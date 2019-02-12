16 случайных прохожих, которые покажутся вам до боли знакомыми

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На Земле проживает более 7 млрд человек, поэтому не стоит удивляться тому, что где-то по планете бродит незнакомец со схожими чертами лица. Однако не спешите отправляться на его поиски: по заверениям ученых, вероятность найти своего настоящего двойника крайне мала. А вот шансы наткнуться на «клона» какой-нибудь звезды (благо их у нас пруд пруди) вполне реальны. И вот тому неоспоримые доказательства.

AdMe.ru набрел на 17 пользователей сети, которым довелось повстречать если не близнецов, то уж точно дальних родственников настоящих знаменитостей.

1. «Профессор моего друга похож на Эйнштейна»

2. Египетский Канье Уэст

3. Вероятно, спешит на встречу с Кевином Маккаллистером

4. Логан после ухода от Людей Икс. Где-то в Мексике

5. Ван Гог или рыжий Венсан Кассель?

6. Когда едешь на встречу с президентом России

7. Джордж Клуни в турецком метро

8. «Захожу в магазин, а там...»

9. «Ее Величество ждет приема у терапевта»

10. «Отец моего друга выглядит как злобная версия Джеффа Голдблюма»

11. Уолтер Уайт прикорнул, сидя в очереди

12. «Моя подруга похожа на принцессу Мериду»

13. Кажется, это фото сойдет за постер к фильму

14. То чувство, когда Морган Фримен делает для тебя тако

15. В Простоквашино теперь и на троллейбусе добраться можно

16. «Мой друг столкнулся с пакистанским Мистером Бином»

А вам доводилось встречать незнакомцев, которые могли бы с легкостью стать дублерами некоторых знаменитостей?