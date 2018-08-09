20 фото, с которыми по уровню странности мало что может сравниться
В XXI веке нас уже трудно чем-то удивить, согласны? Однако мы-то знаем, что уровень абсурда, на который способен этот мир, еще не достиг своего максимума. Иначе чем еще можно объяснить такие вещи, как кофе в Starbucks в стаканах из McDonald’s или карниз, который можно собрать из содержимого обычной пачки углей?
Мы в AdMe.ru готовы поспорить, что с такими странными вещами вы еще точно не сталкивались.
20. Это, наверное, чтобы тараканы из головы не сбежали в песок
19. Выглядит очень остроумно
18. «Заказал кофе в Starbucks, но почему-то получил его в стакане из McDonald’s»
17. Хотелось бы узнать предысторию
16. Так выглядит туалет для служебных собак в аэропорту
15. Похоже на какой-то сбой в матрице
14. Как тебе такое, Илон Маск?
13. Кофейня в бывшем помещении банка
12. Если бы в параллельной вселенной писали бестселлеры
«Дракон с татуировкой девушки».
11. «Купил такие угли для мангала, а там, блин, почти целый карниз!»
10. Выглядит очень современно
9. «Перед началом работы моя духовка предложила принять условия пользовательского соглашения»
8. Селедки а-ля лосось не желаете?
7. В этом кафе используют пасту вместо палочек для кофе в качестве альтернативы пластику или дереву
6. «И что мне с этим добром теперь делать?»
5. Потому что лошади — это прошлый век
4. К такому повороту она явно не была готова
3. «Это яйцо вылилось из трещины во время варки и теперь выглядит как маленькая утка»
2. А рядом с этим автоматом стоят еще два таких с картошкой и свеклой
1. «Я готовился к этому всю жизнь!»
А как часто вы сталкиваетесь с подобными ситуациями в реальной жизни? Расскажите нам о них.