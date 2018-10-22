20+ случаев, когда мир вокруг сошел с ума

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Возможно, у каждого в жизни бывали странные моменты, когда понимаешь, что мир вокруг перестал быть логичным. Словно реальность взбрыкивает и становится сумасшедшей. Одни ситуации похожи на абсурд, за другими скрываются загадочные истории, а некоторые — и вовсе просто совпадения.

AdMe.ru предлагает посмотреть на подборку фото, где запечатлены моменты из жизни людей, которые вызывают больше вопросов, чем ответов.

1. Цезарь, ты вернулся, чтобы снова покорить Рим?

2. «В мороженом моей девушки обнаружилась муфтовая гайка»

3. Так вот как рэперы теперь купаются

4. В немецких банках происходит нечто загадочное

5. Возможно, желтый цвет машины привлек столько пчел

6. «Итак, этим утром в дом моего друга пришла в гости пума»

7. Это огромное количество пчелиных сот обнаружили в жилом доме

8. Кажется, кто-то был чересчур пьян

9. Явно китайский дизайн

10. Когда твой сосед — тот еще тролль

11. И с такой горки можно съезжать?

12. Мне бы такого умного кота

13. Так все-таки банкоматы не машины, в них работают люди!

14. Способ вытереть доску мгновенно

15. Так это бассейн или все же лужайка?

16. Чересчур привилегированный кот

17. А у вас скамейка тает

18. Наверняка верхом на динозавре работается продуктивнее

19. Проходи, не стесняйся

20. Стоп, что-то здесь не так...

21. Велосипед Чака Норриса

А вы сталкивались когда-нибудь с чем-то странным и шокирующим? Делитесь в комментариях.