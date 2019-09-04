Люди делятся оговорками из реальной жизни, от которых хочется провалиться сквозь землю
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Как известно, язык мой — враг мой. Почти каждый из нас попадал в неловкую ситуацию из-за оговорок и случайно оброненных необдуманных фраз. Пользовательница твиттера поделилась подобным случаем и породила на свет один из самых жизненных и вгоняющих в краску тредов.
Мы в AdMe.ru любим посмеяться над собой и потому с удовольствием прочли все твиты, а теперь показываем лучшее вам.
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Фото на превью Anafilina/twitter