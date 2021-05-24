Сотрудники McDonald’s раскрыли секреты, которые мало кто из посетителей знает. А зря

Пожалуй, непросто найти человека, который не слышал о сети McDonald’s и хотя бы раз не пробовал приготовленную здесь еду. Знакомую букву М можно встретить во многих городах, а заведения этой франшизы есть более чем в 100 странах. Но при этом не все знают, какими уловками можно воспользоваться, чтобы получить лучший сервис, и что там происходит на кухне.