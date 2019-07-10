26 веских доказательств, что человеческая глупость — неистощимый кладезь юмора

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Каждый человек, даже образованный, может в чем-то ошибиться, совершить нелепый поступок или сказать какую-то бессмыслицу. Особенно когда дело касается незнакомой ему области знаний. А если еще в эти моменты мозг отключает логику, то тогда рождаются такие жизненные байки, в реальность которых крайне сложно поверить. Но все эти случаи произошли с нашими читателями и другими пользователями сети.