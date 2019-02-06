20+ трюков от Джейми Оливера, с которыми научатся готовить даже те, кто умеет варить только кипяток

Чтобы сделать безупречный запеченный картофель с хрустящей корочкой, его нужно почистить, отварить в течение 10 минут, затем обсушить в дуршлаге. В противень можно налить оливковое масло, смесь оливкового масла со сливочным или гусиный жир, также добавить немного винного уксуса, травы и специи. Перед тем как выкладывать картофель на противень, дуршлаг нужно хорошенько потрясти, чтобы картофелины выглядели слегка помятыми, затем обвалять их в масле со специями и запекать 50–60 минут при температуре 180 °С.