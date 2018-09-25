20+ казусов, которые поджидали туристов в отеле. Такой отдых они точно не забудут

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Когда мы выбираем отель, то надеемся, что получим именно тот номер и те удобства, которые показаны на красивых фотографиях на сайтах бронирований. Но отели часто полны сюрпризов, приятных и не очень, о которых честно расскажут только путешественники, которые уже побывали там до вас. Вот почему так важно читать отзывы перед бронированием.

Мы в AdMe.ru собрали для вас новую коллекцию курьезов: нелепые названия, необычные виды из окна, странные санузлы и прочие казусы, которые запечатлели постояльцы. Впрочем, во всем надо искать плюсы — ну когда еще вы помоетесь прямо на балконе?

«Зато у вас собственная ванная комната в номере, а не общая в конце коридора!» — говорили они

Если вы боитесь, что номер могут ограбить, пока вы находитесь в ванной, вот идеальное решение

«Моя жена уехала в командировку и прислала вот такие фото из своего отеля. Теперь я за нее спокоен»

«Теперь я знаю, где находится вход в Нарнию! В одной из гостиниц Волгограда»

Администрация отеля, в котором нет лифта, решила покреативить. И у них вышло не так уж плохо

«Открыл шторы, чтобы полюбоваться видом из окна, но меня ждало вот это...»

Вот так выглядит карта мира в одной из китайских гостиниц. Довольно своеобразно, не правда ли?

Безопасность превыше всего!

«Однажды в отеле в Лас-Вегасе мне не хватило полотенец. Тогда я сказал хозяйственной службе, что буду платить $ 1 за каждое дополнительное полотенце»

Интересно, что же там внутри?

Обещали москитную сетку — вот она. Что не так?

У вас есть комплексы? Просто немного поживите в отеле на острове Хайнань, Китай. Все комплексы мигом исчезнут

Принимать ванну, любуясь местными видами, — что может быть романтичнее? И пусть в это время кто-то любуется вами

Отель почему-то разместил раковину в комнате, хотя в ванной было достаточно места. В чем логика?

Туалет для супергероев: чтобы попасть внутрь, без суперспособностей не обойтись

Весьма неожиданный дизайнерский ход

«Я нашел самый бесполезный шкаф в моем отеле»

В этом номере есть более интересное зрелище, чем телевизор

«Представьте, как я чищу зубы»

Так все-таки можно или нельзя?

«Теперь я по-настоящему спокоен!»

«Я попросил номер с окном, и мне его предоставили»

В этом отеле знают, как надо бороться с кражами

И такое бывает...

Новый уровень комфорта

«Похоже, у меня есть сосед по комнате в этой поездке!»

Бонус: иногда отели могут удивлять очень даже приятно

В этом отеле мини-бар, полный прохладного пива, установлен прямо в душевой.

А с какими сюрпризами в отелях сталкивались вы?