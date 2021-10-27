16 советчиков, которым всего одно правило бы запомнить: «Молчи, за умного сойдешь»
Иногда у людей не хватает опыта, чтобы раздавать советы, но им очень уж хочется. Главное — не следовать таким рекомендациям, а то дело может принять скверный оборот. Пользователь Reddit задал вопрос «Какой самый дурной совет вы когда-либо получали?» — желающих поделиться нашлось немало.
AdMe.ru выбрал самые вопиющие истории и искренне сочувствует тем, кто все же доверился нерадивым советчикам.
- Родители учили меня: пока кто-то не в браке, он «в общем-то свободен». В их случае так и было, поэтому я даже не знал, как выглядят здоровые отношения. Так и по сей день я не могу никому доверять. Сейчас мне 30 и я вообще отказался от отношений, потому что вижу в них только будущие проблемы. © TheRavingRaccoon / Reddit
- «Если закончились капсулы для посудомойки, то можно заменить их обычным средством для мытья посуды». Эту ошибку можно совершить только один раз. © Deep_Drones / Reddit
- При поступлении в универ у меня был выбор между инженерным делом и лингвистикой. Семья и друзья говорили, что надо выбирать первое, ибо это «мужская работа», а быть переводчиком — это для девочек. В итоге я бросил учебу из-за сильного стресса и теперь работаю в низкоуровневой компании. Ирония в том, что моя основная работа — перевод почты и документов для босса. © thesilentwizard / Reddit
- «Смажь его маслом», — сказал отец, когда я получил ожог 3-й степени во время готовки. © ISnortBonedust / Reddit
- Мне было 24 года, муж лег в больницу из-за проблем с сердцем. Была в диком шоке, когда социальная работница посоветовала мне поскорее забеременеть, чтобы получить выплаты. На тот момент муж лежал без сознания в отделении интенсивной терапии. © shmoopiefunk / Reddit
- Влюбилась в женатого мужчину, он флиртовал со мной и просил о свидании. Согласилась, но накануне почувствовала себя виноватой и обратилась за советом к маме. Я осознала всю неловкость ситуации, когда она сказала мне, что это хорошая идея. Не пошла и посоветовала ему сосредоточиться на своем браке. © babybluee96 / Reddit
- «Не изучайте программирование. Когда вы закончите учебу, рынок уже будет перенасыщен». Это сказал преподаватель информатики в середине 80-х годов. © BrobdingnagLilliput / Reddit
- «Семья важнее друзей, ведь друзья не вечно будут с тобой, а семья — всегда». Это оказалось полнейшим бредом. © TaborlinTheGreater / Reddit
- Парень постоянно говорил, что от меня плохо пахнет. Я намывалась по несколько раз в день, а он все равно не отставал. Однажды я наорала на него и он признался, что это отец посоветовал ему так говорить, чтобы девушка комплексовала, всегда была с ним и следила за собой. Сегодня он собирает вещи и уезжает из моего дома. © ThrowRA-doistink / Reddit
- «Инвестируй в бар зятя». Спасибо, папа. До свидания, $ 30 тыс., и прощай, бар. Не знала, что буду работать вместе с безграмотным шутом. © Alpha**** / Reddit
- Бабушка сказала, что, если я хочу выбраться из бедности, мне следует найти работу в логистике или складском хозяйстве. Вот только она не учла, что на тот момент я был управляющим складом. © GavinBelsonsAlexa / Reddit
- В 24 года я жил на съемной квартире и зарабатывал $ 12 в час. Родители убедили меня в том, что новая Honda Accord — мой лучший вариант, а подержанные машины быстро ломаются. Каждый месяц я отдавал за нее половину зарплаты. © Worlds_Best_Coffee / Reddit
- Спустя 10 лет после окончания учебы близилась встреча выпускников, на которую я даже не думал идти. Незадолго до нее отец отвел меня в сторонку и сказал: «Они наверняка спросят, чем ты занимаешься. Хорошо подумай о том, что им сказать». Понятия не имею, почему моего отца так беспокоило мнение людей, которых я не видел 10 лет. © Unfortunate_Derek / Reddit
- Сказала семье, что собираюсь подать на развод из-за мужа-абьюзера. В ответ на это моя тетя написала 3-страничное откровение, где рекомендовала бросить карьеру и советовала, как можно скорее забеременеть. У этой женщины было 13 детей. © ContContext / Reddit
- Моряк с 50-летним стажем сказал, что лучший способ избавиться от солнечных ожогов — принять настолько горячий душ, насколько я могу выдержать. Это не только стократно усилило боль, но и ни капельки не помогло. © BurlHopsBridge / Reddit
- У меня расстройство аутистического спектра. Друзья и родственники всегда говорили, что люди не машины и нельзя предугадать их действий. В результате все социальное всегда казалось мне чем-то непостижимым. Лет в 20 я понял, насколько люди на самом деле предсказуемы. Существует несколько распространенных типов мышления, и человек реагирует на все в зависимости от своего типа. Его эмоции при этом можно распознавать по его речи или с помощью языка тела. Теперь я успешный лидер и коммуникатор. Жаль, что никто не сказал мне обо всем этом раньше. © DemocraticRepublic / Reddit
А какой самый бесполезный или вредный совет давали вам?
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