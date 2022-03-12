20 примеров шедевральной выпечки, место которой в музее, а не на столе

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Кулинары нередко пытаются сделать свои блюда не только вкусными, но и внешне привлекательными. И кто-то достигает желаемого, создавая настоящий шедевр выпечки, который достоин места в музее. А у кого-то все идет не по плану, и могут получиться, например, кулинарные монстрики. Хотя и они нередко впечатляют.

Некоторыми тортами и пирогами AdMe.ru особенно сильно впечатлился и просто не смог пройти мимо них.

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Любителям тортиков и котят посвящается

На стыке кулинарии и искусства

«Рисовая бумага действительно прикольная вещь, но я боюсь, что торт выглядит так, будто я положила на него какой-то мусор»

«Сестра попросила сделать торт в виде ее кота»

Такими тортами и напугать можно

Они как настоящие. Главное — не перепутать

Так выглядит пряничный домик из вселенной «Звездных войн»

Тортики на день рождения приятно получать не только людям

«Муж давно хотел клавиатуру с корейскими иероглифами, поэтому я сделала ему соответствующий торт на день рождения»

Почти как картина. Только еще и съедобная

Интересно, каков на вкус пирог из теста, сделанного из драконьего фрукта?

Просто ежиная стайка печенюшек

«Несколько месяцев назад я испекла сказочно ужасный торт в виде ежика для своего приятеля. Сегодня торт-ежик вернулся ко мне!»

Этот торт может ввести в заблуждение покруче любого фокусника

Внутри пельмешков — маршмеллоу, и один с сюрпризом

Почти одно лицо

«Этот торт сделала для меня сестра. Она печет такие уникальные торты на каждый день рождения в нашей семье»

Ну как, похожи?

«Я и моя девушка впервые украшаем торты. Какой вы предпочли бы?»