18 дизайнеров, у которых была всего одна задача. И они ее провалили
Всегда находятся специалисты, которые не воспринимают свою работу всерьез и ищут легкий способ выполнить ее, даже когда это невозможно. Немало таких и среди дизайнеров. Некоторые «шедевры» этих мастеров настолько эпичны, что даже непрофессионал задастся вопросом, как же можно было сделать все настолько плохо? К счастью, кто-то успел их сфотографировать и теперь у нас есть отличный повод посмеяться.
Мы в AdMe.ru нашли несколько впечатляющих «упс» из сферы дизайна, при виде которых сложно сохранить серьезное лицо. Давайте посмотрим их вместе.
1. Если вам нужен отпуск по болезни — вот кратчайший путь к мигрени
2. Для тех, кто любит рисковать
3. Что-то не сходится
4. Безопасно? Определенно. Функционально? Не уверены...
5. Просто представьте, что вы кенгуру
6. Никто не обещал, что будет просто
7. Для тех, кому нечего скрывать
8. Новый челлендж: посчитать ступеньки на этой лестнице
9. Физический вызов принят!
10. Ускорение на велосипеде + канализация = катастрофа
11. Безопасность? Какая безопасность?
12. Провода — не самое лучшее украшение
13. Вот зачем нужно изучать точные науки в школе
14. Это закрытое парковочное место. Буквально
15. Миссия невыполнима
16. Я художник, я так вижу
17. Использование иронии на максимуме
«Магазин обслуживания торгового центра: „Мы можем починить что угодно (Пожалуйста, стучите погромче — звонок не работает)“».
18. У кого-то, похоже, очень-очень маленькие руки
Какие из этих фото развеселили вас больше всего? А вам приходилось видеть похожие «шедевры» дизайна?
Фото на превью unknown / imgur