20 чудовищно аппетитных блюд на Хеллоуин, которые легко приготовить и трудно забыть

Хеллоуин любят не все, но если не относиться к нему слишком серьезно, то этот праздник — просто повод повеселиться, а еще попробовать новые рецепты. В сети их множество: есть даже целый сайт, посвященный хеллоуинской еде. Вот посмотрите, что получилось у других пользователей. Особенно хороши кексы с эффектом горячей лавы и аппетитный и одновременно пугающий ягодный пирог.

В этом году мы в AdMe.ru собираемся отпраздновать Хеллоуин с размахом и обязательно воспользуемся парой-тройкой рецептов из этой подборки. Выбирайте и вы. А в конце статьи вас ждет бонус не для слабонервных.

«Испекла печенье c эффектом раскаленной лавы на Хеллоуин. Внутри оно оранжевое, зеленое и фиолетовое»

Но ка-а-ак?! Мне срочно надо! © BloodSpades / Reddit

А вот как можно испечь подобный хлеб.

«Я испекла печеньки-привидения»

«Из всех тортов, которые я сделала на работе к празднику, этот нравится мне больше всех»

Хеллоуинский пирог с ягодами

«Мой „страшный“ брауни с привидениями из сливочного сыра»

«Во время выпекания макаронов „глазки“ провалились внутрь, но так выглядит даже круче»

«Мой вариант пряничного домика: особняк с привидениями»

Крендельки в белом шоколаде со съедобными «глазками»

Пиццы-паучки

Хеллоуинские закуски

Пирог с привидениями

Ведьмочка из овощей

Пирог-мумия

Хеллоуинские перцы

Паучки из нарезанных оливок

«Испекли кексы и вырезали детали из яблочной пастилы»

«Испекла кексы с рожицами. Получилось неидеально, зато у каждого из них своя индивидуальность»

«Мой вариант торта к Хеллоуину»

«Мой „жуткий“ круассан»

Бонус: как сделать пирожки с «глазами»

Для приготовления нужно: готовое слоеное тесто

яблоко

яйцо для смазывания

сахар для посыпки

пищевые краски

яблочно-вишневая начинка

готовая желейная глазурь или гель для декорирования выпечки Вырежьте из теста 2 сердечка. Ложкой для карвинга вырежьте полушарие из яблока, покройте белой пищевой краской, поместите в центр первого сердечка, закрепите полосками теста. На второе сердце положите яблочно-вишневую начинку, накройте его первым, прижмите края вилкой. Смажьте пирожок яйцом, присыпьте сахаром. Выпекайте по инструкции на упаковке теста. После приготовления раскрасьте «глаз» и покройте прозрачной желейной глазурью или кондитерским гелем.