19 человек, которые даже пельмени сварить не смогут, чтобы не напортачить

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Казалось бы, если уж взялся за дело, то будь добр выполнить его как следует. Однако у любителей халтуры другой лозунг: «Авось сойдет». Ну а что, свое дело они сделали, а вот как — это уже другой вопрос.

AdMe.ru покопался в сети в поисках работ, при виде которых аж глаз дергается. Приглашаем полюбоваться трудами горе-мастеров и порадоваться, что последствия этих трудов разгребать не вам.

«Хозяйка, плита установлена, можно готовить»

«Дело сделано!»

Безопасность превыше всего

Все для удобства почтальона

«Пожелайте мне удачи!»

«Только в одну сторону».

«Зачем мне уровень? У меня глаз — алмаз!»

«Открыл, значит, я на работе баночку черной фасоли...»

Несущая колонна здания. Но когда сантехников это останавливало?

«На нашей лестничной площадке кладут плитку. Работает Ван Гог, не иначе»

Как они прошили этот карман джинсов...

«Узнал, из чего на самом деле сделана моя „бетонная“ лестница»

«Подружка сестры сходила к „профессиональному“ мастеру по маникюру»

Они просто обмотали ей пальцы лейкопластырем? © invizibliss / Reddit

«„Мой друг делает классные татуировки и берет столько, сколько сам дашь“, — говорила моя девушка»

«Душ в нашем общежитии. Мой рост всего 170 см»

Кабинет № 9 и 3/4

«Хозяин квартиры установил новую микроволновку. Вот на сколько сантиметров она открывается»

Один знак хорошо, а два лучше

«Дорогая, я починил!»

«Думал, что помру со смеху, когда увидел этот манекен в магазине»