10+ фото, ракурс которых заставляет нас тереть глаза снова и снова
В большинстве случаев правильный ракурс — это гарантия хорошей фотографии. Однако порой мы делаем просто необъяснимые снимки, которые нас запутывают и совершенно сбивают с толку. Эти редкие кадры обычно удаются, когда определенный угол съемки совпадает с идеальным моментом. В результате картинка неожиданно приобретает абсолютно новый смысл.
AdMe.ru любит «головоломные» фотографии, которые требуют пристального внимания, чтобы понять, что же на них на самом деле происходит. Поэтому-то мы и сделали подборку кадров, которые, возможно, на некоторое время введут вас в ступор.
1. Голова собаки будто парит по улице
2. Человек «без головы» в метро...
3. ...и девушка «без тела» на стуле!
4. У этой плюшевой игрушки красивые волосы
5. «Целую секунду не могла найти свою руку»
6. Кто сказал, что у собаки не может быть крутой прически?
7. Слились буквально в одно целое
8. «Мой двухголовый пес»
9. «Голова моей кошки выглядит прозрачной»
10. «Сегодня во время прогулки по Филадельфии я увидел это закамуфлированное здание»
11. Что тут происходит на самом деле?
12. Кажется, что у верблюда на фотографии нет тела
Какое фото запутало вас сильнее других? Не с первого взгляда поняли, что на нем происходит? Если у вас получались подобные кадры, поделитесь ими с нами.
Фото на превью zaferemre / Reddit
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