16 человек, которым остается только принять тот факт, что близких не выбирают

Если человек творит какую-то несуразицу, то в большинстве случаев можно просто с ним не общаться. Но когда в дело вступают близкие — не тут-то было. Их даже упрекнуть порой сложно, вдруг обидятся. А нам еще с ними жить вместе или часто контактировать. Зато всегда можно нажаловаться пользователям сети, как и поступили герои сегодняшней подборки.

Хотя большая часть жалоб не такая уж и серьезная, некоторым из этих людей мы в AdMe.ru действительно сочувствуем.

«Младший брат испортил ужин, когда ему не разрешили пропустить тренировку. Взбитые сливки и собачьи лакомства»

Такие себе претензии

«Брат уничтожил мою бумажную поделку ради видео для TikTok»

«Это то место, которое жена позволяет мне занимать на нашей кровати королевского размера»

«Хотел сфоткать, когда километраж в машине образует 6 последовательных цифр. Дети начали буянить, я отвлекся и все пропустил»

«Мы шестеро друзей, но у нас одна извилина на всех»

«Мама спрятала клавиатуру брата в духовке. Ничего не подозревая, зажег, но вскоре почувствовал вонь горелого пластика»

«Так моя жена загрузила посудомойку»

«Все мужчины думают, что полотенца нужно сушить так, или мой какой-то особенный?»

А что не так? Тут все как по учебнику. © Carefree_Jam / Twitter

«Вот так мой жених установил телевизор»

«Так выглядят ножи моей девушки. Это преступление. И да, у нее есть стеклянная разделочная доска. Я этого не вынесу»

«Одолжил шурину грузовик. Когда он его вернул, бензина вообще не осталось»

«Отец вспылил и бросил свой завтрак на мой рисунок»

«Брат без спроса взял мою гарнитуру и вернул в таком состоянии»

«Арахисовое масло, которое брат оставил перед тем как съехал. Аллергия у всех, кроме него»

Вот это поворот!