13 первых свиданий, которые могли бы стать началом долгих отношений, но что-то пошло не так

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Согласно научным исследованиям Великобритании, каждый 10-й из нас одинок. И пока одни остаются в этом статусе, другие предпринимают попытки с кем-нибудь сблизиться. Неплохо для этого подходят приложения для знакомств. Некоторым везет, и они действительно находят себе пару, но бывают и такие случаи, о которых хочется забыть и никогда после не вспоминать.