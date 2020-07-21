15 отпетых лентяев, по сравнению с которыми вы почувствуете себя трудягами

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Все мы иногда делаем некоторые вещи спустя рукава. Но одно дело, когда это касается личных вопросов, а вот когда речь идет о работе, то халатность становится достоянием общественности и вполне может перейти тонкую грань между комичной оплошностью и фатальной ошибкой.

Ситуации на этих фото могут вызвать разные эмоции — от веселья до возмущения. Но одно мы в AdMe.ru гарантируем точно: после просмотра подборки вы наверняка почувствуете себя более исполнительными и трудолюбивыми, чем раньше.

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«Пожалуйста, используйте загруженный логотип».

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