20 человек, чей день не задался, и они запомнят его надолго
А вы знали, что если месяц начинается с воскресенья, то в нем обязательно будет пятница, 13-е? Многие люди верят, что в этот день нужно быть особенно осторожными, чтобы избежать неприятностей. Именно сегодня высок риск мелких невезений: можно сломать зуб об ириску или испортить новую мебель легким, но неаккуратным движением руки. Предлагаем посмотреть, что еще произошло с героями нашей подборки, от которых удача отвернулась всего на секунду.
AdMe.ru надеется, что на вас не работают суеверия «пятницы, 13-го», но, если все же в этот день что-то пошло не так, главное — не терять позитивный настрой и помнить, что завтра уже наступит суббота, 14-е, которая все исправит.
1. «Ох, почтальон, что же ты наделал?»
2. «Этим ножом я порезал картофель, чеснок, петрушку, но сломался он именно на масле»
3. Между начинкой и тестом был картон, который должен был находиться под пиццей
4. Когда персонажи Диснея тебя немного недолюбливают
5. «Случайно оставил газировку в морозилке на ночь»
6. Почти получилось
7. Так «везти» может только избранным
8. Вот почему лучше забыть про ириски
9. «Я пытался вернуть свой мяч»
10. Кто-то пытался съесть муляж
11. «Мой тесть пытался установить в моем доме выключатель и со второй попытки просверлил трубу с горячей водой»
12. «Мне достался единственный сломанный экран во всем самолете. Поэтому я никогда не играю в лотерею»
13. «Меня ждет длинный перелет. Мое место посередине, и это не мои дети»
14. «Ремень безопасности выскользнул из моей руки и зацепился за ручник. Пришлось вызывать эвакуатор»
15. Кто-то проигнорировал надпись с предупреждением и остался без обуви
16. Вот так обычный день может превратиться в целое приключение
17. Не только бутерброды падают маслом вниз
18. Когда закончил ремонт, купил новую мебель и дело осталось за малым — снять защитные наклейки
19. «Заказал брускетту в местной пиццерии. Кажется, она немного сгорела»
20. «Больше никогда не буду заказывать напитки со льдом»
Бонус: когда день был не совсем удачным и тебя пришли навестить все местные черные кошки
А вы верите в приметы?
Фото на превью guywithghostpowers/reddit, Victoriously/reddit