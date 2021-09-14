20 человек, которые заслужили награду «Худший сожитель года»

Для большинства людей дом — это место, где можно отдохнуть от стресса, но некоторым и в родных стенах нет покоя. Даже члены семьи порой вносят в нашу жизнь частицу хаоса, а представьте, каково живется тем, кому приходится делить свой кров с дальними родственниками или и вовсе чужими людьми.

AdMe.ru нашел фотографии, которые заставят вас почувствовать благодарность за то, что вам повезло не жить бок о бок с такими людьми.

1. «Я живу с 2 взрослыми мужчинами. Просто ответьте мне — почему?»

2. «Я не знал, что бывает такая проблема, так как рос в доме с мамой и 3 мужчинами. Сейчас я живу в доме с 3 женщинами...»

3. «Я живу с монстрами»

4. «Родители жены (которые живут с нами) ничего за собой не закрывают: оставляют открытыми шкафы, двери, окна, контейнеры для еды — что угодно»

5. Это сделали специально... но зачем?

6. «Сосед по комнате решил, что поставить благовоние в виде конуса на крышку моего телескопа — хорошая идея. Оно прожгло крышку насквозь и упало на зеркало»

7. «Это, конечно, мелочь, но почему? Я так долго убирала эту кухню»

8. «Хотите посмотреть, как выглядит аэрогриль моих бывших соседей по комнате?»

9. «Застал соседа, когда он делал „соленый огурец в сыре“»

10. «Сосед по квартире сбил мой велик за $ 1 000, который стоял на подножке в гараже, и проехался по нему»



11. «Соседка по комнате и ее парень оставили это нам после приготовления чили в 3 часа ночи. Спасибо! Вся посуда до этого была чистой...»

12. «Вчера вечером мой сосед использовал мою любимую водолазку в качестве тряпки для барбекю»

13. «И это еще далеко не худшее. Просто бесит, потому что вчера вечером перед сном я вымыл плиту, проснулся и увидел вот это»

14. «Сосед только что въехал. Раньше мы не были знакомы. Это все, что он распаковал в первый день. Теперь я настроен скептически»

15. «Мой сосед швыряет весь свой мусор в угол, потому что потом он хочет „отправить все это на переработку“»

16. «Мой новый сосед достает яйца не по порядку»

17. «Это аквариумный фильтр моего соседа по комнате. Он пахнет хуже, чем выглядит»

18. «Я не знаю, что хуже: то, что посудомойка плохо работает, или то, что мой сосед по квартире на протяжении 3 лет отказывается смывать со своих тарелок остатки пищи»

19. «Зашел сюда, чтобы нажать выключатель, и тут же пожалел. Дождаться не могу, когда уеду из этого дома и от этого соседа. Запах можно почувствовать в коридоре»

20. «Живу с чудовищами»