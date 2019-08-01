Девушка-медик назвала мифы о питании, в которые верит большинство из нас

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У Александры Гончаровой, которая называет себя в твиттере и инстаграме Аптекаршей, медицинское образование. Девушке надоело наблюдать, как люди продолжают верить в антинаучные мифы о здоровье. Поэтому она решила развенчать самые популярные стереотипы. И начала Александра с неверных убеждений о питании.