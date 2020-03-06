26 блюд, которые повара и официанты ни за что не закажут в ресторане

Не заказывайте блюда с сырыми помидорами, даже если это гамбургер, потому что такие томаты — это благоприятная среда для размножения болезнетворных бактерий. Исключения: хороший итальянский ресторан, где продукты регулярно проверяют, или заведение, шеф которого — выпускник кулинарной академии Le Cordon Bleu.

Не заказывайте рыбу-меч, даже если хотите попробовать что-то экзотическое. Паразиты могут быть у любого морского животного, но рыба-меч буквально кишит ими.

Если в рыбу добавляют фенхель, значит, она не первой свежести, а фенхель маскирует неприятный аромат. Свежая рыба не нуждается в большом количестве пряностей и ароматных трав.

Акционные напитки, которых нет в меню, обычно предлагают в «счастливые часы». Как правило, туда идут компоненты худшего качества в сочетании с приторными сиропами.

Лучше не заказывать блюда, которые официант настоятельно рекомендует попробовать: это означает, что если блюдо сегодня не подадут, то провизию придется выбросить.