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15 отпетых лентяев, по сравнению с которыми вы почувствуете себя трудягами

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Все мы иногда делаем некоторые вещи спустя рукава. Но одно дело, когда это касается личных вопросов, а вот когда речь идет о работе, то халатность становится достоянием общественности и вполне может перейти тонкую грань между комичной оплошностью и фатальной ошибкой.

Ситуации на этих фото могут вызвать разные эмоции — от веселья до возмущения. Но одно мы в AdMe.ru гарантируем точно: после просмотра подборки вы наверняка почувствуете себя более исполнительными и трудолюбивыми, чем раньше.

15. Когда внимание к деталям оставляет желать лучшего

© SodaCanSuperman / Reddit

14. «Обнаружил такое произведение искусства»

© killerman1135 / Reddit

13. «Теперь у нашей компании 900 таких ручек»

© mtkeepsrolling / Reddit

«Пожалуйста, используйте загруженный логотип».

12. Неужели так сложно поставить все правильно?

© segelfliegerpaul / Reddit

11. Выдающееся мастерство парковки

© Beneficial_Laugh / Reddit

10. Занятная установка шкафчиков в школе

© savepewds1 / Reddit

9. «Теперь на этой улице есть безопасная подача электричества, босс»

© Shadowxp13 / Reddit

8. «Сначала показалось, что кто-то просто перевернул ящик, но нет»

© SarahAsh06 / Reddit

7. Кое-кто решил, что Губке Бобу можно оставить и 2 языка

© [deleted] / Reddit

6. Очередной ад перфекциониста

© TOMPLAYZ2004 / Reddit

5. «Доставка помяла мой диплом. У меня нет слов»

© GummybearGoddess / Reddit

4. «Интересная упаковка чипсов»

© stupid_mole_rat / Reddit

3. «Что я заказал — и что я получил»

© Regiciding / Reddit

2. «Я тут понял, что мебель вовсе не обязательно собирать»

© ImWadeYo / Reddit

1. «Лучший ремонт вмятины из всех, что я когда-либо видел»

© Nayruan / Reddit

Может быть, вы тоже когда-то были свидетелем и сфотографировали подобное «ленивое творчество»? Поделитесь снимками в комментариях.

11962832
5k