20+ мест, которые проектировали лучшие умы министерства вредоносных архитектурных дел

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Кажется, рабочие, ответственные за постройку тех или иных объектов, иногда работают тяп-ляп специально и даже не пытаются скрыть свои промахи. И нам, простым людям, потом приходится всем этим пользоваться, вспоминая строителей нехорошим словом. Ведь кто в здравом уме додумается, к примеру, устанавливать еле заметный пожарный кран на беговой дорожке или сделать в туалете стеклянную дверь?

Мы в AdMe.ru иногда сталкиваемся в жизни с подобными строительными маразмами. И в такие моменты даже не знаем, плакать от такого креатива или смеяться.

1. Автобусная остановка с навесом, который, по идее, должен защищать от дождя и ветра

2. В «фешенебельной квартире» в Ханое есть вот такой вид в душе

3. «Новая лестница в моей школе»

4. «Я останавливался в одном отеле Стокгольма и просыпался 3 раза за ночь, нечаянно включая свет этим выключателем»

5. Похоже, окно внизу нельзя открыть не только из-за лестницы, но и из-за отсутствия ручек

6. Как тут нужно раскорячиться, чтобы им воспользоваться?

7. Лифт в торговом центре для людей с особыми потребностями. Но как им к нему добраться?

8. Один радиатор на два помещения

9. Столб загораживает проход, а это значит, что вам нужно идти в другую сторону или протискиваться

10. Кто знает, зачем лежачий полицейский установлен на столбе?

11. Этот писсуар только для очень худых

12. «Строим стену у окна»

13. «В моей школе есть недоступная розетка»

14. «В моем городе решили, что деревянные столбы опасны, поэтому установили бетонные. Вот что они сделали»

15. «Владелец ресторана, наверное, не хочет, чтобы гости ходили „по-большому“ в его заведении»

16. «Наконец-то для нас сделали велосипедную дорожку»

17. Интересно, сколько людей натыкались на это, глядя по пути в свой телефон?

18. «Мой брат видел это в одном спортивном центре»

19. Интересно, кто-то вообще заезжает на это место?

20. Беговая дорожка в Шанхае

21. Перед входом в этот дом есть навес, который не защищает от дождя

Я просто представляю себе, что здесь делается зимой... Снег падает с двух крыш, а крыльцо покрывается льдом... © Squirrelly_Khan / Reddit

22. Хорошо, что тут есть дверь. Хотя подождите-ка