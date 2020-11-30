20+ человек, которые столкнулись с железобетонными доказательствами того, что у глупости нет предела

Однажды я услышала, как одна женщина сказала, что запрещает своей дочери смотреть YouTube. Мол, потому что именно так люди следят за ней. Женщина наткнулась на эту информацию на Facebook. © HawaiianFlower34 / Reddit

«Луна намного лучше Солнца, потому что она встает ночью, освещая все вокруг. В то время как Солнце встает днем, когда уже и так везде светло». © _jroc_ / Reddit

В 17 лет я подрабатывал летом в кафе. Я расставлял кофейные кружки с коллегой, и тут она спросила: «Почему они не делают кофейные чашки для левшей?» Я тихонько повернул одну из кружек на 180 градусов, ничего не говоря. Последнее, что я слышал о ней, — она стала помощником заведующего. © CaptainAwesome06 / Reddit

Я училась в престижной частной школе в Англии, у меня была стипендия, в то время как большинство одноклассников были безумно богатыми. Однажды я ждала начала занятий, и парень, сидевший позади меня, жаловался другу, что молочник опоздал утром и ему не удалось позавтракать. Я, как любой нормальный человек, обернулась и спросила, что он имел в виду под «молочником». Оказалось, богатый городок, в котором он жил, обслуживала местная молочная ферма, и каждый день им доставляли свежее молоко. Я, должно быть, смотрела на него так, как будто у него было 3 головы, потому что он спросил меня со всей серьезностью: «Ну, а где ты берешь молоко?» И в итоге я выглядела странно, потому что покупала молоко в продуктовом магазине! © WoopsieDaisiee / Reddit

Есть у нас знакомый. Назовем его, допустим, Серега. Перед рождением сына Сережа взял кредит на «приданое для малыша»: коляска там, кроватка, шмотки. Короче, чтобы первенец делал дела только в новье. Так вот, кредит он еще не выплатил, а сыну уже 5 лет. © Spesivtseva / Pikabu