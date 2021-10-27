16 советчиков, которым всего одно правило бы запомнить: «Молчи, за умного сойдешь»

Иногда у людей не хватает опыта, чтобы раздавать советы, но им очень уж хочется. Главное — не следовать таким рекомендациям, а то дело может принять скверный оборот. Пользователь Reddit задал вопрос «Какой самый дурной совет вы когда-либо получали?» — желающих поделиться нашлось немало.