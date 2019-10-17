20+ секретов KFC, о которых полезно знать каждому (В этих ресторанах можно поесть бесплатно)
У KFC, пожалуй, самая интригующая легенда среди всех известных фастфуд-сетей: тайный рецепт из 11 трав, который уже не первый десяток лет хранится в сейфе, а доступ к нему имеют всего 2 человека в мире. Так ли это на самом деле? Ответ вы узнаете в конце статьи. Но у этой компании есть много других секретов. Например, «новый» полковник Сандерс, который заставляет девичьи сердца биться чаще, самый вредный бургер в истории, который полюбили во всем мире, и «стоп-слово», после которого сотрудник ресторана не будет предлагать вам дополнительные позиции из меню.
Мы в AdMe.ru поинтересовались не только историей, но и мнением работников этого заведения, чтобы узнать все про знаменитую фастфуд-сеть и поделиться информацией с нашими читателями.
Как сэкономить средства и что сказать сотруднику, чтобы избежать навязчивых предложений
- С 1957 года жестяные баскеты превратились в картонные. Правда, и в наше время можно получить железное ведерко с оригинальном дизайном. Например, уже сейчас вышла лимитированная новогодняя коллекция. Купив такой баскет, вы получаете скидку 30 % на весь год. Но есть одно условие: ведерко нужно будет носить с собой, и оно не должно быть повреждено. При деформации скидка не предоставляется.
- Не выбрасывайте чек от заказа. На нем указаны данные, по которым можно оставить отзыв на сайте, чтобы получить одноразовый код со скидкой 10 %.
- А если записаться на экскурсию в ресторан, то вам не только покажут кухню и раскроют некоторые секреты компании, но и угостят бесплатно. Все, что нужно сделать, — это заполнить специальную форму на сайте.
- Не стоит недооценивать купоны и акции: они действительно помогают существенно сэкономить. Но не забывайте проверять срок их действия, чтобы потом не возникло недоразумений на кассе.
- Если вам не понравилось блюдо, то вы можете заменить его на аналогичное в том же ресторане KFC в день покупки. Предъявлять чек необязательно. А за долгое ожидание (свыше 10 минут) ждите компенсации в виде купонов, мороженого в рожке, маленькой порции картофеля фри либо напитка.
- Если вы не хотите слушать предложения от кассира, то после своего заказа скажите «Всё» или «Я уже заказал все, что хотел». Сотрудники не имеют права предлагать вам что-то из меню после этих слов.
Сотрудники не уносят еду домой, но у них есть некоторые привилегии
- Курица хранится не более полутора часов, после чего продукт, по стандартам KFC, считается испортившимся и выбрасывается.
- Ходят слухи, что сотрудники после смены уносят домой все, что не успели продать. На самом же деле списанный товар не раздается, а утилизируется. Также сотрудникам запрещено выносить еду за пределы ресторана.
- В разных странах и даже регионах регламент компании может различаться. Так, например, в России скидок для сотрудников нет, но есть бесплатные обеды из 4 позиций: ограниченный список из основных блюд, картошка, напиток и пончик. Также можно есть как в зале (переодевшись в свою одежду), так и в комнате для персонала. А вот в США для персонала есть скидка 50 % на продукцию, однако, чтобы пообедать, сотрудник должен переодеться в свою одежду и встать в очередь как остальные посетители. Есть в зале им не разрешается.
- С гигиеной и дезинфекцией в KFC все строго: менеджеры следят за тем, чтобы все сотрудники мыли руки до локтей (возможно, именно поэтому форма у персонала с короткими рукавами), не трогали волосы во время приготовления блюд и носили специальные шапочки для бороды. За нарушение — выговор, а также утилизация продуктов, которых касался работник.
- В некоторых ресторанах есть специальный «халат для туалета», которым обязаны пользоваться все сотрудники. Есть одно но: халат один на всех, так что в этом случае гигиена сомнительна.
В каждой стране KFC проводит свои эксперименты
- Самые необычные рестораны KFC находятся в Китае: на входе вас ждет специальное табло с системой распознавания лиц, которое спрогнозирует индивидуальное меню в зависимости от вашего возраста, пола и настроения. Если рекомендуемые блюда вам не нравятся, то можно собрать заказ самостоятельно. А в Шанхае можно увидеть робота, который готовит мороженое и занимается обслуживанием.
- В Германии провели кампанию с использованием тонкой и прочной беспроводной клавиатуры, которая заменила привычную листовку на подносе. Клиент подключал клавиатуру к своему телефону при помощи Bluetooth и мог отвечать на сообщения, не прикасаясь к экрану. Надеемся, что подобный эксперимент ждет и другие страны.
- Первый ресторан KFC в России появился в 1993 году. Основным партнером была компания «Росинтер», которая и подарила название фастфуду — «Ростик’с». Но в 1998 году из-за финансовых проблем компания покинула Россию, а спустя 2 года вернулась. В 2005-м сотрудничество «Ростик Групп» и Yum! Brands привело к появлению бренда «Ростик’с — KFC», и только в 2011 году рестораны были полностью выкуплены KFC.
- В Индии, Пакистане и Египте есть KFC для глухонемых людей.
- В 2014 году в США была запущена специальная серия для выпускниц: браслеты из жареной курицы за $ 20. Съедобный аксессуар состоял из куриной ножки и ландышей: букет отправляли по почте вместе с подарочной картой KFC на $ 5, а ножку нужно было выбрать в ресторане.
- А в 2018 году в День святого Валентина KFC запустил открытки с признаниями, которые источали аромат жареной курицы, если их потереть.
- Самый вредный бургер в истории, где вместо привычных булочек используются куриные котлеты, изначально был первоапрельской шуткой, но эту позицию оставили в меню после многочисленных положительных отзывов.
- $ 20 тыс. — сакральное число для KFC. Так, за эту сумму был продан знаменитый костюм полковника Сандерса и Zinger, сделанный из настоящего метеорита, упавшего на Землю более 400 лет назад. Известно, что купила этот бургер некая женщина для своего мужа, который стал вегетарианцем и больше не мог себе позволить отведать любимое блюдо.
- Многие знают, что в Японии есть традиция праздновать Рождество в KFС. Но мало кто знает, что в Осаке открылся первый ресторан KFC с системой шведского стола. У посетителей есть полтора часа на то, чтобы съесть столько, сколько они смогут.
- 9 апреля сеть KFC представила обновленного полковника Сандерса, у которого на торсе вытатуированы слова «Секретный рецепт успеха», что, конечно же, является отсылкой к знаменитой формуле из 11 трав и специй. К сожалению, этот молодой красавчик всего лишь виртуальная модель.
- Вегетарианцы пытались бороться с KFC почти с первого дня основания компании, но руководство сети не стало разжигать конфликт, а запустило в меню несколько позиций из искусственного мяса. Новые блюда настолько пришлись по вкусу привередливым клиентам, что всю продукцию раскупили за 5 часов.
Действительно ли есть сейф, в котором хранится тайный рецепт?
KFC — «Красти Краб» в реальном мире, и действительно существует сейф, где хранится тайный рецепт, доступ к которому имеют всего 2 человека в мире. Хотя профессиональные повара считают, что, когда KFC стал фастфуд-империей, фирменный ингредиент перестали добавлять при готовке и все, из чего состоит панировка, — это мука, соль, перец и пищевые добавки. Тем не менее, чтобы сохранить секрет оригинального рецепта (или поддержать легенду), компания до сих пор разбивает производство ингредиентов на 2 этапа, и только перед отправкой в рестораны эти части смешиваются.
А как вы относитесь к фастфуду и согласны ли вы ходить с железным ведерком ради получения скидки в 30 %?
Фото на превью Makflash / pikabu