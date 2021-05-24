Сотрудники McDonald’s раскрыли секреты, которые мало кто из посетителей знает. А зря
Пожалуй, непросто найти человека, который не слышал о сети McDonald’s и хотя бы раз не пробовал приготовленную здесь еду. Знакомую букву М можно встретить во многих городах, а заведения этой франшизы есть более чем в 100 странах. Но при этом не все знают, какими уловками можно воспользоваться, чтобы получить лучший сервис, и что там происходит на кухне.
AdMe.ru выбрал самое интересное из треда, в котором пользователи рассказали о своем опыте работы в кафе этой сети. А также намекнули нам, как получить самые вкусные бургеры и картошку фри.
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Моя жена рассказала, что, когда в кафе многолюдно, некоторые покупатели пытаются дважды получить один и тот же заказ. Так как в этой неразберихе некогда с ними спорить, сотрудники обычно просто дают еще одну порцию. © pataepollo / Reddit
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В последние несколько лет покупать 2 упаковки наггетсов, в которых 6 штук, выгоднее, чем одну с десятью. Жаль, что большинство людей слишком ленивы, чтобы смотреть на цены. © GotMoFans / Reddit
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При заваривании 19 л сладкого чая в него добавляют целый мешок сахара весом около 2 кг. © AmbivalentWaffle / Reddit
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По нормам бургеры подогревают, если они лежат не более 15 минут. А потом делают новые, потому что старые уже считаются непригодными. В конце рабочего дня все приготовленное мясо выбрасывают. Но работники могут положить его в гамбургеры и забрать их домой. © Radthereptile / Reddit
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В зависимости от того, кто руководил сменой, мы иногда делали 5–10 пирогов примерно за час до закрытия. Затем для отчета списывали их, а потом делили между собой. Хорошо проводили время. © dragon7507 / Reddit
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Это, наверное, один из самых чистых ресторанов в городе. Возможно, потому, что все процессы стандартизированы и сотрудникам не нужно думать самостоятельно. McDonald’s был намного чище, чем ресторан со средним счетом $ 30–50, в котором я работала после этого. © Hi_Vincent / Reddit
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Кухни не только открыты и полностью видны клиентам, но и находятся под постоянным наблюдением камер. Если кто-то решит испортить еду, можно поспорить, что его уволят и выпроводят, прежде чем он завершит задуманное. © Inferno8429 / Reddit
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Если вы хотите незалежавшийся картофель фри, попросите приготовить его без соли, а затем добавьте ее сами. © tekfox / Reddit
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Если жареный картофель желто-коричневый, значит, масло давно не меняли. Если белый или бледно-желтый, значит, приготовлен в свежем масле. © ToastedMaple / Reddit
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Мясо маркировано как 100-процентная говядина. И еще. Раньше мы готовили настоящие блины, но потом перешли на замороженные. © GiraffeandZebra / Reddit
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Хлеб и помидоры здесь свежие. Почти все остальное поставляется расфасованным в охлажденном или замороженном виде. © art_McButt*** / Reddit
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Если вы смешаете клубничный молочный коктейль с содовой водой, то приготовите крем-соду. Если прорежете дырочки в нижней части булочек для бургеров и обжарите их во фритюре, посыпав сахаром, то получите пончики. © whalepopcorn / Reddit
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Когда я работал в McDonald’s в 2018 году, гамбургеры продавались в коробке с надписью «Обычное мясо». А более дорогие бургеры помечались как «100 % говядина». © bigSPC11 / Reddit
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Всегда покупайте бургеры без лука. Нам приходится делать их свежими. © tsMe_0609 / Reddit
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Не просите приправы, когда заказываете бургеры. В этом случае работникам придется чистить поверхность гриля и делать новые котлеты специально для вас. © mstryman / Reddit
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Работала там, когда была подростком. Нам запрещалось красить ногти, так как частицы лака могли попасть в еду. © JuniperSprigg / Reddit
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До 11 часов утра обычно все свежее. Но если вы пришли завтракать позже, велика вероятность, что еду приготовили давно и она уже пролежала какое-то время. © jurgensabeast / Reddit
А может быть, и вы знаете, как в McDonald’s или другом кафе получить еду посвежее и повкуснее?