15+ предупреждений, которые показывают все безумие этого мира

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вы когда-нибудь видели, на первый взгляд, абсурдные предупреждения? Например, не есть пиццу, не открыв коробку, или не подставлять руки, если в автомате с кофе закончились стаканчики. Но ведь если бы не было тех безумцев, которые нарушили эти правила, то мы бы и не увидели всех этих забавных объявлений.

Редакции AdMe.ru чертовски интересно узнать историю появления каждого подобного предупреждения и запрета.

1. Интригует

«В свете недавних событий приносить печенье „Орео“ в библиотеку запрещено».

2. Вот к чему привели современные гаджеты

«Пожалуйста, не пытайтесь перелистнуть картину пальцем! Чтобы увидеть следующее изображение, вы должны пройти дальше».

3. А может, с коробкой вкуснее?

«Откройте коробку перед тем, как съесть пиццу».

4. Даже не знаем, что удивляет в этом запрете больше

«Не кормите аллигаторов галлюциногенами».

5. Очень жаль

«Мы не сдаем в аренду свиней».

6. И часто путают?

«Это беруши, а не конфеты».

7. Кажется, это что-то из профессионального юмора

«Для вашей безопасности, пожалуйста, не надувайте перчатки».

8. Норман, который любил кормить животных

«Знакомьтесь, парня справа зовут Норман — девять пальцев (он пытался покормить обезьян). Пожалуйста, не трогайте и не кормите животных — они иногда кусаются».

9. Такие знаки необходимо расставить около каждого светофора по всему миру

10. Борьба с токсичными людьми

«Если вы ворчливы, раздражительны или просто неприятный человек, то ваш заказ обойдется на $ 10 дороже».

11. Чтобы не получить звание «родитель года»

«Перед стиркой снимите одежду с ребенка».

12. А почему бы и нет?

«Это не зубочистки».

13. Когда жить не можешь без кофе

«В вендинговом автомате нет стаканов! Пожалуйста, не подставляйте руки вместо них».

14. Похоже, на этой работе возможны неожиданные ситуации

15. В этом заведении вам придется научиться управлять собственным гневом

«Независимо от того, насколько вы сердиты, не опрокидывайте стол».

16. Чтобы больше никто не задавал вопрос, куда выбросить самурайский меч

«Контейнер для переработки бумаги, самурайских мечей, бутылок / банок, картона».

17. Для тех, кто забыл, что по ступенькам можно подниматься

«Эскалатор временно лестница».

А вы сталкивались с неожиданными предупреждениями и запретами?