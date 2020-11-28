20 ярких примеров того, как легко все испортить бездумным дизайном

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Дизайнерские решения, окружающие нас повсюду, призваны делать жизнь проще и лучше. Приятно, когда уникальный стиль сочетается с эргономикой и комфортом: к такому балансу мы и стремимся. Но бывают случаи, когда работа дизайнера или проектировщика не только не поддается никакой логике, но и выглядит даже абсурдно.

Нас в AdMe.ru трудно удивить чем-то новым, но эта подборка привела к наводящему вопросу: «О чем вообще они думали, когда это делали?!»

1. «Дорогая, индейка готова. Иди за лестницей!»

2. «Энергетический напиток, который я нашел в Мексике»

3. «Эти 4 буквы должны составлять слово nova»

4. Хорошо, что эта рекламная вывеска установлена в освещенном месте, а то выглядело бы пугающе

Хуже всего то, что когда-то это считалось самой роскошной из ванных комнат. © designerturtle / Reddit

5. «Удивительные ограждения в Нагасакском мемориале мира»

6. «Это какая-то длинная рука»

7. «Хуже всего то, что она еще и текстурная»

8. Когда дизайнер уличного освещения слишком много ходил по бутикам с нижним бельем

9. Очень классные штаны, но есть одно но

10. Видимо, проектировщик не особо представлял, где будет установлена конструкция

11. «В этом отеле телефон зарядить не получится во время завтрака. Просто розетка за стеклом»

12. Когда сначала сделали, а уже потом подумали

13. «Давайте заставим людей сходить с ума во время движения по шоссе»

14. Вас ничего не смущает?!

«Раскрасьте зебру».

15. «Мы сказали застройщику, что некоторые моменты не стыкуются. Но он настаивал на продолжении работы»

16. «Парня разделили пополам из-за ужасного дизайна»

17. «Хорошо, когда все симметрично, но это уже перебор»

18. «Как называется этот магазин? Что они продают?»

19. «Кто-то подумал, что было бы неплохо осветить только нижний ряд лестницы на этой террасе»

20. Этикетка с черным текстом на банке с оливками