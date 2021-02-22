Люди рассказали о 10 странных ситуациях, которые не смогли объяснить. Некоторые напоминают сценарий фильма

Мы можем найти логическое объяснение практически всему, что с нами происходит, и все же порой бывают ситуации, в которых мы теряем дар речи. Один пользователь Reddit предложил подписчикам рассказать, какие странные и необъяснимые случаи с ними происходили. Читая эти истории, мы словно смотрели детектив, а может быть, даже триллер или ужастик. Узнать секрет своего друга во сне, прочитать письмо из будущего или вообще забыть целый день из своей жизни — все это напоминает сцены из фильма. Но эти эпизоды имели место в биографиях реальных людей.

Мы в AdMe.ru отобрали для вас 10 историй из этого треда. Так что сделайте себе чашечку чая или кофе, уютно устраивайтесь в кресле и готовьтесь к путешествию в неизведанное.

Письмо из будущего

Много лет назад моя жена была беременна и вскоре собиралась родить нашего 2-го ребенка. Мама приехала к нам погостить на несколько дней. Однажды вечером мама попросила ручку, бумагу и конверт. Она что-то написала, запечатала в конверт и отдала мне, сказав: «Положи это в карман и не открывай. Ты поймешь, когда открыть». Через полчаса жена сказала, что пора ехать в больницу, у нее начались схватки. Примерно через 9 часов, в 3:45 родилась наша 2-я дочь. Она весила 3 900, а рост был 51 см. В те дни еще не было сотовых телефонов, я позвонил маме из больницы, чтобы сообщить новость. Она взяла трубку и сразу же сказала: «Перед тем как что-то мне сказать, открой конверт». Так я и сделал. В письме было написано: «Девочка, 3:45, вес 3 900, рост 51 см». Я хранил эту бумагу долгие годы. Когда мама умерла, я открыл сейф, где лежало это письмо, но его там не было. © GullyF / Reddit

Невидимая леди

Когда моему сыну еще не было трех, он пришел в мою спальню и стал повторять, что в их с сестрой комнате какая-то леди. Я была в полусне и не придала этому значения, поэтому просто велела ему забираться в мою постель. Он лег в кровать, но каждые несколько минут будил меня, чтобы рассказать про леди. Потом он сказал, что она стоит в дверях моей спальни. Чтобы показать ему, что никакой леди нет и что нужно спать, я взяла его и вывела из комнаты в темный коридор. Мы стоим в коридоре, и я говорю: «Видишь, никаких леди». Он тычет пальчиком дальше в коридор, где ничего нет, и говорит: «Мама, она прямо здесь. Вот эта леди! И это ее дом». Там, куда он показывал, не было ничего, даже тени. Я пыталась скрыть, что испугалась не на шутку, и сказала: «Хорошо, должно быть, это милая леди». Я забрала сына в свою постель, и он сразу же уснул, а я бодрствовала несколько часов, думая, что эта «леди» в моей квартире, которой больше 100 лет, должно быть, тусуется где-то здесь и смотрит, как я сплю. © kookenhaken / Reddit

Предсказатель беременности

Однажды мне приснился сон, что моя бывшая коллега (подруга 1), с которой я редко общалась, беременна. Во сне я опять была в своем старом офисе, и мне говорили, что я должна занять ее место. Я такая: «Да вы что, я же ушла на новое место в прошлом году». Тут появляется уже сильно беременная коллега и говорит: «Да перестань, это же на время, пока я в декрете». Я рассказала мужу. Это был странный сон, и мы шутили о том, как ужасно было бы для меня сначала выбраться с той работы, а потом опять на нее вернуться. Примерно через неделю мне снится сон о другой подруге (подруга 2), с которой мы мало разговаривали, и она тоже беременна. На следующей неделе я случайно встречаю подругу 1 и рассказываю ей в шутку, что в моем сне она была беременна. Она говорит, что так и есть, но она пока никому об этом не говорила. Я посмеялась над этим и рассказала мужу. Он пошутил: «А разве тебе не приснилось, что и подруга 2 беременна? Тебе стоит ей позвонить». Это еще забавнее, потому что подруга 2 моего возраста, и у нее есть дети, и мы вроде как уже староваты, чтобы начинать все это заново. На следующий день я звоню подруге 2 и рассказываю о своем забавном сне. Выясняется, что она тоже беременна, и они еще никому не говорили. С ума сойти можно! © Whohead12 / Reddit

Машина-призрак

Я ехал домой с работы, передо мной шла машина той же модели, того же года выпуска, но другого цвета. Дальше мы оба перестроились в полосу для поворота налево, на длинную прямую дорогу с полями по обе стороны от нее. Эта машина впереди меня поворачивает, а я жду, чтобы пропустить встречный автомобиль, затем тоже поворачиваю. Это заняло секунд 5, не больше. Тем не менее, когда я вырулил, той машины нигде не было видно. С этой дороги нет съездов, она длинная и прямая, так что вперед видно довольно далеко. Авто просто испарилось, и я до сих пор думаю, что же это было. Я на 100 % уверен, что эта машина не разворачивалась. Дорога узкая, так что у водителя не получилось бы сделать полный разворот, не сдавая назад, или ему пришлось бы заехать в поле. Когда я повернул на эту дорогу и заметил, что впереди меня никого нет, я посмотрел вокруг и увидел другую машину, которая ехала за мной. Но того автомобиля, который был как мой, нигде не было. На этой дороге не было места, где он мог бы съехать, иначе я его увидел бы. © omglookawhale/ Reddit

Я знаю, как тебя зовут

Однажды я стоял в очереди на кассу в супермаркете. Впереди меня была женщина и ее (я полагаю) 3-летний ребенок. Я никогда не встречал их раньше. Малыш сидел в тележке, а его мать прошла вперед, чтобы удобнее было ее разгружать. Ребенок посмотрел мне прямо в глаза, улыбнулся, засмеялся и очень отчетливо 2 раза произнес мое имя. У меня очень необычное имя, что делает ситуацию еще более странной. © mycenea1961 / Reddit

Вспомнить все

Будучи взрослым, я рассказывал маме о доме, в котором побывал во сне. Он был коричневый, с двумя спальнями, в 2 этажа, лестница углом. Я перечислил ей все детали этого дома. В общем, оказалось, что я описывал дом, в котором родился. Ну то есть родился-то я в больнице. Но моя семья стала жить в этом доме за 2 года до моего появления, а когда мне было 7–8 месяцев, мы переехали. Сначала я подумал, что, может быть, мой мозг воссоздал обстановку по фотографиям, которые я видел. Но ни на одном снимке не было такого количества деталей. По большей части это были крупные планы, так что фон не особо был виден. Лучшее объяснение: возможно, мой мозг воспроизвел старые смутные воспоминания, потому что больше мне было неоткуда узнать что-либо об этом доме, в частности о планировке, расстановке мебели и т. д. © AnxiousRiddle / Reddit

Телепатические сообщения

Я думаю, это может быть совпадение, но все равно странно. Я могу заставить (я не смогла подобрать лучшее слово) одного мальчика отправить мне сообщение. Это конкретный парень, с которым мы близко дружили, когда нам было по 12–13 лет. Когда мы перешли в старшие классы в разные школы, связь потеряли. Иногда я думаю, не написать ли мне ему, и в течение 10 минут получаю от него сообщение. Это очень чудно и происходит только с этим парнем. Однажды мы не разговаривали около года, и он ни с того ни с сего мне написал, когда я подумала, что надо бы с ним связаться. Я спросила, почему он написал мне, он сказал, что почувствовал странный порыв, как будто что-то подтолкнуло его. Это на самом деле невероятно, хотя, может быть, просто совпадение. © imwhittling / Reddit

День, которого я не помню

Мне было около шести лет. В среду вечером я лег спать, а когда я проснулся, была пятница. Я помню, что спросил маму, почему сегодня пятница, ведь вчера была среда. Она сказала, что вчера совершенно точно был четверг. Я спросил, что же я делал в четверг, потому что последнее, что я помню, — это как я засыпаю в среду. Она перечислила, чем я занимался, но я ничего из этого не помнил. Я так никогда и не выяснил, почему я не могу вспомнить тот четверг. © simavok / Reddit

Подарок из ниоткуда

Моя мама переживала тяжелый период: у нее было мало денег. Мать-одиночка с двумя детьми. Она всегда расстраивалась из-за счетов, потому что обычно денег хватало только на то, чтобы их оплатить. Она очень много работала, выходила в несколько смен в больнице. Но в том месяце было особенно тяжело. Мама подметала в доме и молилась о помощи. Когда она повернулась, чтобы выкинуть мусор, в заполненном мусорном ведре она увидела новенькую хрустящую 100-долларовую купюру. Кроме нас в доме никто не жил. Она так и не смогла этого объяснить. © poshfiend / Reddit

Невидимое на виду

Я принес домой важную бумагу и потерял ее. Смотрел везде. Через 2 недели я решил позвонить в компанию, чтобы они прислали мне копию. В тот день, когда я планировал позвонить, зашел на кухню и достал из холодильника контейнер с обедом. Пошел в гостиную, взял телефон, вернулся на кухню, чтобы разогреть обед в микроволновке. Пропавшая бумага лежала на крышке контейнера с обедом. Даже сейчас, когда я это пишу, у меня появляются мурашки и я весь дрожу. © __B***Pudding__ / Reddit