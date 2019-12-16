16 отпетых лентяев, чьи идеи граничат то ли с гениальностью, то ли с безумием

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Говорят, что лень — двигатель прогресса. Ведь несмотря на то, что решения и методы ленивых людей порой выглядят несуразно, абсурдно и попросту немыслимо, они по-прежнему остаются плодом оригинальной творческой мысли и хорошего воображения.

Мы в AdMe.ru никогда не ищем легких путей и оттого очень уважаем и восхищаемся нетривиальными идеями некоторых людей, смелостью, с которой они бросают вызов всему привычному и обыденному.

16. «Моя кузина не любит наряжать дом, поэтому сделала это»

15. Идеальное решение, когда нужны обе руки

14. Говорят, что такой костер будет гореть самостоятельно в течение 14 часов

13. Отличный выход для тех, кто ненавидит мыть посуду

12. Чудо инженерии, замеченное удачливым прохожим на парковке

11. С другой стороны, каждый год переводить часы действительно надоедает

«—1 час».

10. «Это продолжалось 5 дней. Уровень лени: студент колледжа»

9. «Мой друг открыл новый уровень лени»

8. Ленивая (и бюджетная) альтернатива колонке

7. Починка очков буквально из того, что под руку попалось

6. Интересно, им действительно было так лень или просто не смогли открыть упаковку?

«Дверной стопор».

5. А вот и еще один автомобилист с оригинальным мышлением

4. Когда ну очень лень следить за варкой яиц, на помощь приходят современные технологии

3. «Моя кузина — гений...»

2. Вот как нужно правильно собирать листья!

1. Шикарный способ протирать пол, напрягая лишь пальцы