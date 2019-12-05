13 первых свиданий, которые могли бы стать началом долгих отношений, но что-то пошло не так
Согласно научным исследованиям Великобритании, каждый 10-й из нас одинок. И пока одни остаются в этом статусе, другие предпринимают попытки с кем-нибудь сблизиться. Неплохо для этого подходят приложения для знакомств. Некоторым везет, и они действительно находят себе пару, но бывают и такие случаи, о которых хочется забыть и никогда после не вспоминать.
AdMe.ru узнал, как пользователи Tinder провели свои первые свидания, и искренне сочувствует каждому из них.
- Мой приятель начал общаться с девушкой, и через несколько дней она пригласила его на домашнюю вечеринку. Он пришел, познакомился с ее друзьями — среди них были одни парни. Время шло, появлялось все больше парней, а девушек было очень мало. После того как они начали спрашивать друг у друга о том, откуда они все знают ее, выяснилось, что она пригласила их всех в Tinder. Каждый из парней был там просто для того, чтобы заполнить вечеринку по случаю ее дня рождения. © AJTTOTD / reddit
- Договорились с одной девушкой встретиться вчера. Приехал в бар-ресторан в условленное время. И тут меня ждало первое разочарование: фото сделано лет 10 назад, и кило 15 назад тоже. Только хорошее воспитание не позволило мне развернуться и сразу уйти. Ладно, сидим мы, едим, разговариваем. В числе первых вопросов от нее: «А ты сколько зарабатываешь? Мне нужен состоятельный мужчина. У меня трое чудесных деток, которые заслуживают только лучшего». После этого общение как-то не задалось. © kka2012 / pikabu
- Я ходила на свидание с парнем, который все время говорил о том, что мужчины превосходят женщин. Он рассказывал о научных исследованиях, которые показали, что «у женщин наблюдается эмоциональная реакция на красный цвет». Неудивительно, почему он не может найти девушку. © ilovedawgs / reddit
- Милая девушка, воспитанная, скромная. Познакомились, немного початились — вроде все хорошо, приглашаю на кофе. Первое, что начало настораживать: при встрече она стала обращаться ко мне по полному имени. А мне оно не очень нравится, поэтому я сказал: «Зови меня просто Влад». Она говорит: «Нет, так надо». Я удивился, конечно, но ладно, у каждого свои тараканы. Потом стали проскакивать фразы: «женщина должна мотивировать мужчину», «мужчина должен помочь раскрыть женщине внутреннюю богиню». Аккуратно поинтересовался: «А ты психологией увлекаешься?» И тут выяснилось, что девушка активный ходок на женские тренинги. Я осторожно спросил, в чем же основная суть этих учений. Она обо всем рассказала. На мой вопрос: «А как же любовь?» — ответила: «Любовь из женщины делает дуру и мешает сконцентрироваться на отношениях». Мы просидели еще минут 20, и я, деликатно завершив встречу, поспешил домой. © Alex.Fate / pikabu
- Она была веганом. Я не против этого на самом деле, поэтому начал разговаривать с ней о майонезе из аквафабы и нута. В итоге девушка решила, что я тоже веган, и взбесилась, когда я заказал латте, назвав меня лжецом, убийцей и обманщиком. Накричав на меня, она ушла. © sherminator19 / reddit
- Пошел на свидание с девушкой, которая рассказала обо мне всей своей семье еще до того, как мы встретились. И она хотела, чтобы я встретился с ними лично на первом свидании. © me_llamo_greg / reddit
- Это было мое первое и единственное Tinder-свидание. Девушка сказала мне, что ее цель — забеременеть в ближайшие несколько месяцев. Я сразу же оттуда выскочил. © rearwindows / reddit
- Небольшая предыстория. Несколько лет назад я встречался с девушкой, но ее отец ненавидел меня. Вскоре ее родители развелись, я тоже расстался с ней через какое-то время. Годом позже познакомился с другой девушкой в Tinder, мы были вместе уже несколько месяцев, отношения становились серьезными. Она захотела познакомить меня со своей семьей: матерью, отчимом и младшей сестрой. Я подумал, почему бы и нет. Она сказала, что ее отчим очень хочет встретиться со мной, поскольку оказалось, что мы оба фанаты одного футбольного клуба. И да, это был отец моей бывшей девушки. © therealJayT / reddit
- Оказалось, что парень, с которым я познакомилась в Tinder, был уже помолвлен на момент, когда мы с ним впервые увиделись и начали встречаться. Позже я узнала, что через 2 недели после нашего знакомства состоялась его свадьба. И все эти 2 недели мы постоянно переписывались. © sleepslate / reddit
- Парень читал мне лекции о «Подземельях и драконах» в течение 40 минут. Не сказала бы, что ненавижу эту игру, просто не моя область интересов. Затем он отпустил совсем не смешную шутку об удушении и преследовании меня, где бы я ни была. В общем, я сослалась на встречу по групповому проекту и быстро смылась оттуда. © SomeoneThrewMyShoe / reddit
- У него на аватарке был топор. И не просто топор, а топор Гимли, сына Глоина. Кто знаком с «Властелином колец», поймет. В общем, я подумала, что это судьба. Это наверняка длинноволосый красавец, который будет смеяться над анекдотами про Феанора и, чем черт не шутит, различать Финголфина и Финарфина. Перекинулись парой фраз в личных сообщениях, договорились о свидании. Встретились.
— В настолько ярко-зеленой куртке?.. — с сомнением произнес пацан в фирменном спортивном костюме.
— Ага, — ответила я, надеясь, что внешность обманчива.
В кафе он достаточно тактично обратил внимание на мои фенечки до локтя. Спросил, почему не заменить их нормальным золотым браслетом.
— Я не люблю золото.
— Как же так? А если тебе подарят, скажем, золотое кольцо, тоже носить не будешь?
— Только если на нем будет написано «Эш назг дурбатулук...»
— ???
— Ну «one ring to rule them all...»
— ???
— «Одно кольцо, чтоб править всеми»? «Властелин колец»? Самая прекрасная в мире трилогия? Сильмариллион?
— А-а-а, не, не смотрел.
— Но... Как же топор на аватарке?
— Так у меня погоняло — Топор.
В общем, не задалось свидание. © ShlyapaKopaticha / pikabu
- Я познакомился с девушкой и предложил ей встретиться. Подъехал к ее дому, она меня встретила. Перед тем как впустить в квартиру, меня предупредили, чтобы я не пугался. Открыв дверь, она сказала: «Да, у меня 15 кошек». Она упоминала, что иногда подбирает бездомных котов, но я думал, что у нее их максимум 4. У меня аллергия на шерсть, но пока я не трогаю глаза, это не проблема. Мы быстро прошли в ее комнату, которая пахла отбеливателем. Она недавно убралась и вымыла все, чтобы не воняло кошачьей мочой. Мы посмотрели фильм, и я уехал. Дома я посмотрел в зеркало: мои глаза выглядели ужасно, они были налиты кровью и зудели. Утром был сильный отек, который не спадал потом еще 5 дней. © DrTobagan / reddit
- Познакомился с симпатичной девушкой. После ответного «привет» она написала, что мы с ней не подходим друг другу, потому что я учусь на учителя истории, а она на фармацевта. Что это было, я не понял. © Vladimir Rusanov / thequestion
Какие странные свидания были у вас?
Фото на превью DrTobagan / Reddit