20+ секретов KFC, о которых полезно знать каждому (В этих ресторанах можно поесть бесплатно)

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У KFC, пожалуй, самая интригующая легенда среди всех известных фастфуд-сетей: тайный рецепт из 11 трав, который уже не первый десяток лет хранится в сейфе, а доступ к нему имеют всего 2 человека в мире. Так ли это на самом деле? Ответ вы узнаете в конце статьи. Но у этой компании есть много других секретов. Например, «новый» полковник Сандерс, который заставляет девичьи сердца биться чаще, самый вредный бургер в истории, который полюбили во всем мире, и «стоп-слово», после которого сотрудник ресторана не будет предлагать вам дополнительные позиции из меню.

Мы в AdMe.ru поинтересовались не только историей, но и мнением работников этого заведения, чтобы узнать все про знаменитую фастфуд-сеть и поделиться информацией с нашими читателями.

Как сэкономить средства и что сказать сотруднику, чтобы избежать навязчивых предложений

С 1957 года жестяные баскеты превратились в картонные. Правда, и в наше время можно получить железное ведерко с оригинальном дизайном. Например, уже сейчас вышла лимитированная новогодняя коллекция. Купив такой баскет, вы получаете скидку 30 % на весь год . Но есть одно условие: ведерко нужно будет носить с собой, и оно не должно быть повреждено. При деформации скидка не предоставляется.

. Но есть одно условие: ведерко нужно будет носить с собой, и оно не должно быть повреждено. При деформации скидка не предоставляется. Не выбрасывайте чек от заказа. На нем указаны данные, по которым можно оставить отзыв на сайте, чтобы получить одноразовый код со скидкой 10 % .

. А если записаться на экскурсию в ресторан, то вам не только покажут кухню и раскроют некоторые секреты компании, но и угостят бесплатно . Все, что нужно сделать, — это заполнить специальную форму на сайте.

. Все, что нужно сделать, — это заполнить специальную форму на сайте. Не стоит недооценивать купоны и акции: они действительно помогают существенно сэкономить. Но не забывайте проверять срок их действия, чтобы потом не возникло недоразумений на кассе.

Если вам не понравилось блюдо, то вы можете заменить его на аналогичное в том же ресторане KFC в день покупки. Предъявлять чек необязательно. А за долгое ожидание (свыше 10 минут) ждите компенсации в виде купонов, мороженого в рожке, маленькой порции картофеля фри либо напитка.

(свыше 10 минут) в виде купонов, мороженого в рожке, маленькой порции картофеля фри либо напитка. Если вы не хотите слушать предложения от кассира, то после своего заказа скажите «Всё» или «Я уже заказал все, что хотел». Сотрудники не имеют права предлагать вам что-то из меню после этих слов.

Сотрудники не уносят еду домой, но у них есть некоторые привилегии

Курица хранится не более полутора часов , после чего продукт, по стандартам KFC, считается испортившимся и выбрасывается.

, после чего продукт, по стандартам KFC, считается испортившимся и выбрасывается. Ходят слухи, что сотрудники после смены уносят домой все, что не успели продать. На самом же деле списанный товар не раздается , а утилизируется. Также сотрудникам запрещено выносить еду за пределы ресторана.

, а утилизируется. Также сотрудникам запрещено выносить еду за пределы ресторана. В разных странах и даже регионах регламент компании может различаться. Так, например, в России скидок для сотрудников нет, но есть бесплатные обеды из 4 позиций: ограниченный список из основных блюд, картошка, напиток и пончик. Также можно есть как в зале (переодевшись в свою одежду), так и в комнате для персонала. А вот в США для персонала есть скидка 50 % на продукцию, однако, чтобы пообедать, сотрудник должен переодеться в свою одежду и встать в очередь как остальные посетители. Есть в зале им не разрешается.

С гигиеной и дезинфекцией в KFC все строго: менеджеры следят за тем, чтобы все сотрудники мыли руки до локтей (возможно, именно поэтому форма у персонала с короткими рукавами), не трогали волосы во время приготовления блюд и носили специальные шапочки для бороды. За нарушение — выговор, а также утилизация продуктов , которых касался работник.

, которых касался работник. В некоторых ресторанах есть специальный «халат для туалета», которым обязаны пользоваться все сотрудники. Есть одно но: халат один на всех, так что в этом случае гигиена сомнительна.

В каждой стране KFC проводит свои эксперименты

Самые необычные рестораны KFC находятся в Китае: на входе вас ждет специальное табло с системой распознавания лиц, которое спрогнозирует индивидуальное меню в зависимости от вашего возраста, пола и настроения. Если рекомендуемые блюда вам не нравятся, то можно собрать заказ самостоятельно. А в Шанхае можно увидеть робота, который готовит мороженое и занимается обслуживанием.

В Германии провели кампанию с использованием тонкой и прочной беспроводной клавиатуры, которая заменила привычную листовку на подносе. Клиент подключал клавиатуру к своему телефону при помощи Bluetooth и мог отвечать на сообщения, не прикасаясь к экрану. Надеемся, что подобный эксперимент ждет и другие страны.

Первый ресторан KFC в России появился в 1993 году. Основным партнером была компания «Росинтер», которая и подарила название фастфуду — «Ростик’с». Но в 1998 году из-за финансовых проблем компания покинула Россию, а спустя 2 года вернулась. В 2005-м сотрудничество «Ростик Групп» и Yum! Brands привело к появлению бренда «Ростик’с — KFC», и только в 2011 году рестораны были полностью выкуплены KFC .

. В Индии, Пакистане и Египте есть KFC для глухонемых людей.

В 2014 году в США была запущена специальная серия для выпускниц: браслеты из жареной курицы за $ 20. Съедобный аксессуар состоял из куриной ножки и ландышей: букет отправляли по почте вместе с подарочной картой KFC на $ 5, а ножку нужно было выбрать в ресторане.

за $ 20. Съедобный аксессуар состоял из куриной ножки и ландышей: букет отправляли по почте вместе с подарочной картой KFC на $ 5, а ножку нужно было выбрать в ресторане. А в 2018 году в День святого Валентина KFC запустил открытки с признаниями , которые источали аромат жареной курицы, если их потереть.

, которые источали аромат жареной курицы, если их потереть. Самый вредный бургер в истории, где вместо привычных булочек используются куриные котлеты, изначально был первоапрельской шуткой, но эту позицию оставили в меню после многочисленных положительных отзывов.

$ 20 тыс. — сакральное число для KFC. Так, за эту сумму был продан знаменитый костюм полковника Сандерса и Zinger, сделанный из настоящего метеорита , упавшего на Землю более 400 лет назад. Известно, что купила этот бургер некая женщина для своего мужа, который стал вегетарианцем и больше не мог себе позволить отведать любимое блюдо.

, упавшего на Землю более 400 лет назад. Известно, что купила этот бургер некая женщина для своего мужа, который стал вегетарианцем и больше не мог себе позволить отведать любимое блюдо. Многие знают, что в Японии есть традиция праздновать Рождество в KFС. Но мало кто знает, что в Осаке открылся первый ресторан KFC с системой шведского стола. У посетителей есть полтора часа на то, чтобы съесть столько, сколько они смогут.

9 апреля сеть KFC представила обновленного полковника Сандерса, у которого на торсе вытатуированы слова «Секретный рецепт успеха», что, конечно же, является отсылкой к знаменитой формуле из 11 трав и специй. К сожалению, этот молодой красавчик всего лишь виртуальная модель .

. Вегетарианцы пытались бороться с KFC почти с первого дня основания компании, но руководство сети не стало разжигать конфликт, а запустило в меню несколько позиций из искусственного мяса. Новые блюда настолько пришлись по вкусу привередливым клиентам, что всю продукцию раскупили за 5 часов.

Действительно ли есть сейф, в котором хранится тайный рецепт?

KFC — «Красти Краб» в реальном мире, и действительно существует сейф, где хранится тайный рецепт, доступ к которому имеют всего 2 человека в мире. Хотя профессиональные повара считают, что, когда KFC стал фастфуд-империей, фирменный ингредиент перестали добавлять при готовке и все, из чего состоит панировка, — это мука, соль, перец и пищевые добавки. Тем не менее, чтобы сохранить секрет оригинального рецепта (или поддержать легенду), компания до сих пор разбивает производство ингредиентов на 2 этапа, и только перед отправкой в рестораны эти части смешиваются.

А как вы относитесь к фастфуду и согласны ли вы ходить с железным ведерком ради получения скидки в 30 %?