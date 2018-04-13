20 человек, чей день не задался, и они запомнят его надолго

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

А вы знали, что если месяц начинается с воскресенья, то в нем обязательно будет пятница, 13-е? Многие люди верят, что в этот день нужно быть особенно осторожными, чтобы избежать неприятностей. Именно сегодня высок риск мелких невезений: можно сломать зуб об ириску или испортить новую мебель легким, но неаккуратным движением руки. Предлагаем посмотреть, что еще произошло с героями нашей подборки, от которых удача отвернулась всего на секунду.

AdMe.ru надеется, что на вас не работают суеверия «пятницы, 13-го», но, если все же в этот день что-то пошло не так, главное — не терять позитивный настрой и помнить, что завтра уже наступит суббота, 14-е, которая все исправит.

1. «Ох, почтальон, что же ты наделал?»

2. «Этим ножом я порезал картофель, чеснок, петрушку, но сломался он именно на масле»

3. Между начинкой и тестом был картон, который должен был находиться под пиццей

4. Когда персонажи Диснея тебя немного недолюбливают

5. «Случайно оставил газировку в морозилке на ночь»

6. Почти получилось

7. Так «везти» может только избранным

8. Вот почему лучше забыть про ириски

9. «Я пытался вернуть свой мяч»

10. Кто-то пытался съесть муляж

11. «Мой тесть пытался установить в моем доме выключатель и со второй попытки просверлил трубу с горячей водой»

12. «Мне достался единственный сломанный экран во всем самолете. Поэтому я никогда не играю в лотерею»

13. «Меня ждет длинный перелет. Мое место посередине, и это не мои дети»

14. «Ремень безопасности выскользнул из моей руки и зацепился за ручник. Пришлось вызывать эвакуатор»

15. Кто-то проигнорировал надпись с предупреждением и остался без обуви

16. Вот так обычный день может превратиться в целое приключение

17. Не только бутерброды падают маслом вниз

18. Когда закончил ремонт, купил новую мебель и дело осталось за малым — снять защитные наклейки

19. «Заказал брускетту в местной пиццерии. Кажется, она немного сгорела»

20. «Больше никогда не буду заказывать напитки со льдом»

Бонус: когда день был не совсем удачным и тебя пришли навестить все местные черные кошки

А вы верите в приметы?