15 отпетых лентяев, по сравнению с которыми вы почувствуете себя трудягами
Все мы иногда делаем некоторые вещи спустя рукава. Но одно дело, когда это касается личных вопросов, а вот когда речь идет о работе, то халатность становится достоянием общественности и вполне может перейти тонкую грань между комичной оплошностью и фатальной ошибкой.
Ситуации на этих фото могут вызвать разные эмоции — от веселья до возмущения. Но одно мы в AdMe.ru гарантируем точно: после просмотра подборки вы наверняка почувствуете себя более исполнительными и трудолюбивыми, чем раньше.
15. Когда внимание к деталям оставляет желать лучшего
14. «Обнаружил такое произведение искусства»
13. «Теперь у нашей компании 900 таких ручек»
«Пожалуйста, используйте загруженный логотип».
12. Неужели так сложно поставить все правильно?
11. Выдающееся мастерство парковки
10. Занятная установка шкафчиков в школе
9. «Теперь на этой улице есть безопасная подача электричества, босс»
8. «Сначала показалось, что кто-то просто перевернул ящик, но нет»
7. Кое-кто решил, что Губке Бобу можно оставить и 2 языка
6. Очередной ад перфекциониста
5. «Доставка помяла мой диплом. У меня нет слов»
4. «Интересная упаковка чипсов»
3. «Что я заказал — и что я получил»
2. «Я тут понял, что мебель вовсе не обязательно собирать»
1. «Лучший ремонт вмятины из всех, что я когда-либо видел»
Может быть, вы тоже когда-то были свидетелем и сфотографировали подобное «ленивое творчество»? Поделитесь снимками в комментариях.