20 чудовищно аппетитных блюд на Хеллоуин, которые легко приготовить и трудно забыть
Хеллоуин любят не все, но если не относиться к нему слишком серьезно, то этот праздник — просто повод повеселиться, а еще попробовать новые рецепты. В сети их множество: есть даже целый сайт, посвященный хеллоуинской еде. Вот посмотрите, что получилось у других пользователей. Особенно хороши кексы с эффектом горячей лавы и аппетитный и одновременно пугающий ягодный пирог.
В этом году мы в AdMe.ru собираемся отпраздновать Хеллоуин с размахом и обязательно воспользуемся парой-тройкой рецептов из этой подборки. Выбирайте и вы. А в конце статьи вас ждет бонус не для слабонервных.
«Испекла печенье c эффектом раскаленной лавы на Хеллоуин. Внутри оно оранжевое, зеленое и фиолетовое»
- Но ка-а-ак?! Мне срочно надо! © BloodSpades / Reddit
А вот как можно испечь подобный хлеб.
«Испек булочки-тыквы»
- Как ты это сделал?! © ams1028 / Reddit
- Магия. А если серьезно — кулинарный шпагат и миндаль. © g***k99 / Reddit
«Я испекла печеньки-привидения»
«Из всех тортов, которые я сделала на работе к празднику, этот нравится мне больше всех»
Хеллоуинский пирог с ягодами
«Мой „страшный“ брауни с привидениями из сливочного сыра»
«Во время выпекания макаронов „глазки“ провалились внутрь, но так выглядит даже круче»
«Мой вариант пряничного домика: особняк с привидениями»
Крендельки в белом шоколаде со съедобными «глазками»
Пиццы-паучки
Хеллоуинские закуски
Пирог с привидениями
Ведьмочка из овощей
Пирог-мумия
Хеллоуинские перцы
Паучки из нарезанных оливок
«Испекли кексы и вырезали детали из яблочной пастилы»
«Испекла кексы с рожицами. Получилось неидеально, зато у каждого из них своя индивидуальность»
«Мой вариант торта к Хеллоуину»
«Мой „жуткий“ круассан»
Бонус: как сделать пирожки с «глазами»
Для приготовления нужно:
- готовое слоеное тесто
- яблоко
- яйцо для смазывания
- сахар для посыпки
- пищевые краски
- яблочно-вишневая начинка
- готовая желейная глазурь или гель для декорирования выпечки
Вырежьте из теста 2 сердечка. Ложкой для карвинга вырежьте полушарие из яблока, покройте белой пищевой краской, поместите в центр первого сердечка, закрепите полосками теста. На второе сердце положите яблочно-вишневую начинку, накройте его первым, прижмите края вилкой. Смажьте пирожок яйцом, присыпьте сахаром. Выпекайте по инструкции на упаковке теста. После приготовления раскрасьте «глаз» и покройте прозрачной желейной глазурью или кондитерским гелем.
А вы празднуете Хеллоуин?