15 правдивых изображений того, что на самом деле стоит за естественной женской красотой
Вы когда-нибудь задумывались, каким трудом достается девушкам их натуральная красота? Так, например, из миллиона вариантов им приходится подбирать средство именно для их типа кожи, или по 2-3 часа тратить лишь на одну процедуру по уходу за лицом, или всю жизнь бороться с кудрявыми волосами. И это еще не все сложности, с которыми сталкиваются наши героини.
AdMe.ru нашел снимки и твиты, в которых сможет узнать себя каждая девушка, следящая за своей внешностью. А в конце статьи вы увидите, как поддерживать красоту даже в условиях невесомости.
В предвкушении божественного эффекта
«Я облачко». «Это не прекращается».
Когда используешь своего питомца в корыстных целях
Вот такой ценой достаются идеальные пяточки: осталось подождать каких-то 2–3 часа
Когда решила распустить волосы в середине дня
Нужно всего лишь подобрать, какое именно средство подходит для твоего типа кожи
То чувство, когда маска не только питает кожу, но и поднимает настроение
Везет тем, у кого сильные и послушные волосы. Особенно в ветреную погоду
Несправедливость как она есть
И даже самая отвратительная реклама не заставит отказаться от покупки отбеливающей зубной пасты
Складывается такое впечатление, что женщины перед кем-то провинились
К челке у каждой из нас индивидуальный подход
А вот и тайное общество почитателей масок для лица
Этот нелегкий труд — быть женщиной
Впрочем, иногда за женской красотой стоит... женская красота
Бонус: вы когда-нибудь видели, как моют голову в космосе?
А вы согласны, что быть женщиной чуть сложнее, чем мужчиной?
Фото на превью atlknight556 / Reddit