы можете развернуть коробку, но «тарелка» из куска картона выглядит не особенно эстетично, поэтому лучше воспользоваться настоящей.

5. Крышку кофейного стаканчика можно использовать как подстаканник

Крышка кофейного стаканчика сохраняет температуру напитка, защищает его от пыли и не дает вам обжечься или облиться. Потому что в первую очередь предназначена для того, чтобы кофе пили во время прогулок или за рулем. Крышка плотно прилегает к стакану и препятствует вытеканию жидкости. Вы, конечно, можете поставить стакан в крышку (не во все, это зависит от конструкции), но какой в этом смысл?

6. Палочки для кофе нужно держать за широкий конец, а сахар размешивать узким

Некоторые люди, размешивая сахар в кофе, держат одноразовую палочку за широкий конец. В патенте на это изделие, который принадлежит российской предпринимательнице Елене Батуриной, сказано, что держать палочку следует за узкую часть, а широкой и плоской размешивать напиток. А отверстия служат для того, чтобы уменьшить сопротивление жидкости.

7. Шоколад Toblerone нужно ломать, надавив на вершину треугольника по направлению к другой вершине

Наша любимая «шоколадка из аэропорта» одинаково хорошо ломается в обе стороны, проверьте. А треугольная форма кусочков символизирует гору Маттерхорн в Швейцарских Альпах. Она не для того, чтобы отламывать шоколад как-то по-особенному.

8. «Крылышки» на коробочках с соком предназначены для того, чтобы ребенок держался за них, когда пьет. Тогда он не обольется

У коробочки с напитком такие уголки, потому что это особенность производства упаковки Tetra Pak. Держаться за них, когда пьешь, не очень-то удобно. Обычно сок выплескивается из коробочки, когда ребенок слишком сильно сжимает ее. Поэтому вскройте коробочку сами, вставьте соломинку и дайте сделать первый глоток из ваших рук. Место внутри освободится, и сок не выльется.

Бонус: история про чайный пакетик

В далеком прошлом, когда чайные пакетики только появились, никто не знал, как ими пользоваться. Отец летел в Москву, и в самолете им выдали эти пакетики. Отец крутил-вертел — не знает, что делать. Рядом сидит мужик и не делает ничего. Батя плюнул, разорвал пакетик и высыпал в стаканчик. Потом долго сплевывал чаинки. Только после этого сосед опустил в кипяток свой пакетик за ниточку. Когда отец летел обратно и его сосед точно так же вертел в руках пакетик, не зная, что с ним делать, батя дождался, когда он его разорвет, а потом гордо опустил за ниточку свой. И весело, и грустно, но такое было время. © starwesch