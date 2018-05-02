22 фото, на которых царит абсурд во всей своей красе

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Не все в нашей повседневной жизни складывается привычно и упорядоченно. Иногда что-то выбивается из общей массы, потому что ну никак не вписывается в понятие «норма». Ботинки для пожарных, которые не выдерживают высоких температур согласно инструкции, магазины, работающие по 25 часов в сутки, диванчики в фастфудах, которые упираются прямо в стенку, — все это жутко нелогично, но зато как забавно за этим всем наблюдать!

AdMe.ru подобрал 22 примера, когда логика решила уйти в отпуск.

Сама невозмутимость

«Полезная» служба поддержки

«На тренинге этот мужчина начал рисовать перманентным маркером прямо на экране 60-дюймового телевизора»

Лосины телесного цвета — не самое лучшее решение

Создатели этого фастфуда или чего-то не учли, или хорошо понимают интровертов

Хлопьев с молоком на завтрак не желаете?

Почему бы не сделать еще одну дверь в аудитории?

Чего только не увидишь на улицах города

Человек-оркестр ищет работу

Просто используйте лестницу по назначению

«В случае огня используйте лестницу».

Прочная обувь для пожарного

Создатели разъема для зарядного устройства тонко намекают, что мышкой лучше не пользоваться

Какая же цель была у того, кто это проектировал?

«Квартира, которую мы арендовали на время отпуска, оказалась немного не такой, как мы ожидали»

Что это? Страх, что бумага внезапно закончится?

Какая интересная вакансия

«Ищем для приема на работу девушку: — полный рабочий день — пожалуйста, люби меня».

Мы работаем для вас сверх нормы

«Открыто 25 часов».

«Спасибо за уточнение на упаковке, теперь я точно знаю, где лимон, а где апельсин»

«Лимон, черная смородина, лайм, апельсин, клубника».

«Сыграл в гольф новой клюшкой...»

Настоящие растения — это скучно. Давайте лучше купим кучу дорогущих экранов, которые 24/7 будут транслировать изображение дерева

Сладкий тортик с... жареной курицей

И так сойдет

А какие случаи, которым сложно придумать логическое объяснение, случались с вами в последнее время?