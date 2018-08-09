20 фото, с которыми по уровню странности мало что может сравниться

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В XXI веке нас уже трудно чем-то удивить, согласны? Однако мы-то знаем, что уровень абсурда, на который способен этот мир, еще не достиг своего максимума. Иначе чем еще можно объяснить такие вещи, как кофе в Starbucks в стаканах из McDonald’s или карниз, который можно собрать из содержимого обычной пачки углей?

Мы в AdMe.ru готовы поспорить, что с такими странными вещами вы еще точно не сталкивались.

20. Это, наверное, чтобы тараканы из головы не сбежали в песок

19. Выглядит очень остроумно

18. «Заказал кофе в Starbucks, но почему-то получил его в стакане из McDonald’s»

17. Хотелось бы узнать предысторию

16. Так выглядит туалет для служебных собак в аэропорту

15. Похоже на какой-то сбой в матрице

14. Как тебе такое, Илон Маск?

13. Кофейня в бывшем помещении банка

12. Если бы в параллельной вселенной писали бестселлеры

«Дракон с татуировкой девушки».

11. «Купил такие угли для мангала, а там, блин, почти целый карниз!»

10. Выглядит очень современно

9. «Перед началом работы моя духовка предложила принять условия пользовательского соглашения»

8. Селедки а-ля лосось не желаете?

7. В этом кафе используют пасту вместо палочек для кофе в качестве альтернативы пластику или дереву

6. «И что мне с этим добром теперь делать?»

5. Потому что лошади — это прошлый век

4. К такому повороту она явно не была готова

3. «Это яйцо вылилось из трещины во время варки и теперь выглядит как маленькая утка»

2. А рядом с этим автоматом стоят еще два таких с картошкой и свеклой

1. «Я готовился к этому всю жизнь!»