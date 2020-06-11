20+ штампов, которые кочуют из фильма в фильм, доводя до белого каления всех киноманов планеты

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Конечно, все понимают, что в кино не должны быть дотошно показаны всякие мелочи вроде мытья рук или похода по магазинам, ведь фильмы имеют прежде всего художественную ценность. Однако иногда создатели лент так далеко уходят от реальности, что это возмущает даже самых стойких и спокойных зрителей.