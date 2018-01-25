20 историй о том, каково это — жить в квартире с тонкими стенами
Если быть честными, то редко кому везет с соседями. Не зря так много анекдотов и безумных историй на эту тему. Почти каждый знаком с соседом-меломаном, который включает музыку на полную громкость с самого утра, с соседом-дрелью, который никак не закончит ремонт, и с пожилыми соседями, которые видят в вас исключительно главаря преступной группировки и никогда не поверят, что в собственной квартире вы не занимаетесь чем-то криминальным.
AdMe.ru собрал 20 историй людей, которым достались не только не самые простые соседи, но еще и тонкие стены, чтобы наши читатели знали: вы не одиноки в этой проблеме, крепитесь!
- Живу одна. Однажды простыла, да так, что сопли текли ручьем, и поэтому чихала буквально каждые 5 минут. А в нашем доме слышимость такая, как будто стены сделаны из картона. И как же было жутко, когда сосед через стенку постоянно говорил: «Будь здорова!», «Расти большая!» А потом ночью у меня началась икота, и тут мне сосед выдает: «Икота, икота, перейди на Федота». От его сонного баса я чуть сама не отошла к Федоту. Но икота прошла.
- Стены в моем доме создают эффект сожительства с соседями. Через стенку живет семья, и я слышу абсолютно все: каждый чих, кашель и прочие интимные подробности, еще немного — и буду слышать, как они чешутся. Настоящее реалити-шоу, аудиоверсия.
- А я слышу, как сосед сверху ходит и кричит на собаку, слышу, как сосед сбоку спрашивает «Кто?», когда у него звонит домофон, слышу, как другие соседи купают своего младенца. Иногда я начинаю сомневаться в своей адекватности и думаю, что у меня шизофрения.
- Соседи сверху были как из кошмара: молодая семья с детьми, которые очень любили приходить после вечерней прогулки (около 10 часов вечера) и бегать по всей квартире. Глава семейства тоже принимал активное участие в этих веселых гонках и даже вживался в роль злодея, который гонится за детишками, издавая надрывные и истошные крики. Я мечтала, чтобы они съехали, чтобы узнать, каково это — засыпать в тишине. Месяц назад я увидела, что те самые соседи упаковали все свои вещи в коробки и наконец-то собираются исполнить мою мечту! Да, мои соседи съехали, точнее они сдали квартиру 4 парням-студентам. Теперь сверху доносятся не только топот и крики, но еще и песни.
- В субботу я проснулся в 06:30, потому что услышал, как у соседей завибрировал будильник на телефоне. Я ничего не имею против строителей, они в целом хорошие ребята, но как так можно было построить дом?!
- Заехали в новую квартиру. Соседки — две бабушки. У меня две дочери до года, и соседки это знают. Недавно купили робот-пылесос и решили назвать его Олегом. И теперь наши соседки косо на нас смотрят, когда встречают нас в подъезде, потому что часто слышат фразы:
— Ты Олега на кухне закрыла?
— Помойте жопу Олегу (у него контейнер сзади)
— Девочки опять Олега бьют
— Выпусти Олега, пусть мусор соберет
— Олег снова пытается повеситься (бывает, намотается на покрывало)
- Захожу сейчас в ванную и вижу мышь. Ну я во все горло как заору: «Мышь!» За стенкой слышу истеричный голос: «Где?! Где?!»
- Соседи жарили шашлыки на закрытом балконе. На мангале. Дым уходил через окна балкона. Потом они ругались. Вышвыривали чемоданы из окон 4-го этажа и выталкивали друг друга из подъезда. Утром на бетонных стенах подъезда были царапины глубиной 2–3 мм. Следующей ночью они громко мирились. Потом кидали своей собаке гантель в другую комнату, а она ее приносила. Потом они просто кричали и прыгали. Жду, когда они хотя бы ногу сломают, ибо задолбали.
- Соседка часто уходит в запой. Час ночи — музыка орет из ее квартиры, на просьбы соседей не реагирует. Вызвали полицию. Они вынесли дверь, соседка стала извиняться, говорит: уснула, простите, всю ночь буду грехи замаливать! Полиция уехала, а соседка сдержала свое слово. Время 3 часа ночи — весь дом молится: она включила на полную православный канал.
- Уже 40 минут я слышу, как сосед сверху громко зовет какого-то Валеру. Я Ольга, но думаю все-таки сходить и объяснить, что Валера, по всей видимости, не придет.
- Похоже, наши кровати с соседом через стенку стоят слишком близко, и я слышу, как он разговаривает во сне. Благодаря своей бессоннице и тонким стенам я теперь знаю, что главное в жизни — это не родиться Игорем, что кролик и кошка на одной сковороде невкусно, листья можно прятать от дворников, и за это ничего не будет, а полузрелые апельсины свистят.
- Часто жалуются на животных соседей, но я бы многое отдал, чтобы мой сосед завел кота. Потому что у моего соседа петух в квартире. Живой, чтоб его, петух! 5 утра? КУКАРЕКУ!
- Больше года живем с парнем вместе на 3-м этаже обычной 5-этажки. Когда иду с работы, уже точно знаю, что раз иду одна, то в подъезде встречу Раису Ивановну (лет 80), которая живет на 1-м этаже и постоянно слышит, как мы, взрослые работающие люди, катаемся дома на кресле с колесиками. Приходим, садимся и катаемся. После таких обвинений даже приобрести его захотелось. Чтобы хотя бы наезды были обоснованными.
- Сыну полгодика. Когда купаю его в ванной, пою ему песенки из детских мультиков. А у нас через стояк слышимость отличная. И вот пою я песню из заставки к «Черному Плащу» и слышу, как мне громогласно, с чувством так, басом подпевает сосед. Теперь вот иногда поем дуэтом. Сынишка в восторге.
- Переезжая в собственный дом за город, дико радовалась: наконец-то больше не услышу соседа с дрелью! Теперь справа от моего участка живет сосед с газонокосилкой (или снегоуборочной машиной, если зима). Слева, через два дома, есть сосед с циркулярной пилой, вечно режущий и шлифующий камни. Напротив живет чокнутый заводчик павлинов, мерзко кричащих по утрам! А сверху начали летать самолеты! Потому что соседний аэропорт изменил траекторию разворота судов, чтобы гула турбин не было слышно живущим в городе! Что это? Карма?
- Меня сильно достало то, что по утрам мой сосед сверху включает на полную громкость своей неслабой стереосистемы клубняк и дабстеп. Я ничего против такой музыки не имею, но все равно под эти басы в 8–9 утра моя душа норовит выскочить из тела и далеко-далеко убежать. Решила попробовать избавиться от проблемы, не ругаясь с соседом (мальчишка хороший). Я написала ему список музыки, которую хотела бы услышать, положила в пакетик 10 конфеток (на каждую из песен) и повесила ему на дверку ручки. Теперь просыпаюсь под классные треки. Доброе утро в обмен на конфетки.
- Живу в многоэтажке, и слышимость ого-го. Надо мной живет семья с ребенком лет 6–7, так вот этот самый мальчик в одно и то же время каждый день уже год как учится играть на пианино. Поначалу меня ужасно бесило это треньканье, потом я привык и даже было интересно слушать, а сегодня у него наконец-то получилось и он сыграл полностью «Лунную сонату» Бетховена без единой ошибки. Ту эйфорию и гордость, которая одолевает меня, не передать словами, такое впечатление, что это сыграл я или мой ребенок. Завтра пойду ему за шоколадкой.
А как обстоят дела со звукоизоляцией в вашем доме? Поделитесь в комментариях!