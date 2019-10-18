17 неловких случаев, произошедших на собеседовании, после которых вы захотите спросить: «А что это было?»
В сети бродит множество историй о том, как полные оптимизма кандидаты, словно на крыльях, летят к назначенному времени в офис компании, а там эйчары дают им странные тесты, просят продать ручку и задают неудобные вопросы. Работники отдела по персоналу не отстают и тоже делятся историями об экстравагантных «кадрах».
Мы в AdMe.ru верим в то, что собеседование, которое пошло не по плану, может закончиться успешно. Поэтому всегда нужно оставаться позитивным и быть готовым к неожиданностям.
Истории, которыми поделились соискатели
- Однажды у меня было интервью с компанией, которая находилась в здании с несколькими другими фирмами, работающими в той же сфере. Я вошел не в тот офис и сумел убедить всех, что мне назначено интервью, хотя у них не было никаких записей об этом. В итоге я получил работу. Осознал свою ошибку, когда несколько часов спустя позвонили из офиса компании, в которую я собирался прийти, и спросили, почему я не явился на собеседование. © shake_a / Reddit
- 2 года назад, когда я искала работу, меня пригласили на собеседование в хорошо известную в масштабах нашего региона фирму.
Девушка-эйчар, задав пару стандартных вопросов, вкрадчиво посмотрела на меня и выдала:
— Екатерина, вы беременны.
Что-о? Я не была в положении, я обычного телосложения, без выпирающего живота, набухшей груди и прочих «беременных» признаков.
— Нет, — ответила я, — я не беременна и не планировала в ближайшие 2–3 года.
— Вы не поняли. Я вас не спрашиваю, я утверждаю: вы беременны. Если не сейчас, то в ближайшие пару месяцев точно забеременеете. Простите, мы не готовы брать на работу беременного сотрудника.
— Но...
— Всего доброго.
И ушла. Так и не получила я работу в этой фирме. Да и не подхожу я им: квалификации экстрасенса пока нет. © kat3rina / Pikabu
- Я зашел в комнату и увидел фото милой собаки, висящее на стене. Рекрутер прослезилась и начала рассказывать о том, как сильно она любит собаку. Я полагал, что собака умерла или что-то в этом роде, поэтому очень сочувствовал. В итоге мы говорили о домашних животных и я получил работу, даже не узнав о том, что предстоит делать. Оказалось, что собака жива и здорова. Я так и не понял, что это было. © Brandy_Alexander / Reddit
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Спешил как-то на собеседование. Мчусь во весь опор, почти бегу, вдруг вижу: наравне со мной идет какой-то мужик. Идем ноздря в ноздрю, но на последних метрах перед дверями я его обгоняю, при этом останавливаюсь и придерживаю дверь. На собеседовании прошел разговор с HR, осталось пообщаться с будущим начальником. Захожу в кабинет, а там этот мужик. HR не успела дверь закрыть, а он уже орет: «Принят, оформляйте!» А мне говорит: «Чего тебя собеседовать? И так вижу — вежливый, пунктуальный и ответственный». © Vipman84 / Pikabu
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Однажды я закончил телефонное интервью с рекрутером словами: «Люблю тебя, пока-пока». Я понял свою ошибку только после того, как повесил трубку. © taperj / Reddit
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Встречаюсь с начальником: заполняю анкету, даю рекомендацию и рассказываю о себе, о том, что меня все устраивает. И вот начальник говорит: «Слушай, я тебя расстрою: ты нам не подходишь. Да там девочка в Москве увидела твое резюме, какой ты весь хороший... Рекомендацию тебе написали такую, словно ты святой. Ты вот не куришь, не пьешь, книги читаешь, кредитов у тебя нет. А у нас тут работают алкаши, должники и алиментщики. Вот я тебя устрою сюда, ты месяца 2–3 продержишься и скажешь, мол, зачем мне с этим сбродом работать. Извини, парень, что пришлось за город ехать, время тратить». © AlexFedotow / Pikabu
- В конце долгого собеседования моя будущая начальница спросила меня о моем знаке зодиака и дне рождения. Когда я ответил ей, она закрыла рот рукой и выбежала из комнаты. Это было групповое интервью, все выглядело странно, и я спросил у других интервьюеров, знают ли они, что происходит. Оказывается, сотрудники не могли выбрать между мной и еще одним кандидатом. В офисе была куча Скорпионов, их было так много, что это стало поводом для шуток. По знаку зодиака я как раз Скорпион. А еще оказалось, что у нас с будущим боссом день рождения в один день. Это было воспринято как знак судьбы, поэтому начальница и выбежала из комнаты, чтобы одобрить мою кандидатуру. © thedollsquad / Reddit
- В середине интервью рекрутер решил, что было бы интересно поиграть в ролевую игру. Он начал вести себя так, словно у него были проблемы с психикой, называя меня «чудовищным четырехглазым чудаком». © qwerty__91 / Reddit
- Я шел на собеседование, и, когда выходил за дверь, моя дочь, которой тогда было 4 года, бросилась ко мне, сказала: «Папа, возьми это на удачу!» — и протянула мне маленькую пластиковую корову. Я крепко обнял дочку и помчался, надеясь, что не опоздаю. И вот я сижу напротив вице-президента по персоналу, женщины среднего возраста в консервативном костюме, которая говорит: «Я слышала о вас только хорошее от команды интервьюеров. Ты выглядишь как серьезный парень, но тут у нас время от времени все немного сходят с ума. Откуда я знаю, что ты справишься этим?» Недолго думая, я выпалил: «У меня в кармане корова!» Наступил момент очень неловкого молчания, и я был убежден, что просто провалил собеседование, но я нашел в кармане корову и положил ее на стол. Прошло еще несколько секунд, прежде чем она рассмеялась. Я получил работу. © Richard Waddington / Quora
- Много лет назад, когда мне в резюме еще писать было особо нечего, приходилось наполнять его «водой» типа длинного перечня навыков и личных качеств. Скопипастил из какого-то резюме: стрессоустойчивость, инициативность, старательность, хорошая память, бла-бла-бла. Пригласили на собеседование. Познакомились с HR и директором, сидим общаемся. Директор: «А вот у вас тут написано про память. А как меня зовут?» Я: «Андрей». Он: «Нет, Сергей». Я: «М-м-м, ну тогда про память давайте вычеркнем». Поржали, должность получил и проработал там несколько лет. © Lagavulin / Pikabu
- Женщина, которая должна была проводить интервью, подошла пожать мне руку, а я подумал, что она показывает мне место, на которое следует сесть. Поэтому я отошел от нее, сел и увидел, что она все еще стоит там с протянутой рукой. Работу я тогда, конечно, не получил. © THE_JMK / Reddit
- Собеседование началось в 12 часов дня. К 20:00 начался последний раунд — интервью с HR. Я был уставшим и жутко голодным! Интервьюер размышлял об этике и ценностях компании, а затем задал вопрос, который я ненавидел больше всего: «Так почему же мы должны выбрать именно вас?» Я потерял самообладание и перестал бороться с инстинктами — протянул руку, взял печенье, что лежало перед интервьюером, и начал его есть. Затем я выпил целый стакан сока. Это заняло около полутора минут. Затем я посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Ну вы должны нанять меня, потому что я охотник. Если я вижу то, что мне нравится, я иду за этим. Мне понравилось печенье, и я добыл его». Да, это сработало. Я был единственным, кого выбрали. © Akshay Kanth / Quora
- У моего друга было отличное интервью. Все прошло хорошо, он ответил на все вопросы. После того как собеседование было окончено, он пожал рекрутерам руки и пошел к выходу. Но от волнения зашел не в дверь, а в шкаф. Он был так смущен, что закрылся и остался там. Чем дольше он стоял в шкафу, тем труднее было выйти. Интервьюеры, естественно, знали, что он в шкафу. Он пробыл там 20 минут до того, как все ушли из комнаты, и только тогда застенчиво вышел. Он получил работу. © thunder_marbles / Reddit
Истории из будней рекрутера
- Одно резюме заставило задуматься весь офис. Во-первых, оно было полностью написано от руки очень неразборчивым почерком, а во-вторых, в графе «О себе» было написано (весь офис сошелся на этом): «Я козляю своего слона».
Читали все — и все так или иначе читали эту фразу именно так. Все в непонятках: «Какого слона, в Сибири?», «Как он его козляет?»
В итоге решили вызвать этого человека на собеседование. Дальше был примерно такой диалог:
— Мы прочитали ваше резюме, оно нас заинтересовало!
— Очень рад!
— Скажите только, что у вас написано в пункте «О себе»?
— Как что? Я хозяин своего слова! © pro100znai / Pikabu
- В моей компании было место для офисного помощника. Я позвонила одному кандидату и позвала на собеседование. Когда я спросила «Как дела?», она сказала мне, что это неуместный вопрос, слишком личный. Поэтому я перешла к другим стандартным вопросам, таким как «Расскажи мне о себе...» и так далее, на которые получила тот же ответ. Когда я попыталась завершить интервью, она сказала, что я не дала ей шанса. © Katie Perez / Reddit
- На интервью приехал парень на велосипеде, он был весь в поту, насквозь мокрый. Затем во время интервью он неожиданно подмигнул мне. Я оставила это без внимания, но он сделал это снова. Кто, черт возьми, так поступает? Я завершила собеседование, пожала ему руку, сообщив: «У нас есть и другие кандидаты для интервью, бла-бла», на что он ответил: «Спасибо, дорогая, позвони мне!» © distlethwaite / Reddit
- Я брал интервью у кандидата на должность технического специалиста в области телекоммуникаций. Парень появился, слушая свой iPod, одетый в джинсы и футболку с пошлой надписью. Это было сумасшедшее интервью, в конце которого я спросил, есть ли у него какие-либо вопросы ко мне. Он поинтересовался: «В чем смысл жизни?» Работу он не получил. © genawesome / Reddit
Были ли в вашей жизни собеседования с нелепыми вопросами и странными заданиями? Поделитесь в комментариях.
Фото на превью © thedollsquad / reddit