15 правдивых изображений того, что на самом деле стоит за естественной женской красотой

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вы когда-нибудь задумывались, каким трудом достается девушкам их натуральная красота? Так, например, из миллиона вариантов им приходится подбирать средство именно для их типа кожи, или по 2-3 часа тратить лишь на одну процедуру по уходу за лицом, или всю жизнь бороться с кудрявыми волосами. И это еще не все сложности, с которыми сталкиваются наши героини.

AdMe.ru нашел снимки и твиты, в которых сможет узнать себя каждая девушка, следящая за своей внешностью. А в конце статьи вы увидите, как поддерживать красоту даже в условиях невесомости.

В предвкушении божественного эффекта

«Я облачко». «Это не прекращается».

Когда используешь своего питомца в корыстных целях

Вот такой ценой достаются идеальные пяточки: осталось подождать каких-то 2–3 часа

Когда решила распустить волосы в середине дня

Нужно всего лишь подобрать, какое именно средство подходит для твоего типа кожи

То чувство, когда маска не только питает кожу, но и поднимает настроение

Везет тем, у кого сильные и послушные волосы. Особенно в ветреную погоду

Несправедливость как она есть

И даже самая отвратительная реклама не заставит отказаться от покупки отбеливающей зубной пасты

Складывается такое впечатление, что женщины перед кем-то провинились

К челке у каждой из нас индивидуальный подход

А вот и тайное общество почитателей масок для лица

Этот нелегкий труд — быть женщиной

Впрочем, иногда за женской красотой стоит... женская красота

Бонус: вы когда-нибудь видели, как моют голову в космосе?

А вы согласны, что быть женщиной чуть сложнее, чем мужчиной?