10+ фото, ракурс которых заставляет нас тереть глаза снова и снова

В большинстве случаев правильный ракурс — это гарантия хорошей фотографии. Однако порой мы делаем просто необъяснимые снимки, которые нас запутывают и совершенно сбивают с толку. Эти редкие кадры обычно удаются, когда определенный угол съемки совпадает с идеальным моментом. В результате картинка неожиданно приобретает абсолютно новый смысл.

AdMe.ru любит «головоломные» фотографии, которые требуют пристального внимания, чтобы понять, что же на них на самом деле происходит. Поэтому-то мы и сделали подборку кадров, которые, возможно, на некоторое время введут вас в ступор.

1. Голова собаки будто парит по улице

2. Человек «без головы» в метро...

3. ...и девушка «без тела» на стуле!

4. У этой плюшевой игрушки красивые волосы

5. «Целую секунду не могла найти свою руку»

6. Кто сказал, что у собаки не может быть крутой прически?

7. Слились буквально в одно целое

8. «Мой двухголовый пес»

9. «Голова моей кошки выглядит прозрачной»

10. «Сегодня во время прогулки по Филадельфии я увидел это закамуфлированное здание»

11. Что тут происходит на самом деле?

12. Кажется, что у верблюда на фотографии нет тела