20+ человек, которые столкнулись с железобетонными доказательствами того, что у глупости нет предела
Пожалуй, нет на свете человека, который хоть раз в жизни не ляпнул бы какую-нибудь глупость, потому что не подумал или не обладает знаниями в определенной области. Но иногда люди, обсуждающие с кем-то какие-либо очевидные или общеизвестные вещи, говорят откровенный бред, причем они в это совершенно искренне верят. И это никакие не школьники, а взрослые образованные люди. К примеру, инженер спрашивает «Кто такой Томас Эдисон?», а будущий юрист не верит в то, что динозавры раньше жили на Земле.
Недавно пользователи Reddit вспомнили самые нелепые фразы, которые они когда-либо слышали. И вот некоторые из них. Особенно нас повеселил «голубой огонь». Мы в AdMe.ru хотели бы отметить, что и наши люди тоже могут ляпнуть не хуже. Это доказывают истории наших читателей, которые мы публиковали ранее.
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Я как-то подметил, что странным является тот факт, что мы ассоциируем кроликов с яйцами и Пасхой. Я в шутку сказал, что мы должны сделать «пасхальными» утконосов, потому что, в отличие от кроликов, они откладывают яйца. И тут одна девушка заявила: «Нет, подожди... Ведь кролики действительно откладывают яйца!»
После этого начался 2-минутный спор о том, откладывают ли кролики яйца. В итоге девушка признала, что была неправа. И затем она опросила своих коллег. Насколько мне известно, она единственная, кто думал, что кролики откладывают яйца. © USPSA-Addict / reddit
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Я гуляла в очень популярном среди туристов в моем городе парке. На краю парка есть тотемный столб. Я проходила мимо него, когда одна туристка спросила меня: «Где я могу купить семена, чтобы вырастить одно из этих деревьев?» — и указала на тотемный столб. Я сказала: «Это тотемный столб. Он вырезан из дерева. Вы не можете вырастить его сами». Видно было, что женщина крайне удивилась. © bubba_gump_26 / reddit
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Я ветеринар. Однажды у меня на приеме был хозяин беременной трехлапой собаки. Он спросил: «Щенки родятся с 3 лапами или с 4?» © kayaker58 / reddit
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Несколько лет назад я получил предложение о работе в Японии и решил принять его. Друзья из моего офиса устроили мне прощальную вечеринку. Девушка одного из моих коллег сказала мне, что она всегда мечтала побывать в Японии, а главным ее развлечением там будет поездка на верблюде.
Мы с коллегой просто посмотрели на нее, чтобы понять, объяснит ли она еще что-нибудь: может, в Японии есть кафе с верблюдами или еще что-то. Но нет, она просто искренне полагала, что верблюды в Японии — это обычный вид транспорта. © isntitprettytothnkso / reddit
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Несколько лет назад, перед солнечным затмением 21 августа 2017 года, один коллега услышал, как мы обсуждали это явление, и сказал: «Вы же на самом деле не верите в эту фигню?» Я подумал, что он неправильно что-то понял из нашего разговора, но он продолжил: «Разве вы не знаете, что если Луна войдет в Солнце, то она растает? Вот почему затмение не может быть реальным». © valhallaswyrdo / reddit
- Один человек пытался убедить меня в том, что у змей нет костей. Я показал ему несколько фотографий скелетов змей, и он сказал: «Да, у них есть ребра, но это не кости». © cheeeeeeeeto / reddit
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«Щетки стеклоочистителя быстрее изнашиваются посередине, потому что именно через эту часть щеток вы смотрите чаще всего. Так как взгляд — это энергетический луч, который разрушает резину, или что-то в этом духе». © Habaneroe12 / reddit
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«Кто такой Томас Эдисон?» Этот вопрос задала моя 30-летняя американская подруга, которая является профессиональным инженером. И нет, она не шутила. © WinstonChurchillin / reddit
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Я работал в музее, и была одна девушка, которая ходила вокруг и говорила всем, что динозавры не настоящие, потому что ни одно животное не может дышать огнем. Да, она была студенткой юридического факультета. © Fronkey776 / reddit
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Одна девушка как-то сказала мне, что я не могу быть вьетнамцем. Потому что Вьетнам — это война, а не страна. Это произошло во время учебы в колледже. © 000Rohit / reddit
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Однажды я услышала, как одна женщина сказала, что запрещает своей дочери смотреть YouTube. Мол, потому что именно так люди следят за ней. Женщина наткнулась на эту информацию на Facebook. © HawaiianFlower34 / Reddit
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«Луна намного лучше Солнца, потому что она встает ночью, освещая все вокруг. В то время как Солнце встает днем, когда уже и так везде светло». © _jroc_ / Reddit
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В 17 лет я подрабатывал летом в кафе. Я расставлял кофейные кружки с коллегой, и тут она спросила: «Почему они не делают кофейные чашки для левшей?» Я тихонько повернул одну из кружек на 180 градусов, ничего не говоря. Последнее, что я слышал о ней, — она стала помощником заведующего. © CaptainAwesome06 / Reddit
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Я училась в престижной частной школе в Англии, у меня была стипендия, в то время как большинство одноклассников были безумно богатыми. Однажды я ждала начала занятий, и парень, сидевший позади меня, жаловался другу, что молочник опоздал утром и ему не удалось позавтракать. Я, как любой нормальный человек, обернулась и спросила, что он имел в виду под «молочником». Оказалось, богатый городок, в котором он жил, обслуживала местная молочная ферма, и каждый день им доставляли свежее молоко. Я, должно быть, смотрела на него так, как будто у него было 3 головы, потому что он спросил меня со всей серьезностью: «Ну, а где ты берешь молоко?» И в итоге я выглядела странно, потому что покупала молоко в продуктовом магазине! © WoopsieDaisiee / Reddit
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Есть у нас знакомый. Назовем его, допустим, Серега. Перед рождением сына Сережа взял кредит на «приданое для малыша»: коляска там, кроватка, шмотки. Короче, чтобы первенец делал дела только в новье. Так вот, кредит он еще не выплатил, а сыну уже 5 лет. © Spesivtseva / Pikabu
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Выходной день, 10 часов утра. Стуком в дверь будит соседка (женщина лет 55). Одеваюсь, спрашиваю, что случилось. Говорит, не показывает кабельное ТВ, просит проверить, работает ли у нас. Проверяю, у нас все окей. Говорю: «Позвоните провайдеру, они помогут». Отвечает: «Да я звонила, сказали, что отключили из-за долга, просто думала, может, у всех не работает». Что, зачем, почему? © Vihoohal / Pikabu
А вы слышали от окружающих подобные фразы, после которых вы думали про себя: «Что за чушь он сейчас сказал?»