Девушка-медик назвала мифы о питании, в которые верит большинство из нас
У Александры Гончаровой, которая называет себя в твиттере и инстаграме Аптекаршей, медицинское образование. Девушке надоело наблюдать, как люди продолжают верить в антинаучные мифы о здоровье. Поэтому она решила развенчать самые популярные стереотипы. И начала Александра с неверных убеждений о питании.
AdMe.ru советует обратить внимание на ее комментарии.
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Какие мифы о питании вы бы добавили в этот список?