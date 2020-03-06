26 блюд, которые повара и официанты ни за что не закажут в ресторане
75 % посетителей кафе и ресторанов ходят туда потому, что они не хотят тратить свободное время на приготовление еды, предпочитая пообедать в компании друзей вне дома. Кажется, сегодня заведения общепита могут удовлетворить запрос даже самого взыскательного гурмана, а страницы меню так и разжигают аппетит. Но некоторые позиции лучше обходить стороной, чтобы не испортить себе отдых, а заодно и здоровье.
AdMe.ru проштудировал отзывы официантов, поваров и других работников кухни и точно знает, какие блюда не стоит заказывать, даже если очень хочется.
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В японских ресторанах лучше не пробовать темпуру (овощи или морепродукты, обжаренные во фритюре): только работники кухни знают, когда масло для блюда меняли в последний раз.
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Вечером или ночью воздержитесь от блюд с сашими — сырыми ломтиками рыбы и морепродуктов. Зачастую это остатки, которые не попали в другие блюда. Вместо этого возьмите супы, а если хотите попробовать сашими, приходите в заведение пораньше, когда продукты еще свежие.
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Не заказывайте ничего из секретного меню Starbucks, потому что его не существует. Хотите «Нутелла фраппучино», «Карамельный сникердудл макиато» или что-то еще — назовите напиток-основу и топинги. Если вы просто скажете название, сотрудник кофейни будет вынужден на ходу придумывать ингредиенты и может сделать совсем не то, чего вы ожидаете.
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Сэндвичи барбекю, особенно в популярных сетях фастфуда, делают из не самой свежей курицы: мясо замачивают в соусе, а затем долго держат в нагревателе.
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Куриные пальчики или наггетсы: обычно для этих блюд используют остатки, мясо самого низкого качества.
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Не заказывайте блюда с сырыми помидорами, даже если это гамбургер, потому что такие томаты — это благоприятная среда для размножения болезнетворных бактерий. Исключения: хороший итальянский ресторан, где продукты регулярно проверяют, или заведение, шеф которого — выпускник кулинарной академии Le Cordon Bleu.
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Не заказывайте рыбу-меч, даже если хотите попробовать что-то экзотическое. Паразиты могут быть у любого морского животного, но рыба-меч буквально кишит ими.
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Если в рыбу добавляют фенхель, значит, она не первой свежести, а фенхель маскирует неприятный аромат. Свежая рыба не нуждается в большом количестве пряностей и ароматных трав.
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Акционные напитки, которых нет в меню, обычно предлагают в «счастливые часы». Как правило, туда идут компоненты худшего качества в сочетании с приторными сиропами.
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Лучше не заказывать блюда, которые официант настоятельно рекомендует попробовать: это означает, что если блюдо сегодня не подадут, то провизию придется выбросить.
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Не стоит пробовать морепродукты в ресторане, который находится далеко от побережья, если только вы не уверены в том, что их оперативно каждый день доставляют прямо из дока. В противном случае их либо неоднократно заморозят, либо их срок годности будет на исходе, а значит, о нежном вкусе можно забыть.
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Аппетитные кусочки багета, чиабатты и не только частенько перекладывают из одной хлебной корзины в другую. Велика вероятность, что на вашем столе будет лежать хлеб из корзинки другого гостя. Об этом пишет бывшая официантка Дебра Гинзберг в своей книге «Признания официантки». То же самое относится и к закускам вроде арахиса.
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В незнакомом месте не заказывайте позиции с большим количеством специй: множество специй часто добавляют для того, чтобы скрыть испорченное мясо.
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Рагу, карри, паста болоньезе и другие блюда, куда легко можно отправить остатки. Многие рестораны «спасают» ингредиенты и не выбрасывают нетронутые другими гостями компоненты блюда: помидоры, грибы, дольки картофеля и так далее. Если вы не хотите доедать блюдо, пожалуйста, разрежьте неиспользованные продукты: так вы снизите вероятность их повторного использования.
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Лучше выбрать пастеризованный, а не свежевыжатый сок. Во фреши могут попасть бактерии, из-за них регулярно случаются пищевые отравления.
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Бургер с мясом прожарки medium rare опаснее, чем стейк той же прожарки по одной простой причине. Во время готовки мяса на него попадают бактерии с ножей и рабочих поверхностей. Если речь о стейке, то микроорганизмы не попадают внутрь куска, а оседают на поверхности и исчезают впоследствии из-за воздействия высокой температуры. В случае с фаршем бактерии могут попасть внутрь котлеты, и прожарки medium rare окажется недостаточно для того, чтобы их уничтожить.
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Для феттучини с креветками или другими морепродуктами обычно выбирают самые дешевые замороженные продукты, ведь их вкус в любом случае будет замаскирован соусом.
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В блюдо «от шефа» обычно добавляют продукты, которые либо находятся на грани срока годности, либо были нагреты или заморожены несколько раз — в общем, не самого лучшего качества. Таким образом ресторан стремится избавиться от ингредиентов, которые редко используются.
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Соусы из шпината обычно готовят в микроволновке из замороженного полуфабриката, а не из свежей зелени. Чтобы улучшить впечатление от блюда, на тарелку добавляют чипсы или картофель фри.
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Шоколадный торт есть в меню многих ресторанов и кафе, потому что некоторые уверены в том, что в хорошем заведении он обязательно должен быть. По факту вместо шоколадного торта нередко подают простой шоколадный десерт, который готовят из полуфабриката: в нем гораздо меньше шоколада и нет муки, а еще он слишком сухой.
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Курица гриль проста в приготовлении, ее можно сделать и дома. Но гораздо важнее то, что через это блюдо можно подцепить сальмонеллез, потому что мясо часто не доводят до нужной кондиции.
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Пицца в любом неспециализированном заведении, скорее всего, будет далека от идеала: она получится либо чересчур водянистой, либо пережаренной. Иногда в ней может быть слишком много сыра. Поэтому итальянскую классику лучше заказывать в тематических ресторанах.
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То же самое относится и к фиш-энд-чипс: если заведение не специализируется на английской кухне, скорее всего, у них не будет надлежащей фритюрницы, а порции будут микроскопическими.
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Лучше избегать сэндвича с тунцом: в сочетании с соусом (особенно с майонезом) блюдо быстро портится и становится благодатной средой для размножения вредных микроорганизмов.
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Хорошее ризотто требует много времени и буквально постоянного помешивания. В популярных ресторанах повар не может уделить блюду столько внимания, поэтому его редко можно найти в меню. Если блюдо есть в меню, велики шансы, что оно будет приготовлено неправильно и разочарует вас.
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Никогда не заказывайте начос: это обычные недорогие кукурузные чипсы, покрытые расплавленным сыром и мясом плохого качества.
Какое блюдо вы никогда не будете пробовать в заведении общепита и почему?