18 дизайнеров, у которых была всего одна задача. И они ее провалили

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Всегда находятся специалисты, которые не воспринимают свою работу всерьез и ищут легкий способ выполнить ее, даже когда это невозможно. Немало таких и среди дизайнеров. Некоторые «шедевры» этих мастеров настолько эпичны, что даже непрофессионал задастся вопросом, как же можно было сделать все настолько плохо? К счастью, кто-то успел их сфотографировать и теперь у нас есть отличный повод посмеяться.

Мы в AdMe.ru нашли несколько впечатляющих «упс» из сферы дизайна, при виде которых сложно сохранить серьезное лицо. Давайте посмотрим их вместе.

1. Если вам нужен отпуск по болезни — вот кратчайший путь к мигрени

2. Для тех, кто любит рисковать

3. Что-то не сходится

4. Безопасно? Определенно. Функционально? Не уверены...

5. Просто представьте, что вы кенгуру

6. Никто не обещал, что будет просто

7. Для тех, кому нечего скрывать

8. Новый челлендж: посчитать ступеньки на этой лестнице

9. Физический вызов принят!

10. Ускорение на велосипеде + канализация = катастрофа

11. Безопасность? Какая безопасность?

12. Провода — не самое лучшее украшение

13. Вот зачем нужно изучать точные науки в школе

14. Это закрытое парковочное место. Буквально

15. Миссия невыполнима

16. Я художник, я так вижу

17. Использование иронии на максимуме

«Магазин обслуживания торгового центра: „Мы можем починить что угодно (Пожалуйста, стучите погромче — звонок не работает)“».

18. У кого-то, похоже, очень-очень маленькие руки

Какие из этих фото развеселили вас больше всего? А вам приходилось видеть похожие «шедевры» дизайна?