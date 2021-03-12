18 человек, которых так ловко провели, что теперь они и родной бабушке не поверят

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Никто не любит попадать в неприятные ситуации и тем более терять деньги. И очень многие люди на собственном опыте убедились: спустить деньги на ветер проще простого, когда виной этому чья-то халатность или откровенный обман.

AdMe.ru раздобыл доказательства того, что сколько бы человек ни заплатил, от неудачных приобретений никто не застрахован. А некоторые изощренные уловки недобросовестных компаний могут провести даже опытных клиентов.

«Пошел съесть свой чизкейк и чуть не залил его кетчупом, который мне положили в контейнер вместо клубничного джема»

«Купил себе, как я думал, учебник по анатомии. Потратил на него $ 240. А он оказался просто пачкой бумаги»

«Мои родители купили в пекарне торт. Хотели порадовать свою 4-летнюю внучку (мою племянницу). И вот что было под покрытием из мастики — толстый слой полистирола»

«У нас друг как-то купил себе карликовую свинью. А та выросла в свинку весом 130 кг»

«Хотела купить в Fix Price книжку»

Когда покупаешь мороженое в хрустящем вафельном рожке, уже предвкушаешь удовольствие, разворачиваешь, а там...

Из-за поддельных заклепок казалось, что нож надежно закреплен в рукояти

Отломить такой аппетитный кусочек, как на картинке, не получится

Чтобы продать этот кактус, в него вставили искусственные цветы

Действительно, «натуральный коричневый сахар» и натуральные продукты — что может быть общего?

«„Натуральный“ — это лишь название торговой марки и не означает, что это действительно продукт природного происхождения».

Набор для раскрашивания был на 90 % пуст. А листов бумаги в нем было в 100 раз меньше, чем нужно

Эта приправа не содержит авокадо. Этикетка просто предлагает попробовать ее с ним

«Я думал, там будет больше сыра»

Когда производитель и обманул, и пожалел краски

«Рисунок отпечатан на всей поверхности».

А тут, видимо, и упаковщики не в курсе, что они запаковали

«Отличное качество гарантировано. Говядина. Свинина. Хранить в холодильнике при температуре ниже 5 градусов Цельсия».

Сколько лишних отходов, и только для того, чтобы баночка казалась больше

Чтобы фонарик был тяжелее и казался надежнее, внутрь положили бетонный блок

3 ручки? Давайте посмотрим...

Это подло, но я не могу не восхищаться изобретательностью дизайнера. © PhantomTissue / Reddit