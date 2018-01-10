15 Snapchat-фото, над которыми хочется то ли плакать, то ли смеяться
Специальное приложение, которое позволяет пользователям на мгновение «поменяться» лицом с... чем угодно, — это, конечно, фантастика. Но хорошо, что это только на фотографии, потому что от некоторых «шедевров» просто волосы встают дыбом!
AdMe.ru нашел для вас самые забавные и жуткие варианты одновременно. Попробуем насладиться вместе?
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1. В ходе данного эксперимента никто не пострадал
Фото на превью Kannzann / reddit, BriannaNana / reddit