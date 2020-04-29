17 людей, которые искали любовь на сайтах знакомств, а получили вот это вот
Чем чаще сидишь на сайтах знакомств, тем больше они начинают ассоциироваться с минным полем. Даже долгое онлайн-общение зачастую приводит к неожиданностям на свиданиях. Остается только читать истории других людей и пытаться не повторять их ошибок.
К счастью или к сожалению, такие случаи часто публикуются читателями AdMe.ru и других сайтов, поэтому нам легко удалось составить очередную подборку.
- В 10 вечера девушка напросилась ко мне в гости. Эта худенькая особа принесла около 1 кг еды и уплела ее одна! Потом положила мою руку себе на грудь, а затем резко встала и ушла со словами: «Можешь рассказать друзьям, что тебе хоть что-то удалось». Больше мы не виделись, но я все еще влюблен в нее. © StrungoutScott / Reddit
- Однажды на сайте знакомств познакомился с девушкой, она пригласила к себе домой. Я сбегал за цветами, нагладил стрелки на брюках и т. д. Прихожу... А по указанному адресу полуподвальное помещение, переделанное в офис, и куча народу. Оказалось, что она пригласила меня на презентацию какой-то новой зубной пасты, чтобы я понял, что будущее за сетевым маркетингом. © Катаев Александр / Facebook
- Лет в 20 познакомилась с парнем. Недели 2 он звал меня на свидание, описывал в красках, как мы пообедаем в ресторане, а потом поужинаем у него дома, причем обязательно с ананасами и шампанским. В итоге часа 2 протаскал меня пешком по городу в −15 °C, а потом попросил денег на автобус, чтобы домой уехать. После этого еще и обиделся, что я его к себе не пригласила. © SweetLana / AdMe
- Встретился с девушкой, которая оказалась даже лучше, чем на фото. На второе свидание она позвала меня на вечеринку. В разгар тусовки она внезапно убежала из бара и оставила меня там со своими друзьями. Один из них сообщил мне, что она хочет, чтобы я побежал за ней. Я сказал, что это как-то слишком для второго свидания. © SchpittleSchpattle / Reddit
- Общалась с умным, веселым парнем, с которым совпали даже наши занудные хобби. Решили поиграть в приставку. Вошли, сели, начинаем говорить, и тут я замечаю, что у него вообще нет зубов. Говорит, дантист сказал, что их нужно удалить, но поставить протезы пока не позволяет бюджет и нужно ждать, чтобы все осколки вышли из десен. Я понимала, что он не виноват, но если он скрыл что-то настолько серьезное до встречи, то о чем еще он умалчивает? © hardcorefuzzybunnies / Reddit
- Девушка позвала меня на кофе. 1,5 часа она рассказывала о своем бывшем и своих переживаниях, прерывая меня всякий раз, когда я пытался вставить хоть слово. Через день получил сообщение, что я слишком скучный, чтобы быть кем-то большим, чем другом. Разозлилась, когда я указал, что она сама не давала мне говорить. © greenneckxj / Reddit
- После пары дней переписки была назначена встреча в забегаловке. Я пришла в кедах, драных джинсах и простой футболке, а он в костюме, галстуке и с портфелем. Он оказался слишком скучным и правильным, поэтому я решила вести себя как можно хуже, чтобы он отстал: пила и дымила, как паровоз, а он пирожное ел с кофе. Проводил до дома и начал напрашиваться ко мне. Решила проверить содержимое портфеля, а там — сменное белье. Оказалось, он хотел ко мне переехать. © Екатерина Викторовна / Facebook
- Мой приятель не самый умный человек. Он познакомился с девушкой, и они поехали в отель. По дороге в комнату она говорит: «Ой, я забыла кошелек в машине, можно сходить забрать?» Он отвечает: «Да, все в порядке» — и дает ей ключи. Через 5 минут он вышел поискать ее, а машина, очевидно, пропала. © pointynipples69 / Reddit
- Мы общались сутками в течение недели, и уже не оставалось сомнений, что все получится. Свидание было еще лучше, чем онлайн-общение: провели вместе 8 часов. Она рассказывала о моей невероятной энергетике, а я о том, что давно хотел найти такую, как она. И все бы ничего, но утром она сказала, что мы не можем больше общаться, и заблокировала все попытки связаться с ней. До сих пор временами пытаюсь понять, что именно пошло не так.
- Парень предложил мне встречаться с его отцом. Сказал примерно следующее: «Мой папа видел, когда я смотрел твой профиль, и попросил сказать тебе, что ты очень милая. Он довольно одинок в последнее время, не хочешь пообщаться с ним? Ему 50 лет. Вот фото». © geeseinfection / Reddit
- У нас было 3 свидания, а потом я уехал на неделю к семье. Это сильно разозлило ее, и она написала 7-страничный текст о том, что я разрушаю наши идеальные отношения. Через 2 дня она прислала мне фото, на котором она сжигает список планов на наши отношения, вплоть до свадьбы. © imaebyabluth / Reddit
- Встретился с девушкой явно не своего уровня. Слишком хороша для меня, я даже не мог поверить в свою удачу. На второе свидание мы отправились в бар. В какой-то момент вошли несколько парней другой национальности. Она встала и начала выкрикивать оскорбления в их адрес. Я чувствовал себя как герой ужастика. Просто ушел. © mysevenyearitch / Reddit
- Мы пошли в кино, а она привела сестру, хотя не предупреждала. Пришлось заплатить за обеих. Раньше я был немного тряпкой. Мы шли смотреть «Звездные войны: Пробуждение силы», но оказалось, что они не видели ни одного фильма вселенной раньше и не понимали, что происходит. Закончилось все в «Макдоналдсе», когда она поедала картошку, а ее сестра рассказывала всякие гадости о своих коллегах на работе. До сих пор не понимаю, что это было. © D3L7A2 / Reddit
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Общались 2 недели, прежде чем встретиться. Я призналась, что довольно давно никуда не выхожу, так как пытаюсь накопить на стиральную машину. Он сказал: «По-моему, тебе нужно копить не на это. Лучше сделай себе классную грудь!» Я даже не знала, как мне реагировать, поэтому он продолжил: «Нет, это не плохо, моя сестра и мама уже сделали и выглядят потрясающе!» Это все произошло еще до того, как официантка принесла нам напитки. Я просто встала и ушла. © yhcaepeachy / Reddit
А у вас был опыт общения на сайтах знакомств? Расскажите свои истории.