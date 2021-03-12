18 человек, которых так ловко провели, что теперь они и родной бабушке не поверят
Никто не любит попадать в неприятные ситуации и тем более терять деньги. И очень многие люди на собственном опыте убедились: спустить деньги на ветер проще простого, когда виной этому чья-то халатность или откровенный обман.
AdMe.ru раздобыл доказательства того, что сколько бы человек ни заплатил, от неудачных приобретений никто не застрахован. А некоторые изощренные уловки недобросовестных компаний могут провести даже опытных клиентов.
«Пошел съесть свой чизкейк и чуть не залил его кетчупом, который мне положили в контейнер вместо клубничного джема»
«Купил себе, как я думал, учебник по анатомии. Потратил на него $ 240. А он оказался просто пачкой бумаги»
«Мои родители купили в пекарне торт. Хотели порадовать свою 4-летнюю внучку (мою племянницу). И вот что было под покрытием из мастики — толстый слой полистирола»
«У нас друг как-то купил себе карликовую свинью. А та выросла в свинку весом 130 кг»
«Хотела купить в Fix Price книжку»
Когда покупаешь мороженое в хрустящем вафельном рожке, уже предвкушаешь удовольствие, разворачиваешь, а там...
Из-за поддельных заклепок казалось, что нож надежно закреплен в рукояти
Отломить такой аппетитный кусочек, как на картинке, не получится
Чтобы продать этот кактус, в него вставили искусственные цветы
Действительно, «натуральный коричневый сахар» и натуральные продукты — что может быть общего?
«„Натуральный“ — это лишь название торговой марки и не означает, что это действительно продукт природного происхождения».
Набор для раскрашивания был на 90 % пуст. А листов бумаги в нем было в 100 раз меньше, чем нужно
Эта приправа не содержит авокадо. Этикетка просто предлагает попробовать ее с ним
«Я думал, там будет больше сыра»
Когда производитель и обманул, и пожалел краски
«Рисунок отпечатан на всей поверхности».
А тут, видимо, и упаковщики не в курсе, что они запаковали
«Отличное качество гарантировано. Говядина.
Свинина. Хранить в холодильнике при температуре ниже 5 градусов Цельсия».
Сколько лишних отходов, и только для того, чтобы баночка казалась больше
Чтобы фонарик был тяжелее и казался надежнее, внутрь положили бетонный блок
3 ручки? Давайте посмотрим...
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Это подло, но я не могу не восхищаться изобретательностью дизайнера. © PhantomTissue / Reddit
Как часто вы делаете покупки в интернете? Сталкивались ли вы с похожим обманом либо халатностью продавца или производителя?