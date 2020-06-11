20+ штампов, которые кочуют из фильма в фильм, доводя до белого каления всех киноманов планеты
Конечно, все понимают, что в кино не должны быть дотошно показаны всякие мелочи вроде мытья рук или похода по магазинам, ведь фильмы имеют прежде всего художественную ценность. Однако иногда создатели лент так далеко уходят от реальности, что это возмущает даже самых стойких и спокойных зрителей.
Мы в AdMe.ru решили узнать, какие нереалистичные вещи в кино раздражают пользователей сети больше всего.
- Напрягает, когда мужчина говорит женщине: «Беги из города, прячься, забери детей и езжай к маме в Пупинск», а она такая, мол, да пофиг, я на шопинг, еще к подруге схожу. © DenVS / Pikabu
- Больше всего веселит, как на какую-нибудь откровенно классную девчонку надевают очки, чтобы она стала похожа на какого-то изгоя. И вот ее все избегают, как чумы, пока красивый, щедрый парень в университетской куртке не решает, что пора над ней сжалиться. © Sean Kernan / Quora
- Когда есть главная интрига, которую знают все, кроме главного героя, но никто ни слова ему не скажет, только многозначительно смотрят: «Когда придет время, сам все поймешь». Или стряслось что-то, но ни у кого нет времени объяснять, надо действовать. Хотя герой лучше бы ориентировался, зная ситуацию, а не тыкался, как котенок, полфильма. © Бутербродик / AdMe
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Веселит, когда плейбой, хронический бабник или типичный хитрый плохой парень видит «ее» и тут же волшебным образом начинает сомневаться в своем образе жизни. © Sreyoshi Saha / Quora
- Напрягают моменты, когда герой-очкарик становится крутым и снимает очки, чтобы те не мешали крутости. Обычно так эпично перед зеркалом. И дальше весь фильм ходит без них. Не надевает линзы, не мутирует в супергероя, а просто выбрасывает очки. А зачем ты их носил до этого? © Олександра Савченко / AdMe
- В фильме всегда есть отец, у которого нет времени для своих детей. В какой-то момент он пообещает прийти на спектакль, на танцы, выступление сына или дочки и в итоге обязательно пропустит его. © Chris Williams / Quora
- Напрягает, когда утром мать семейства готовит завтрак из 20 блюд с сервировкой как в мишленовских ресторанах, семья садится за стол, съедает одну ложку, встает и уходит. А иногда и не садится даже вообще. © Fuse00 / Pikabu
- Когда человек, убегающий от машины, бежит прямо перед ней и не пытается свернуть в переулок, здание или еще куда-нибудь. © eclate / Pikabu
- Вот мой список: каждая автомобильная погоня предполагает столкновение с фургоном, перевозящим фрукты или овощи, которые эффектно рассыплются по дороге. В каждой продуктовой сумке с продуктами есть как минимум одна буханка французского батона. У каждого лифта есть дверь в потолке. Прямо перед зданием, которое посещает герой, всегда есть место для парковки, а плохие парни если и будут атаковать, то обязательно по одному. © Barry Goldberg / Quora
- Забавно, когда слежку ведут из нетонированных машин. Причем там полный салон спецназа в экипировке, но это никто не замечает. © Sandalinaiznanku / Pikabu
- Почти никогда не закрывают окна в машине, чтобы героя было хорошо видно за рулем. И когда герой выходит из машины и закрывает ее, он никогда не поднимет стекло. © sweetdoggydog / Pikabu
- Почему в фильмах нет подголовников в машинах? © shwiss / Reddit
Они их удаляют, чтобы актеров было лучше видно. © totes-muh-gotes / Reddit
- А меня бесит, когда вокруг полно алмазов, золота или денег, но все начинает взрываться, уходить под воду. Ну дайте герою 5 минуточек, чтобы собрать маленько на жизнь! Нет, ты познакомился с девушкой, и все, что вы заберете с собой после спасения мира, — это ваша любовь. © Анна Морозова / AdMe
- Больше всего напрягает, что в фильмах-катастрофах или при разрушениях все мужики в ссадинах, рваные, грязные, а главная героиня в белом, с идеальной кожей и даже не потрепанной ветром укладкой. Ну максимум пятно в конце на щеке символическое. © livera / Pikabu
- Хакеры настолько умны, что им даже не нужна мышь, и лишь несколькими нажатиями на клавиатуру они способны взломать технологию инопланетян. А если злодей преследует героя, то он непременно побежит наверх и прыгнет вниз. А там будет мусорный контейнер, и он попадет в него, несмотря ни на что! © Abigail Chaga / Quora
- Главный негодяй, вместо того чтобы застрелить главного героя, начинает ему рассказывать и по полочкам раскладывать свой коварный план и признаваться, что и как он делал... Блин, ну зачем? © Marusya Mashkina / AdMe
- По пути к главному злодею «герой» убивает 100 охранников. Подойдя к злодею, щадит его, ведь «если я убью, я стану как ты». © Menosik / Pikabu
- Уже несколько лет все потенциальные злодеи ходят в капюшоне. Вот сразу видно: если напялил, значит, все — что-то нехорошее задумал. © crasyfrog / Pikabu
- «300 спартанцев» — отличный фильм, но как насчет этой бездонной ямы прямо в центре города? Интересно, сколько людей случайно туда упало? Отчего бы не поставить там ограждение, забор или, может быть, одну из тех красных бархатных веревок, которые мы видим в холле кинотеатра? © Dan Birchfield / Quora
- Я музыкант и учитель музыки, и для меня очевидно, когда кто-то на экране на самом деле играет, а когда — нет, различия в нюансах между движением рук и качеством звука. Но в некоторых случаях актеры даже не пытаются сделать вид, что знакомы с инструментом. © onefingersnap / Reddit
- Почему всех 18-летних студентов и школьников играют 30-летние актеры? © KirillZorga / Pikabu
- Происходит лютый треш: землетрясение, рушатся здания, а главным героям надо срочно встать и начать выяснять отношения, признаваться в любви, изменах, кто чей брат, сват, любовник, отец, мать и прочее. © Тоша / AdMe
- Герой говорит по телефону, и вы слышите только его реплики. Но он не делает пауз, чтобы собеседник на том конце мог ему что-то ответить. Тем не менее вы должны верить, что персонажи каким-то образом друг друга поняли и услышали. © NotSoTinyUrl / Reddit
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Если у героя есть собака, то она не запрыгивает на кровать, не выбегает на улицу, когда открываешь дверь, не просится гулять. В основном у всех в милые, хорошо воспитанные и обученные животные, которые не доставляют проблем. © Jon Mixon / Quora
- Зубы! Нереально белые, ровные зубы у героя прошлого — этакого нищего полубродяги, у которого вся жизнь борьба и драки за место под солнцем. © EnJoy4a / Pikabu
- Герой в костюме или в брюках и заправленной туда рубашке бежит за злодеем — рубашка не выползает, дерется со злодеем — рубашка не выползает. Тут 20 минут посидишь, уже все выправилось. © skipper09 / Pikabu
- А меня смущает, что все мужики круглосуточно и круглогодично гладко выбриты. Хоть они за монстрами гоняются по чужим планетам, хоть террористов мочат, хоть что — крупным планом ни щетинки. Мою жену уже бесит, как я постоянно это комментирую. © newzevs / Pikabu
- Ох эти ужастики! Давайте всех соберем в одном авто и поедем в какое-нибудь богом забытое место. Там будут ждать враждебные местные жители, а если будут призраки, то они начнут медленно раскрывать свое присутствие, издавая звуки, двигая объекты. Но не волнуйтесь — в местной библиотеке всегда есть нужная оккультная книга для решения проблемы. © Jon Mixon / Quora
- Если зомби укусит второстепенного персонажа, то тот моментально превращается, а если главного героя, то он весь фильм бегает — до тех пор, пока не найдет противоядие. И противоядие, как и сам вирус, находится в хрупкой стеклянной колбе, которую легко разбить. © Ricardo.Diaz / Pikabu
- Герой провел несколько часов в борьбе с психом и сумел удрать. Он бежит к свободе и спотыкается около 50 раз. Но когда от спасения его отделяет всего 30 см, появляется псих, чтобы снова напасть. Потому что злодеи, очевидно, бегают быстрее олимпийцев. © Rafael Ottati / Quora
- Смущает классическая штука в ужасах, когда в полночь герой со свечкой или фонариком идет проверять темный подвал или чердак, в который лет 70 никто не хаживал, но откуда доносятся непонятные звуки. © Формула Воды / AdMe
- Сотовые телефоны никогда не работают в чрезвычайной ситуации. Их теряют, ломают, они вне зоны доступа, украдены, да что угодно. Меня всегда удивляет, насколько творческими становятся кинорежиссеры, чтобы показать, что герой не может связаться с внешним миром. © Zipho Tefu / Quora
- Гуманоидные инопланетяне. Серая кожа, черные глаза. Я поняла: вы хотите, чтобы они выглядели страшно или загадочно. Просто остановитесь, хватит использовать тот же шаблон снова и снова, снова и снова... © Ghassan Al Mousa / Quora
- «Я должен сказать тебе что-то очень важное. Оно повлияет на твою судьбу и судьбу всего человечества. Я вот прямо не хочу ни минуточки ждать, сейчас тебе это скажу. Вот прям сейчас!» И тут на него падает бетонная плита / врезается летящий паровоз / съедает радиоактивная акула. И главный герой: «Не-е-е-е-ет!» © Юлия-Пилюлия / AdMe
- Почему в фильмах у бомб всегда есть дисплей, который отсчитывает секунды до детонации? А вот еще: если это первый день, когда персонаж идет в школу или на новую работу, то мы точно знаем, что его ждет что-то унизительное и ужасное. Кстати, обратите внимание, гром и молния в фильмах всегда происходят в один и тот же момент. © Gabren Williams / Quora
- Вздрагиваю практически каждый раз, когда на экране пытаются показать врачей, особенно в больничной обстановке. Если вы работали какое-то время в больнице, тем более после смены, вы будете выглядеть, мягко говоря, не очень. Сальные, спутанные волосы, лицо изможденное, женщины почти всегда без макияжа. Никто не выглядит как модель, ну правда. © Canuck_16 / Reddit
- Герою говорят: «Включи телевизор». Никто никогда не уточняет, какой именно канал, но герой нажимает на кнопку и моментально попадает на нужный канал и передачу. Однако получается, что тот, кто говорил: «Включи ТВ», только что посмотрел новости, а это означает, что передача должна быть окончена или по крайней мере сюжет закончился. © Kirk Wilson / Quora
- Забавляют люди, которые заказывают напитки в барах, делают глоток и выходят без оплаты. Или встают и быстро покидают ресторан, не заплатив и не оставив чаевых. Попробуйте-ка провернуть то же в реальной жизни, и посмотрим, как далеко вы уйдете. © Aline Kaplan / Quora
- Бесит, когда посмотришь фильм, он тебе понравится, а кто-то узнает об этом и выносит вердикт: «Фу, кино для дураков, что ты в нем нашла?» Ну блин... © lerahalera / AdMe
А какие нереалистичные вещи в кино вызывают в вас внутренний протест? Поделитесь наблюдениями.
Фото на превью Race to Witch Mountain / Walt Disney Pictures