Люди делятся оговорками из реальной жизни, от которых хочется провалиться сквозь землю

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Как известно, язык мой — враг мой. Почти каждый из нас попадал в неловкую ситуацию из-за оговорок и случайно оброненных необдуманных фраз. Пользовательница твиттера поделилась подобным случаем и породила на свет один из самых жизненных и вгоняющих в краску тредов.