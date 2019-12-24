9+ советов от повара-технолога, как выбрать правильную красную икру

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Новогодний стол невозможно представить без оливье, селедки под шубой, шампанского и главной роскоши — бутербродов с икрой. Но как выбрать правильную и вкусную икру, если в магазине вы видите только банку с несколькими надписями, которую нельзя открыть до покупки?

AdMe.ru спросил совета у дипломированного повара-технолога и узнал главные секреты выбора качественной икры для новогоднего торжества.

Изучите маркировку

На жестяной банке обязательно должна быть маркировка с датой изготовления, словом «икра» или названием рыбы (из которой добыли икру), номером завода-изготовителя и номером смены. Важно: надпись должна быть выпуклой, будто выбитой изнутри. Вдавленная или просто отпечатанная надпись говорит о подделке.

Ищите икру, произведенную ближе к дате нереста

Затем посмотрите на дату фасовки, указанную на маркировке. Очень важно, чтобы икра была произведена и упакована именно в периоды нереста красной рыбы. Такая рыба нерестится, как правило, летом и ранней осенью: например, горбуша мечет икру в июле, кета — в августе, а кижуч — в сентябре. Если икра расфасована в этот период — значит, она не подвергалась заморозке. А вот более «свежая» дата фасовки — например декабрь, — наоборот, говорит о том, что продукт изготовлен из замороженного сырья.

Обращайте внимание на место производства

Лучшая икра упакована сразу на месте нереста: икру добывают на Камчатке, на Дальнем Востоке или вблизи острова Сахалин. Все остальные места производства, указанные на банке, говорят о том, что икру добыли, затем заморозили, а потом уже расфасовали в другом месте.

Выбирайте стеклянную или жестяную тару

Чаще всего икру фасуют в стеклянные или жестяные банки — так проще сохранить свежесть продукта. Сразу осмотрите тару: жестяная банка не должна быть вздутой. А вот икру на развес стоит покупать с осторожностью: на ней нет маркировки, ее могли замораживать и размораживать, а также могли добавлять в нее консерванты для увеличения срока хранения. Определить качество продукта будет сложно. Кроме того, некоторые недобросовестные продавцы возвращают икре «молодость», промывая ее раствором марганца, чтобы удалить неприятный запах.

Избегайте неконкретной надписи «Икра лососевая»

Рыб семейства лососевых десятки, а в одной банке можно намешать несколько видов икры. Поэтому на правильной банке с хорошей икрой обязательно указан конкретный вид рыбы: кета, кижуч, горбуша, форель и так далее. Кстати, эксперты Роскачества советуют выбирать только икру с надписью «ГОСТ».

Потрясите банку с икрой

В жестяной закрытой банке никак нельзя увидеть консистенцию икры, но можно проверить качество другим способом. Слегка потрясите банку с икрой и прислушайтесь к звуку: если вы слышите бульканье — значит, рассола внутри больше, чем самой икры. Такой продукт не подходит для покупки.

Посмотрите на консистенцию

Если вы выбираете икру в стеклянной банке, то сможете отличить плохой продукт прямо в магазине: искусственные икринки слишком яркие, большие и круглые, не имеют ядра. Если икру замораживали, а потом фасовали, она выглядит «сдувшейся» и липкой, сок из нее вытекает, а рассола больше, чем нужно. Такую икру следует хранить при температуре 4-6 °C, а если условия хранения не соблюдались, икра начнет портиться: рассол будет пузыриться, икринки потеряют цвет и приобретут сероватый оттенок. Свежая икра 1-го сорта всегда рассыпчатая, одинаковая по цвету и размеру, не имеет пленок и трещинок.

Проверьте состав

В составе икры по ГОСТу могут быть только соль, растительное масло, глицерин (Е400) и 2 вида консервантов — Е200 и Е211. Все остальные добавки говорят о некачественном продукте, а особенно Е239 (уротропин): он запрещен с 2010 года.

Не забывайте, что икра разной рыбы выглядит по-разному

Самая крупная икра у кеты — 5–6 мм в диаметре. Она янтарно-оранжевого цвета. Икра горбуши — оранжевая, со средним размером икринок — около 5 мм. Почти такая же по размеру икра кижуча (4–5 мм), у нее темно-красный или бордовый цвет. Самая мелкая икра у форели — всего 2 мм, может быть красной, оранжевой или даже темно-желтой.

И еще 2 способа проверить уже купленную икру дома: Опустите икринку в горячую воду . Натуральная икра побелеет и опустится на дно, искусственная — растворится и окрасит воду.

. Натуральная икра побелеет и опустится на дно, искусственная — растворится и окрасит воду. Испорченная икра имеет выраженную кислинку в запахе — свежая икра может пахнуть только рыбой. Помните, что в открытом виде икра в холодильнике хранится всего неделю, а из жестяной банки ее лучше переложить в стеклянную или керамическую посуду.

А как вы покупаете продукты к новогоднему столу: заранее или в последний день перед праздником? Есть ли у вас свои способы определения качественной икры?