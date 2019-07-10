26 веских доказательств, что человеческая глупость — неистощимый кладезь юмора
Каждый человек, даже образованный, может в чем-то ошибиться, совершить нелепый поступок или сказать какую-то бессмыслицу. Особенно когда дело касается незнакомой ему области знаний. А если еще в эти моменты мозг отключает логику, то тогда рождаются такие жизненные байки, в реальность которых крайне сложно поверить. Но все эти случаи произошли с нашими читателями и другими пользователями сети.
AdMe.ru прочитал комментарии к некоторым нашим статьям, а также к посту на Reddit о человеческих глупостях, и вот 26 наиболее занимательных. Кстати, в конце мы покажем ситуацию, в которую может попасть каждый, если отключит логику.
- Мама рассказывала. Соседка ждала мужа с работы и такая говорит: «Пойду жарить коклеты, но не знаю, какой гарнитур сделать». © Natalia Chernenko
- Как-то услышал: «Если бы я мог найти страну, в которой не было бы иммигрантов, я бы переехал туда...» © Punchbag3506
- Я была в положении и ела мороженое, а соседка — взрослая женщина — уставилась на меня и говорит: «Ты чтооо?! Не ешь мороженое!» Я ничего не поняла, спросила, что случилось. Она отвечает: «Так ребенок же замерзнет!» © Mariya Mendiva
- Одно время я работал в продуктовом магазине. Однажды пожилая женщина с возмущением заявила: «25 центов за фунт? Да я куплю 4 фунта за доллар в другом супермаркете!» © zain23333345667
- У меня коллега была, которая считала, что я выдумываю слова вроде «повадилась», «лакомиться» и т. п. Потому что она таких не знает. Она же считала Ладогу рекой. Галилео Галилей, по ее убеждению, изобрел астрологию. И хвасталась, что она не читает книги, потому что в садике начиталась на всю жизнь. © DrDonna
- Когда я занимался татуировками, ко мне в салон зашел парень, он хотел сделать на своем запястье тату в виде текста «Мистер 113». Мы подготовили все, моя сотрудница усадила его, и только она начала набивать текст, как парень внезапно закричал и вскочил: «Черт возьми, что в этой штуке?! Там есть иголка? Блин, больно!» Эээ... Что? Парень, тебе на вид лет 30, может, 40, и ты не знаешь, как делают тату? Он заявил, что на самом деле не знал, думал, используются какие-то нестираемые чернила или еще что-то. Клиент вышел на улицу покурить и вернулся только через час. Мы ему набили набросок, затем он заявил, что больше не может терпеть боль, и ушел. Татушку мы ему так и не закрасили. До сих пор не могу поверить, что он не знал, что татуировки делаются иглой. © michonne_impossible
- Случай из прошлого. Где-то в 4 утра подвозила коллегу из аэропорта домой. Следуя ее указаниям, проехали мимо арок, сделали крюк, через несколько минут опять оказались у этих же арок. Она сказала дальше ехать прямо. Я недоумевала: мы же их проехали 5 минут назад и могли сразу свернуть направо, а не делать этот крюк! И тут последовал ответ: «Ну автобус же так ездит!» Я была в шоке. © Eliza Nazarova
- Я работаю в бухгалтерии. Звонит телефон:
— Бухгалтерия? Скажите, как фамилия бухгалтера?
— У которого? Нас тут 7 человек.
— Укоторова...
Трубку положили. © Елена Лапшина
- Много лет назад у меня был друг, и как-то мы болтали о моем плазменном телевизоре. Он заявил, что никогда не купит себе такой же телек. Потому что он не хочет заменять плазму, когда она закончится. Я не стал его разубеждать. Я подумал, что будет лучше, если он действительно не купит плазменный телевизор. © DerpDerpingtonIV
- У нас секретарь пересчитывала деления на линейке, дабы убедиться, что в 8,5 см умещается 85 мм. Я до сих пор ржу. © Елена Захарова
- Как-то гуляла с двумя детьми — своей дочерью (беленькая, повыше) и сыном друзей (темненький, пониже). Любопытная тетечка спросила, какая у них разница в возрасте. Отвечаю: «4 месяца». Она задумалась, а потом выдала: «А, так значит, они от разных пап!» © Ольга Чичвархина
- Мое любимое от студентов: «Что делать, когда бумага в Word закончилась?» и «Я не могла сдать русский на 3! Буду подавать на эпиляцию!» © Ольга Чичвархина
- Мой брат как-то работал смотрителем парка. Однажды некая женщина спросила его: «Сколько времени понадобилось оленю, чтобы стать лосем?» Он ответил: «Около 7 лет». © TryThis21
- У меня коллега разгадывала кроссворд и на вопрос: «Простейшая из туфелек?» — вместо «инфузория» написала «БОСОНОЖКИ»! 30 лет, русская, москвичка, лучший сотрудник... © Елена Королева
- Самая большая глупость, которую я слышал: «Всего лишь за каких-то $ 500, вложенных в этот стартовый комплект, вы сможете начать свой собственный бизнес и стать финансово независимыми». © eternalrefuge86
- На мою просьбу в договоре поставить сегодняшнее число женщина написала: «Сегодняшнее число». Дело было в Москве в 2016-м. © Maria Bva
- Я купил венерину мухоловку и поставил на своем столе на работе. Подошла коллега, долго смотрела на растение и затем спросила: «Где его глаза?» © chrisw1984
- Случай в магазине мебели. Дама: «Мне не нравится эта обделка, обделайте мне по-другому». Консультант: «Обделаем по вашему желанию — все как вы захотите». Так сказать, индивидуальный подход к каждому клиенту. © Ольга Магера
- «Солнце не греет землю, люди греют землю», — заявил учитель моей сестры-восьмиклассницы. © ThatOneShank
- Подруга до сих пор считает, что единороги существовали. Просто вымерли, как и драконы. ДРАКОНЫ! Ей 27. © Анастасия Преснякова
- «Почта России», Московская область, 2019-й. Отправляю посылку в Голландию, сотрудница долго ищет название в компе. Бог с ним, что про Нидерланды они не слышали и долго удивлялись, что это одно и то же. Не найдя, позвали руководителя отделения, далее вопрос от нее: «Нидерланды — это же Великобритания?» Занавес. © Светлана Савченко
- Моя мама однажды спросила: «Есть ли у них в Канаде ветер?» © grubbzy420
- А я знаю людей, которые искренне верят, что если воду кипятить дважды, то в ней образуется дейтерий и даже тритий — смертельно опасные для организма штуки. © Opacare Angelus
- Прогуливались как-то со знакомой девушкой (22 года) по ТЦ, и тут она выдает:
— Хочу норковую шубу из песца!
Я немного опешил, но не растерялся и сказал:
— А я хочу кожаный диван из меха!
Шутку она не поняла. © Андрей Денисенков
- Раньше я работала с женщиной, которая была на 100 % уверена, что паутина обычно сделана из человеческой кожи. У меня не было ни малейшего шанса переубедить ее. © Stockname
- Познакомилась как-то летом с парнем, гуляли, погода была солнечная, но ветреная. Он сказал, что в такую погоду загореть невозможно, потому что ветер лучи солнечные сдувает и они к коже не прилипают. Вот. © Уля Шептухина
Бонус: наверное, у каждого из нас мозг иногда отключается
А какую самую несусветную глупость слышали вы?
Фото на превью Natalia Chernenko / Facebook