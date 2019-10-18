17 неловких случаев, произошедших на собеседовании, после которых вы захотите спросить: «А что это было?»

Спешил как-то на собеседование. Мчусь во весь опор, почти бегу, вдруг вижу: наравне со мной идет какой-то мужик. Идем ноздря в ноздрю, но на последних метрах перед дверями я его обгоняю, при этом останавливаюсь и придерживаю дверь. На собеседовании прошел разговор с HR, осталось пообщаться с будущим начальником. Захожу в кабинет, а там этот мужик. HR не успела дверь закрыть, а он уже орет: «Принят, оформляйте!» А мне говорит: «Чего тебя собеседовать? И так вижу — вежливый, пунктуальный и ответственный». © Vipman84 / Pikabu

Встречаюсь с начальником: заполняю анкету, даю рекомендацию и рассказываю о себе, о том, что меня все устраивает. И вот начальник говорит: «Слушай, я тебя расстрою: ты нам не подходишь. Да там девочка в Москве увидела твое резюме, какой ты весь хороший... Рекомендацию тебе написали такую, словно ты святой. Ты вот не куришь, не пьешь, книги читаешь, кредитов у тебя нет. А у нас тут работают алкаши, должники и алиментщики. Вот я тебя устрою сюда, ты месяца 2–3 продержишься и скажешь, мол, зачем мне с этим сбродом работать. Извини, парень, что пришлось за город ехать, время тратить». © AlexFedotow / Pikabu