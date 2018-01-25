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Если быть честными, то редко кому везет с соседями. Не зря так много анекдотов и безумных историй на эту тему. Почти каждый знаком с соседом-меломаном, который включает музыку на полную громкость с самого утра, с соседом-дрелью, который никак не закончит ремонт, и с пожилыми соседями, которые видят в вас исключительно главаря преступной группировки и никогда не поверят, что в собственной квартире вы не занимаетесь чем-то криминальным.

AdMe.ru собрал 20 историй людей, которым достались не только не самые простые соседи, но еще и тонкие стены, чтобы наши читатели знали: вы не одиноки в этой проблеме, крепитесь!