17 людей, которые искали любовь на сайтах знакомств, а получили вот это вот

Общались 2 недели, прежде чем встретиться. Я призналась, что довольно давно никуда не выхожу, так как пытаюсь накопить на стиральную машину. Он сказал: «По-моему, тебе нужно копить не на это. Лучше сделай себе классную грудь!» Я даже не знала, как мне реагировать, поэтому он продолжил: «Нет, это не плохо, моя сестра и мама уже сделали и выглядят потрясающе!» Это все произошло еще до того, как официантка принесла нам напитки. Я просто встала и ушла. © yhcaepeachy / Reddit